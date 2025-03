Video: la súplica de una pareja asaltada para que los ladrones no se llevaran a su hijo de 6 años

Una pareja luchó con delincuentes para que no se llevaran a su hijo de 6 años durante el robo de su auto

Una pareja y sus dos hijos, ambos menores de edad, fueron víctimas de un violento robo el pasado sábado en la localidad de Wilde, partido bonaerense de Avellaneda, donde en horas de la noche fueron abordados por un grupo de delincuentes armados, cuando estaban a punto de ingresar a su domicilio. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de una casa vecina, la cual registró el momento exacto en el que el matrimonio tuvo que rogarle a los asaltantes para que no se llevaran a uno de sus niños, de 6 años, que al momento del robo dormía en el asiento trasero del auto.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 22 en José Hernández al 900, a tan solo seis cuadras de una comisaría de la Policía Local de Avellaneda.

El reloj marcaba las 21:43, según muestra la filmación de una cámara de seguridad instalada en el frente de una finca, ubicada en diagonal al domicilio de las víctimas, cuando un Chevrolet Spin de color negro apareció en la escena y frenó su marcha justo al lado del Fiat Argos azul de la familia asaltada.

Leandro, una de las víctimas, observó que un auto se acercaba de forma sospechosa hacia su posición, pero jamás imaginó que en pocos segundos iba a ser víctima de un robo. De repente, el vehículo en cuestión detuvo su marcha, descendieron dos delincuentes armados y apuntaron al padre de familia.

Leandro y su mujer le suplicaron a los asaltantes que los dejaran bajar a su hijo mayor del auto.

En medio de la desesperación, la mujer de Leandro tenía en brazos a su hijo más pequeño, pero dentro del vehículo todavía quedaba el mayor de ellos, que en ese momento se encontraba dormido en el asiento trasero.

Ante ese escenario, la pareja comenzó a suplicarle a los asaltantes que los dejaran extraer al niño del rodado. Ellos, sin embargo, desoían el pedido y se ocupaban de robarle todas las pertenencias al padre de familia y arrancar el Fiat Argos estacionado.

Finalmente, los ladrones, que ya eran tres en la escena, se apiadaron de las víctimas y accedieron a su pedido. A pesar del estado de shock, Leandro logró reaccionar con rapidez, abrió la puerta izquierda de la parte trasera de su auto y liberó a su niño.

Al cabo de menos de un minuto, los delincuentes lograron su cometido y huyeron en dos vehículos, el que circulaban y el de las víctimas. Por su parte, Leandro y su hijo mayor quedaron arrodillados en el asfalto, luego del apremiante momento que habían vivido.

Según explicaron las fuentes del caso a este medio, los sospechosos huyeron en dirección al camino General Belgrano.

Leandro y su hijo mayor terminaron arrodillados en el asfalto.

“Fue un momento muy duro porque no podía sacarlo -a su hijo mayor-. Intentaba sacarle el cinturón y no podía, así que cuando se lo pude sacar mis piernas se aflojaron y quedé tendido en la calle, como se ve en el video”, dijo hoy Leandro, el padre de la familia asaltada, en diálogo con el canal de noticias TN.

Visiblemente afectado por el hecho de inseguridad que vivió hace dos días, el vecino consideró que su accionar fue el correcto, al considerar que cualquier movimiento en falso podía despertar una reacción violenta de sus asaltantes. “Si me movía o intentaba escapar no iba a ser el mejor resultado. Era perder el auto o perder la vida, aunque el auto me es muy importante porque mi nene más chiquito tiene varias discapacidades y lo uso para sus terapias”, explicó.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Elbio Laborde, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas para dar con los sospechosos.