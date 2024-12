Chocaron dos veces a la salida de una fiesta, se fugaron y terminaron arrestados por un macabro hallazgo: tenían gallinas muertas en el auto

Maltrato animal, desobediencia a la autoridad, lesiones y dos choques en pocas cuadras. Un insólito accidente se produjo este viernes por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un vehículo en el que viajaban tres personas chocó y se fugó, solo para volver a colisionar con otro auto más adelante. Al inspeccionar el interior del coche, los oficiales se encontraron con dos gallinas muertas, lo que resultó en la detención del conductor y de uno de los acompañantes.

Fuentes policiales explicaron a Infobae que todo comenzó en la intersección de Combate de los Pozos y Chile, en el barrio porteño de Balvanera. Allí, un Volkswagen Polo chocó contra un Chevrolet Cruze que se encontraba estacionado. El mismo estruendo alarmó a un oficial de la Comisaría Vecinal 3B de la zona, quien corrió hasta el lugar para prestar asistencia; dos hombres se bajaban del Polo, mientras que una mujer presentaba una herida en la nariz.

El acompañante del vehículo que protagonizó el siniestro intentó escapar, pero fue interceptado y demorado por la policía. Inmediatamente después, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) porteño trasladó a una joven de 20 años, la tercera ocupante del auto, al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. No tenía riesgo de vida.

(Captura X)

Momentos después, otro hombre llegó a bordo de un Volkswagen Gol, acusando al conductor del Polo de haberlo chocado unas cuadras antes y de haberse fugado cuando le solicitó los documentos para el seguro. Ante esta situación, los oficiales decidieron cercar la zona para garantizar que el tránsito fluyera sin peligro. Luego procedieron a requisar el vehículo y entonces encontraron a las dos gallinas sin vida.

Según pudo averiguar este medio, las autoridades ordenaron la detención de los dos hombres que viajaban en el Polo por maltrato animal. Además, al conductor se le añadió la acusación por lesiones, y al acompañante, por desobediencia.

De acuerdo con lo informado por Todo Noticias (TN), el vehículo involucrado en ambos choques había salido recientemente de un boliche ubicado en Sarmiento y Rodríguez Peña, en el barrio de San Nicolás y a cerca de 10 cuadras de donde luego se produciría el segundo accidente. Allí habría colisionado con un auto conducido por un chofer de una aplicación de viajes, quien había acudido a buscar a otro joven de la misma fiesta.

(Mapa Interactivo GCBA)

“Me chocan en un semáforo, bajo para que me den los papeles, se da a la fuga y los sigo hasta acá, que se descontrola el chabón y choca a este auto que está acá. Me dijeron ‘uy, no sabía que no tenía freno el auto’. Parece que no está a nombre de él el auto, no tiene seguro...”, indicó el conductor de la aplicación, en declaraciones a TN. Aseguró que su pasajero reconoció a uno de los ocupantes del Polo por una remera de Racing que tenía.

El conductor relató que el primer choque, por detrás, ocurrió en el semáforo a la salida de la fiesta. Tras el impacto, detuvo su vehículo para solicitar los papeles, pero el otro auto se dio a la fuga. El automóvil no contaba con cédula verde ni documentación y estaba registrado en la ciudad de Córdoba, según el mencionado medio.