Misterio en Grand Bourg: habla la mamá del chico de 13 años que murió de una puñalada mientras jugaba a las escondidas

Los padres de Thiago en la movilización

Pasaron 11 días desde que Thiago Díaz, un chico de 13 años de la localidad bonaerense de Grand Bourg, fue asesinado de una puñalada a una cuadra de su casa y todavía su muerte es un misterio. Por ahora, lo único que se sabe es que falleció desangrado producto de una puñalada justo debajo del esternón mientras jugaba a las escondidas con sus amigos. El motivo y la mecánica del crimen aún son materia de investigación, por lo que su familia pide testigos que aporten algún dato para saber qué pasó.

Infobae dialogó con Mercedes, la mamá del menor, quien ayer lideró una manifestación en el lugar del hecho para exigir justicia y resultados en la investigación que lleva adelante la UFI N°23 descentralizada de Malvinas Argentina, con el fiscal Daniel Moccia.

“Yo pienso que alguien me lo lastimó. Eso lo puedo asegurar. Porque se corrieron muchas versiones de que él se pudo haber apuñalado solo. No se pudo haber lastimado solo. Alguien lo hizo. Alguien tiene que haber visto algo. Hay un supermercado a media cuadra de casa. Hay tres colegios. Alguien tiene que haber visto lo que le hicieron a mi hijo porque solo él no lo hizo”, resaltó la mujer.

El hecho ocurrió el pasado viernes 13 de septiembre por la tarde, sobre la calle Esteban Gómez al 800, en el partido de Malvinas Argentinas. Thiago jugaba con dos amigos a las escondidas cuando fue a ubicarse detrás de un árbol. La información policial indicó que -en base a la declaración de una amiga del Thiago que estaba en ese momento- el chico dijo “ahora vengo”, corrió hasta su casa y cayó desplomado en el portón. Dijo también que no vio a nadie cerca del adolescente ni en la cuadra donde jugaban.

El relato de la madre, en base a lo que le contaron testigos y su propia familia es algo distinto. De acuerdo con Mercedes, su hijo llegó del colegio ese día, a eso de las 17.20, dejó la mochila en casa y salió a jugar. Era algo que acostumbraba a hacer. Según dijo, varias cámaras de video que captaron al chico y a los amigos con los que jugaba antes de morir. No son imágenes claras, apenas secuencias en las que se los observa corriendo en dirección a sus casas.

“Se lo ve a Thiago sentado en un bolsón de arena que está afuera en la casa del frente con los chicos. Estuvieron un ratito ahí. Después salen, se meten para el pasillo de la misma casa y se ven cuando salen corriendo para la esquina. Luego se lo ve en un video a mi hijo cruzando de esquina a esquina y después a los nenes a la casa de ellos, se los ve asustados”, contó Mercedes.

Ayer se realizó una movilización para pedir por el esclarecimiento del crimen de Thiago Díaz

La mujer contó que Thiago primero se cayó en la esquina, luego se levantó y llegó hasta hasta el portón de la casa. “Mi familia lo asiste y el papá lo revisa y ve que tiene un agujero en el pecho”, dijo.

Lo llevaron de urgencia al hospital Trauma de Pablo Nogués pero no pudieron salvarlo. La autopsia determinó que Thiago murió a causa de un shock hipovolémico producto de la grave herida en la parte alta del abdomen.

El misterio de los cuchillos

Los investigadores no hallaron cámaras de seguridad que permitieran dar claridad a lo sucedido. Uno de ellos aseguró que “el niño solía llevar uno o dos cuchillos en la cintura”. Uno de estos cuchillos fue hallado y peritado. Se maneja la teoría de que haya podido tratarse de un accidente, ya que la testigo refirió que no vio a nadie. Sin embargo, la UFI N°23 no descarta ninguna hipótesis.

“Si bien andaba con un cuchillito, la dimensión que da la profundidad de la herida que él tenía no coincide con la del cuchillo, porque el cuchillo era chiquitito, porque a él le gustaba hacer cosas. Manualidades con el cuchillo. Se ponía a dibujar en una madera, se ponía a hacer cositas”, dijo la madre, quien indicó que su hijo tenía un cuchillo y no dos, como señalaron las fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Pero más allá de eso, Mercedes descarta que la herida haya sido producida por esa arma. “Eso no pudo haber sido porque la policía ese día lo peritó para ver si tiene sangre y no tenía”, dijo la madre. En ese sentido, aclaró que no cree que haya sido un hecho de inseguridad ni un ataque por alguna rencilla que haya tenido Thiago en el colegio o en su barrio. “Creo que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada”, agregó.

“Alguno de los amigos que jugaba con él tuvo que haber visto algo”, continuó. Por eso, la familia pide que los chicos declaren en cámara Gesell.

Quién era Thiago

Mercedes, entre lágrimas, recordó que su hijo era un chico normal, que no tenía problemas con nadie en el colegio que puedan explicar el ataque. “Tenía su caracter pero no se llevaban bien con todos”, agregó la mujer.

Era el menor de cinco hermanos, asistía al primer año del secundario, le gustaba dibujar y jugar fútbol. Todas las tardes llegaba del colegio para jugar con sus amigos y portaba un cuchillo todo el tiempo.

“Jugaba a la pelota con los chicos de enfrente. Era inocente todavía. Jugaba a la bolita, se tiraba en la vereda de enfrente a jugar con los perritos de la casa. “Nosotros lo queríamos anotar para que estudie dibujo. Pero no daba todavía con la edad para los cursos”, recordó la madre.

Thiago y su mamá

Fuentes judiciales indicaron hoy a este medio que el fiscal Moccia continuará tomando testimoniales que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte del chico.

La madre de Thiago, en tanto, dijo que se niega a creer que los amigos con los que jugaba a las escondidas tengan algo que ver con el hecho. De su relato se desprende que es muy poco lo que sabe, al igual que la Justicia.

“Él estuvo en un lugar equivocado. No tenía que haber estado ahí en esa hora. Nunca se separó de los amigos. En el video se lo ve a él con los chicos, que están pegados detrás de él. Se lo ve cuando mi nene cruza de una vereda a la otra y uno de los nenes está detrás suyo. Es lo único que sabemos”, concluyó. Por el momento, el hecho está califica como homicidio.