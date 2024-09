El estremecedor caso del ex funcionario de Chaco acusado de drogar y abusar de un albañil

David Díaz Pacce

El miércoles pasado, el Juzgado de Garantías Nº 2 de la ciudad de Resistencia ratificó la prisión preventiva de David Enrique Díaz Pacce (56), ahora ex director de la Región Sanitaria N°8 Metropolitana del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, quien fue acusado de drogar y abusar sexualmente de un albañil de 35 años que contrató para refaccionar su casa de fin de semana.

De acuerdo con la denuncia a la que accedió Infobae, el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en una propiedad ubicada a unos 30 kilómetros de la capital chaqueña, en Colonia Amadeo, departamento de Margarita Belén. Hasta allí, la víctima había ido a hacer trabajos de albañilería y de pintura por pedido de Díaz Pacce.

Según relató la víctima, llegó a primera hora de la mañana y cuando decidió tomarse un descanso para ir a su domicilio a almorzar, el médico presuntamente ideó un plan para concretar el abuso. Primero lo convenció de que se quedara a comer y que él después lo llevaría hasta su casa. El trabajador aceptó la invitación después de que el hombre de 56 años le insistiera varias veces.

Después que terminó el almuerzo, el médico le ofreció un vaso de licor de quinoto casero que él mismo había hecho y luego le pidió que lo ayudara con más tareas en la planta alta de la casa. Sin embargo, a los pocos minutos, cuando subían la escalera, el albañil comenzó a sentirse mal hasta que se desmayó. Según dijo ante la Justicia, le había colocado un sedante en la bebida.

Es muy poco lo que la víctima recuerda, según fuentes del caso. Son imágenes borrosas las que se le vienen a la cabeza pero suficientes para saber que el médico, según su denuncia, lo abusó. Al otro día se despertó adolorido, mareado y con moretones y sangre en varias partes. No se ubicada en tiempo y espacio.

El abogado querellante Paulo Zeniquel

Fue el propio Díaz Pacce quien lo llevó hasta su casa. En el camino le pidió que no contara lo que había pasado. Al llegar al domicilio, la esposa del albañil vio el estado en que se encontraba, comenzó a preguntarle qué le pasaba, hasta que finalmente lo llevó al hospital Julio C. Perrando, donde constataron -entre varias cosas- desgarros en zona íntimas. Las pruebas toxicológicas corroboraron que tenía un miorelajante en sangre, aunque por la cantidad de horas que pasaron desde que ingirió el licor de kinoto, no se pudo establecer cuál sustancia fue.

Sin dudarlo, la víctima -representada por el abogado querellante Paulo Zeniquel- hizo la denuncia ante la Policía y con las pruebas que tenía a su favor, el funcionario del Ministerio de Salud fue detenido.

Según fuentes del caso, el médico no negó el encuentro con el trabajador de la construcción aunque dijo que se trató de “algo consensuado”. Lo cierto es que la Justicia no le creyó y a pedido de la fiscal del caso, Candela Valdez, el acusado seguirá preso hasta el comienzo del juicio por jurados. Fueron clave las pericias tanto toxicológicas como psiquiátricas, que corroboraron los dichos del albañil.

Respecto a la víctima, el hombre, padre de dos chicos, actualmente sigue un tratamiento psicológico debido a los traumas que le causó el presunto abuso. Pérez Pacce, que asumió como funcionario de Salud en febrero bajo el gobierno de Leandro Zdero, fue removido de su cargo apenas se dio a conocer el caso.

Está casado con una mujer también funcionaria del Ministerio de Salud y es papá de hos hijos. Está imputado hoy por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La calificación definitiva con la que llegará el debate oral todavía puede cambiar.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que no es la primera vez que el médico se ve envuelto en un posible delito sexual: fue condenado en diciembre de 2019 por corrupción de menores, en un juicio abreviado en el que le dieron tres años de cumplimiento condicional, suspensión de seis meses de la matrícula y cuatro años de pautas de conducta. La víctima fue un varón de 17 años.