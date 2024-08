“Soy gente de bien”: la última entrevista del diputado de Misiones acusado por pornografía infantil antes de fugarse de la Justicia

La última entrevista del diputado de Misiones prófugo por pornografía infantil

“Yo soy gente de bien, soy transparente, no tengo nada que esconder”, decía sin titubear hace dos semanas Germán Kiczka, el diputado de Misiones acusado por pornografía infantil que ahora se encuentra prófugo de la Justicia. Sus declaraciones fueron durante una entrevista con un medio local, a donde asistió luego del último allanamiento realizado en su domicilio para dar su versión de los hechos y asegurar su inocencia en la causa.

En el reportaje con el canal Misiones Cuatro, el legislador -cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves a la noche, cuando la Policía arribó a su domicilio para detenerlo y no lo encontró- había manifestado su intención de que el caso se esclarezca cuánto antes. Además, se había encargado de remarcar que él estaba totalmente a disposición de las autoridades judiciales y reiteró en varias oportunidades que había puesto a disposición su renuncia para que nada pudiera intervenir en el correcto avance de la investigación.

“En el marco de esta investigación, el juez decide que debe hacerme un allanamiento también para revisar en mi casa lo que yo pueda tener ahí. Se acercaron cinco meses después de haber hecho el primer allanamiento en la casa de mi familia. Jamás me respaldé en los fueros, ni mucho menos. Inmediatamente, me puse a disposición. Considero que es sumamente importante colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad absoluta de todo esto y yo soy el que más me urge”, había aseverado Kiczka.

"No tengo nada que esconder", dijo Germán Kiczka antes de fugarse de su domicilio el pasado jueves

También hizo mención al procedimiento realizado en su domicilio, de donde se llevaron diferentes dispositivos electrónicos en los que luego se encontraron fotos, videos y chats con aberraciones de una perversión extrema. “Se han instalado en la propiedad, han llevado solo tres elementos. Llevaron tres elementos que son la computadora de mi hija de trabajo y dos teléfonos personales. Mientras hacía la requisa ya se pusieron in situ a peritar mi computadora dos técnicos de la policía, no habiendo encontrado nada. Pero por supuesto, igualmente se la llevan para hacerle un peritaje más profundo y eso es todo lo que han retirado, incautado”.

De dicho peritaje se descubrieron videos donde niños son violados por animales y chats donde el diputado y su hermano hablaban de situaciones con menores que podrían consistir una violación. Muchas de las descripciones del material encontrado y detallado en el documento judicial al que accedió Infobae son irreproducibles.

“A mí lo que me preocupa es que estén queriendo relacionarme con algo que no tengo nada que ver”, subrayó en la entrevista de hace dos semanas quien calificó de “aberrante” el crimen con el que se lo relaciona.

Y agregó: “Yo he manifestado que no me interesaba escudarme en los fueros. Lo primero que hicimos con mi abogado es presentar una nota en el juzgado poniendo mi renuncia a la cámara a disposición del juez, de que si el juez considera que es necesaria mi renuncia porque él tiene que seguir investigando, yo estoy totalmente dispuesto a renunciar”.

A lo largo de toda la entrevista, Kiczka insistió con su inocencia: “Yo soy el primero que quiero que esto salga a la luz. Si se considera que para acelerar esto y que se llegue a investigar lo más profundo posible, es necesaria mi renuncia, yo lo hago sin titubear. Que los que sean malos estén presos y los que sean la gente de bien esté libre, porque yo soy una gente de bien, yo soy transparente, yo no tengo nada que esconder. Hoy la única forma de que yo muestre mi inocencia es después de una investigación que diga si Germán no tenía lo que dicen que tenía. Ya te digo: hay muchas incongruencias que a mí me preocupan muchísimo”.

Elementos incautados en el allanamiento a Kiczka

Para Kiczka, había una “cizaña” y una “persecución política” contra él

El diputado, por quien se pidió una orden de captura internacional, cuestionó en varios momentos del reportaje cómo se estaba realizando la investigación. “No tengo nada que ocultar. Me preocupa que haya una cizaña ahí, que me quieran relacionar con elementos electrónicos, que yo no tengo nada que ver. Y bueno, detalles de la investigación que me parece que no se llevaron a cabo como se tuvieron que haber llevado a cabo. Voy a luchar hasta las últimas consecuencias en todas estas cuestiones que obviamente no las voy a dar a la luz, pero que me hacen sospechar de una persecución política. Me están acusando de un crimen aberrante”, insistió el legislador.

En la misma línea, agregó: “Es muy injusto que me ataquen y que me traten de relacionar, quizá por una relación de parentesco, con un delito de esa calaña. Es muy triste, pero a mí no me preocupa y no me asusta”.

El allanamiento en la casa del diputado provincial de Misiones por una causa de pornografía infantil

“Yo soy opositor. Ya no es la primera vez que se me ataca. Yo desde el primer momento, desde la primera votación que tuve en la Cámara, inmediatamente trataron de tratarme de nazi, sacaron notas horribles, sacaron notas de empleados de no sé dónde, que yo tenía un juicio. O sea, me atacaron de todos lados”, siguió

Y concluyó: “Yo no me voy a escudar ni en el partido ni en los fueros. Este es un problema mío y es muy injusto también lo que están haciendo de querer adherir a todo un equipo que trabaja hace años en un espacio político, atarlos a todos a la misma bolsa. Esto es un problema que tengo yo y yo lo voy a enfrentar y es como te digo, voy a ocupar todos mis recursos para demostrar mi inocencia”.