Desesperada búsqueda de una adolescente de 14 años de la que nada se sabe desde hace ocho días

Rosario Magali Escalada Lencina es buscada desde el 26 de diciembre

Rosario Magalí Escalada Lencina, de 14 años, es buscada desde el 26 de diciembre pasado, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de Luján de madrugada. La última vez que la vieron llevaba una calza negra, calzado color naranja y campera deportiva color verde.

La difusión de la búsqueda comenzó el miércoles pasado, sin embargo, aún no hay señales de Rosario. De acuerdo a la investigación, primero se dirigió al barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue captada por cámaras de seguridad de la zona, y luego se habría dirigido hacia la localidad de Castelar, en Morón, para luego trasladarse al partido de Moreno, indicaron fuentes del caso.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal María Luisa Cordiviola, quien autorizó -con el aval de la familia- la divulgación pública de la búsqueda y las imágenes de la joven.

Rosario Magali Escalada Lencina desapareció en Luján

Hasta el momento, la hipótesis es que se fue por sus propios medios, precisaron las fuentes. Rosario es de contextura delgada, de 1.60 metros de altura, tez trigueña, cabello negro, ojos marrones. Al momento de ausentarse de su domicilio, vestía calza negra, gomones color naranja y campera deportiva de color verde. No posee teléfono celular ni redes sociales.

De acuerdo a El Civismo de Luján, Rosario vive con su abuela y salió esa madrugada desde esa propiedad tras una discusión. En tanto, su familia reclama por su aparición. Este martes por la mañana, amigos y allegados se concentraron en la Plaza Colón y luego se desplazaron a la Comisaría y la Fiscalía de Luján.

“Antes de ayer, salí a las 5 de la tarde de mi casa y llegué a las 5.20 de la madrugada. Me fui a Moreno, anduve en un auto con un trapito que me dijo que me juraba que había visto a la piba. Por eso, llamé al jefe de Calle (de la Policía), me mandó un patrullero, anduvimos dando vuelta hasta las 5 de la madrugada”, dijo Julio Santiago Lencina, tío de Rosario.

“Me dijeron que hacía dos días que la habían visto en Caritas de Moreno. La Policía tiene toda esa información. Estoy 10, 12 y hasta 15 horas recorriendo en auto y caminando”, contó el hombre.

La joven, que habría estado en la zona de Castelar, lleva un buzo verde

De acuerdo a la información que maneja la familia, en Moreno habría sido vista junto a un “trapito” en una esquina céntrica donde otra menor en situación de calle le dijo al tío que Rosario había estado con ella. Sin embargo, después se habría ido con otro hombre.

Natalia Pérez, de la Defensoría de Géneros Luján, comunicó el resultado de la reunión mantenida por familiares con la fiscal Cordiviola, autoridades policiales y municipales.

Al mismo tiempo, buscaron interiorizarse del estado de una causa por abuso contra la menor en la que aparece imputado el padrastro. “No dijeron que está archivada, pero nunca se presentó el imputado a presenciar una pericia”, mencionó Pérez.

Ante cualquier información que se pueda aportar para dar con su paradero, la fiscalía solicitó a la población comunicarse al 911 o a la comisaría Luján 1ª al 02323- 424641, el teléfono directo de la comisaría de Luján. A la búsqueda se sumó el municipio de Luján.