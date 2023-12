“No era un nene que pidiera irse con su mamá”: dijo la tía de Lucio Dupuy en el jury a la jueza que lo entregó a sus asesinas

El padre de Lucio Dupuy en el jury

Comenzó este martes en la legislatura de La Pampa el jury contra Ana Clara Ballester, la jueza del fuero de Familia provincial que entregó a Lucio Dupuy a su mamá, Magdalena Espósito Valenti. Un año más tarde, en noviembre de 2021, la mujer asesinó a golpes al nene de 5 años junto a su pareja, Abigaíl Páez.

La jueza Ballester no es la única enjuiciada. También se evalúa el desempeño de quien fuera la responsable de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, quien también intervino en 2020 en el expediente por la tenencia del niño de 5 años que fue asesinado.

En la jornada inicial, los miembros del tribunal de enjuiciamiento por mal desempeño escucharon los testimonios de la familia de la víctima. En primer lugar, habló Leticia Noemí Hidalgo, la tía de Lucio que, junto a su marido Maximiliano Dupuy, tenía la guarda del nene hasta que Ballester, ex titular del Juzgado de Familia 1 de La Pampa, decidió el destino materno.

“Todo fue normal hasta que la mamá pidió tener otra vez a Lucio. Ahí me empezó a amenazar, me decía que me iba a pasar de todo... Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la Policía nos sacó al nene”, contó la mujer.

Una imagen que publicó el abuelo de Lucio Dupuy en Facebook

La testigo dejó en claro que la defensora oficial Fernanda Coronel –quien tramitó la tutela– le aconsejó que no entregara a Lucio y que el acuerdo de cuidado personal lo firmaron con el asesoramiento de la abogada particular Adriana Mascaró. “¿Por qué cambiamos de defensora? Creímos que era una opción mejor”, comentó.

“Mascaró nos dijo que era su mamá. No tuvimos opciones (para no entregarlo). No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda… Lo entregamos por cansancio”, dijo la mujer. Cuando le preguntaron por qué Lucio no pudo ir a vivir con su padre, Hidalgo respondió: “Eso preguntáselo a Christian”. Y aceptó que el padre no reclamó por su hijo.

¿Sospechaba que la madre maltratara a Lucio?, fue una de las preguntas que le hicieron a Hidalgo. “Teníamos que ir a buscarlo (a Santa Rosa), pero no nos dejaban pasar”, dijo en referencia a las restricciones existentes por la pandemia por coronavirus. Y luego, respondió: “No. No sé… no”.

La palabra del padre

Luego, fue el turno del padre de Lucio, Christian Dupuy, de sentarse en el banquillo para dar testimonio. “Estuve de acuerdo con que Lucio estuviera con mi hermano y mi cuñada. Por lo que me contaban mi papá, mi hermano y mi cuñada, ella (Magdalena Espósito Valenti) siempre los amenazaba”, fue lo primero que dijo.

Lucio tenía 5 años (Gastón Taylor)

“Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé...”, soltó Dupuy sobre el crimen de su hijo y reveló que “jamás” lo citaron “de ningún lado en ninguno de los dos expedientes”.

El padre de Lucio repasó que contrató a la abogada Yamila Isoardi “para establecer un régimen de visitas” en 2021, cuando Espósito Valenti ya tenía otorgado el cuidado del niño. “Yo firmé el acuerdo y ella no, y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice en Santa Rosa una denuncia por impedimento de contacto”, recordó.

Luego, cuando le consultaron sobre por qué no insistió con el pedido del cuidado del niño, contestó: “Porque era una situación que había que tomar con pinzas. Si hacía algo mal, ellas me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas. ¿Si eso se lo dije a mi abogada? No, porque no tuve más contacto con ella”, amplió.

Y cuando le consultaron si sospechaba que la madre ejerciera violencia sobre el niño, dijo: “Si lo hubiera visto, hubiese hecho algo”.

El abuelo de Lucio

El tercero en declarar fue Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio. “A Lucio no se lo devolvieron a la madre. Ella fue y se lo trajo a Santa Rosa cuando existía un régimen de visitas y no podía traérselo a Santa Rosa”, soltó el hombre con vehemencia. Y agregó que Espósito Valenti “denunció que el nene estaba golpeado” cuando vivía con sus tíos. “Por eso, la Policía fue hasta la casa de Maxi y le hizo un montón de preguntas a Lucio”, recordó.

El proceso comenzó este martes en el recinto de la Cámara de Diputados provincial

“Yo contraté a (la abogada Adriana) Mascaró para que Lucio retornara a su centro familiar, paterno y materno, porque eso se demoraba mucho y porque sospechábamos que se lo traerían a Santa Rosa. A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian… Todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas se las llevó a la jueza Pérez Ballester”, explicó Ramón Dupuy. Sin embargo, no pudo confirmar que fehacientemente llegaron a manos de la magistrada.

Ramón Dupuy también testificó que no vio situaciones de violencia ligadas a la madre del nene.

En tanto, la abuela paterna de Lucio, Silvia Noemí Gómez, respondió sobre si sospechó de situaciones violentas: “No, si no la historia hubiera sido otra”. Y dijo: “La familia no maltrató a Lucio. Consideramos que hubo alguien detrás de su escritorio que no hizo bien su trabajo”.