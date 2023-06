Avellaneda: detuvieron a dos motochorros por intentar matar a un policía para robarle el arma

Video: el robo que sufrió Jonathan L.

El domingo 28 de mayo, Jonathan L., oficial mayor de la Policía de la Ciudad, fue herido tras sufrir un robo en la zona de Avellaneda cuando dos ladrones lo abordaron para asaltarlo mientras se dirigía a tomar servicio en CABA a bordo de su moto por la Avenida Yrigoyen al 1200. No le quitaron su moto, una Honda Titan CG. Le quitaron su pistola reglamentaria y le dispararon dos veces.

La alerta del hecho llegó al 911. Allí, personal del Comando de Patrullas se entrevistó con el policía, que tenía disparos en la pierna derecha y en el abdomen, todavía consciente y junto a su moto. Allí, aseguró que dos hombres a bordo de una moto lo interceptaron, le quitaron el arma y le dispararon. Luego, huyeron.

El policía fue trasladado al Hospital Fiorito, luego al Hospital Italiano, donde quedó fuera de peligro. El caso quedó a cargo de la UFI N°3 de Avellaneda, a cargo de Solange Cáceres, que ordenó el relevo de cámaras de seguridad.

Hoy, personal de la Comisaría 2° de Avellaneda de la Policía Bonaerense bajo las órdenes de la UFI N°3 a cargo del fiscal Elbio Laborde capturó a dos sospechosos por el hecho. La calificación en su contra es la de robo a mano armada y tentativa de homicidio criminis causa, intentar matar para ocultar.

Thiago F., de 19 años y Dylan J., de 21, fueron capturados en Lanús tras cuatro allanamientos. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el seguimiento de cámaras fue clave para detectarlos. También se incautó un revolver en los procedimientos.

Thiago Y. al ser detenido

La secuencia de hechos que sufrió el oficial porteño es un reverso de los ocurridos a mediados y fines del mes pasado, donde efectivos de la Policía Bonaerense y la PFA le dispararon con sus armas reglamentarias a delincuentes que intentaron asaltarles. A mediados de mayo, una policía de la PFA le disparó en el abdomen a un motochorro que, junto a un cómplice, la asaltó mientras caminaba vestida de civil hacia su casa en el partido de Moreno. Uno de los delincuentes logró escapar, mientras que el otro fue llevado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue sometido a una operación y ahora se encuentra internado bajo custodia policial.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 2 de Abril y Vicente López y Planes, del barrio Las Catonas. La oficial, perteneciente a la División Técnica Especiales de Investigación de la Policía Federal Argentina, caminaba de regreso a su hogar luego de cumplir servicio.

El revolver incautado

En cambio, Lucas Mallea -el policía de la Bonaerense que mató a tiros al ladrón que le quiso robar la moto en la localidad de La Reja- no actuó en legítima defensa según el fiscal Gabriel López, que lo acusó de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, delito por el cual fue indagado. No obstante, el funcionario también decidió liberar al acusado a pesar del tenor de la imputación, mientras sigue la investigación, ya que razonó que no hay riesgo de fuga y que el policía está a derecho.

Mallea, por su parte, se negó a volver a su domicilio por miedo a represalias.

