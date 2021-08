Se realizaron siete allanamientos en busca del verdulero que desapareció hace tres meses en Bahía Blanca

Gabriel Gurrea desapareció hace tres meses

La Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo siete allanamientos en Bahía Blanca para continuar con la búsqueda de Gabriel Enrique Gurrea García, el verdulero de 46 años que desapareció el pasado 20 de mayo.

En este contexto, los operativos se llevaron a cabo en distintas viviendas, en una cochera y en un establecimiento agropecuario.

Hace 90 días que no se conoce el paradero de Gabriel Enrique Gurrea García , apodado “Tibu”. El hombre, que trabajaba en un verdulería de Punta Alta, había salido de su casa en el distrito bonaerense de Bahía Blanca, tras una discusión con su pareja. Asimismo, los compañeros de trabajo fueron los que alertaron sobre la desaparición, tras llamar a su casa y notificar que no había concurrido a su espacio laboral.

Por su parte, a pedido del fiscal Rodolfo de Lucía, la jueza de Garantías Marisa Promé fue quien emitió la orden para que el personal de la división Casos Especiales de la Policía bonaerense realicen los allanamientos e investigaciones. Igualmente, junto a esta división cooperaron y ayudaron varias comisarías y perros de la división K9 en Punta Alta. En el lugar se hicieron presentes representantes de la Policía Científica para recopilar datos y aportar a la investigación.

Uno de los operativos se realizó en el departamento de Pamela Antúnez, pareja de Gurrea, ubicado en la Avenida General Paz. En consecuencia, los investigadores detuvieron a Marcelo Campetella, que se encontraba en la vivienda en ese momento y se sospecha que sería el amante de Antúnez. Sin embargo, por pedido de la Fiscalía de Flagrancia recuperó su libertad en horas de la tarde.

Uno de los agentes que participó en el procedimiento le contó a Télam que Campetella “fue aprehendido debido a que se quiso resistir a la diligencia ordenada por la Justicia”.

Pese a su liberación, la causa, caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad”, seguirá abierta.

La pareja de Gurrea, Pamela Antúnez, fue arrestada por falso testimonio

Al mismo tiempo, durante las diligencias policiales se secuestraron dos camionetas y un vehículo, que son propiedad del hombre y la hija de la mujer. La prueba de luminol se hará en las próximas horas, para determinar posibles indicios que puedan cooperar para encontrar a Gabriel. También, los efectivos policiales sustrajeron elementos importantes, como documentación, celulares y tarjetas de memoria.

En los últimos meses, Campetella y Antúnez fueron detenidos por falso testimonio, pero ambos recuperaron su libertad por no contar con antecedentes penales .

De esta manera, el fiscal de Lucía afirmó que no se descarta ninguna hipótesis, cuando habló por última vez ante los medios de comunicación. Aunque no es la más común, Rodolfo de Lucía afirmó que se baraja la posibilidad de que “la persona se haya ido por propia voluntad y no quisiera aparecer”. De todas maneras, las principales hipótesis son que “Tibu” podría haber sufrido un accidente o que una persona “le haya hecho algo”.

Por otro lado, la madre del desaparecido dijo, ante Telefe Noticias Bahía Blanca, que intentó comunicarse con su nuera y no lo logró. En ese sentido, informó que Pamela habría ido a pedir las filmaciones de las cámaras de un hotel, frente a su domicilio, pero no saben “con qué fin”.

La Fiscalía continúa investigando la desaparición de este hombre, que mide alrededor de 1,75, tiene cabello corto y oscuro, con tez trigueña. Tiene un tatuaje en el pecho que dice “Papi te amo”, uno en el brazo derecho y otro en la espalda.

A tres meses de su desaparición, no hay datos fehacientes para encontrar a este individuo.

En caso de tener información, se solicita comunicarse con el servicio de emergencias 911 o llamar a la Comisaria 1ra. de Bahía Blanca, cuyo número es 2914551902. También al teléfono de la Fiscalía Nº20, 291 508 4407; o a los de la DDI Bahía Blanca, 455 0474/8091.

