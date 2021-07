“Los años que sean de condena no te alivian”: el sufrimiento de la mamá de la policía asesinada por motochorros adolescentes

Micaela Romero, la policía asesinada por motochorros en agosto de 2020

“En todo este tiempo nunca los pude ver. Me hubiese gustado tener a los asesinos de mi hija de frente, cara a cara y mirarlos a los ojos durante el veredicto”, se lamenta María Constante, a menos de un día de conocer el fallo del juicio contra los tres motochorros acusados de asesinar de un tiro en el pecho a su hija, la policía de la Federal Micaela Romero durante un asalto ocurrido en agosto del año pasado en la localidad de Quilmes Oeste.

Sin embargo, María no podrá enfrentar a los acusados del crimen de su hija. Por protocolo sanitario contra el COVID-19, la lectura de la sentencia se hará de manera virtual y la madre de la víctima no podrá estar presente en la sede del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 quilmeño para escuchar cuál es el veredicto que recaerá sobre los menores acusados del crimen: I.M. y A.A., ambos de 17 años, y Lautaro “El Rata” Vega, de 18 años, con varios antecedentes penales .

En los alegatos, tanto la fiscal de juicio, María Julia Botasso, como los particulares damnificados, la familia de Micaela -a través de su abogado Faustino Loto- y el Municipio de Quilmes, pidieron una pena de 25 años . La defensa, por su parte, solicitó la absolución de los tres imputados.

Sin embargo, para María no hay sentencia alguna que repare el dolor de perder a su hija. No hay años impuestos por un juez que traigan de vuelta a Micaela. Sabe que sería una condena elevada pero fuera de ese ámbito, no encuentra consuelo. Más allá de eso, la ansiedad y la esperanza de lograr justicia invade a la familia a menos de 24 horas de escuchar la lectura del fallo. La expectativa de todos es alta.

“Anoche no pude dormir por pensar en esto. La verdad no sé si van a cubrir todo lo que espero. Para mí debería ser cadena perpetua”, dice la mujer con la voz agotada: “ No hay nada que te cubra la pérdida de una hija. Una pena elevada es lo único que judicialmente te resarciría en algo el alma pero 25, 10, 15 o los años que sean, no te alivian ni te van a devolver lo que te sacaron ”, continuó.

Micaela y su hija

La vida desde la mañana del domingo 16 de agosto de 2020, cuando la oficial (vestida de civil y sin su arma reglamentaria) y un amigo fueron asaltados por los motochorros en la esquina de la calle 395 y la avenida Carlos Pellegrini, en el barrio La Cañada , ciertamente no fue fácil. Especialmente por la hija de Micaela, una nena de sólo dos años.

María afirma que al comienzo fue complicado explicarle pero que con el correr de los meses, la nena asimiló que la mamá había muerto. Por su edad, hay detalles que aún desconoce.

“Dentro de su cabecita ella entiende que la mamá no está y no va a volver. Ella lo vive desde otro lado. Es una nena inocente y no entiende mucho. El otro día estaba en la marcha y bailaba con la foto de la madre y levantaba un cartel”, relató María, al recordar la movilización que llevaron adelante la semana pasada frente el tribunal cuando el juicio por el crimen comenzó. Hoy la menor está a cargo del padre, aunque recibe colaboración de toda la familia de la víctima. “Él vive con la angustia de ver a su hija sin su mamá”, agregó.

En octubre del año pasado, un mes y medio después del crimen, la vicepresidenta Cristina Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con María. Del encuentro también participó la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El veredicto se va a conocer mañana a partir de las 10. A diferencia del comienzo del juicio, esta vez no habrá movilización a la puerta de los tribunales de Quilmes. María y su esposo observarán a través de una videconferencia qué van a decidir los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo.

“Yo ya hice una marcha y la verdad di por terminada la lucha por el momento. Sólo quiero esperar en mi casa el veredicto. Dependerá de la cantidad de años para saber cómo voy a seguir. Al ser menores de edad, sería muchísimo que pasen los 15 años pero yo a Micaela no la voy a ver más ”, concluyó.

