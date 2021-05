Excarcelaron al polémico cirujano Aníbal Lotocki, acusado de la muerte de un paciente: deberá pagar una fianza de $5 millones

2014: Lotocki, entrevistado tras uno de sus primeros escándalos.

Aníbal Lotocki, el polémico cirujano acusado de la muerte de uno de sus pacientes luego de una cirugía estética, saldrá en libertad en las próximas horas. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación por entender que no hay riesgo de fuga ni de que pueda entorpecer la investigación en su contra por homicidio culposo. Los jueces le impusieron una fianza de 5 millones de pesos que deberá abonar para poder salir de la alcaidía en la que se encuentra detenido. Además le impusieron una prohibición para que salga del país.

El 16 de abril pasado, Policía de la Ciudad se lo llevó esposado de la clínica privada CEMECO del barrio de Caballito luego de la muerte de Cristian Zarate, un empresario de la construcción de 50 años que horas antes se había operado de una hernia en el costado derecho del abdomen con Lotocki. La intervención incluía, aparentemente, también una cirugía estética para perder grasa de esa zona y marcar sus abdominales, una dermolipectomía.

Según la reconstrucción de la Justicia, luego de la cirugía Zarate se descompensó por haber sido “mal intubado” lo que le provocó la muerte. Según la autopsia falleció por “una severa congestión meningo encefálica y edema pulmonar”. También, de acuerdo a los testimonios, se abrieron sus suturas.

En paralelo a esto, la Justicia encontró una serie de irregularidades en la documentación post quirúrgica de Zarate. Puntualmente adulteraciones en la histórica clínica y en el consentimiento del paciente por lo que ayer Lotocki había sido procesado por el delito de adulteración de pruebas.

Con las dos acusaciones, la de homicidio culposo y la de la falsificación de los documentos, la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo, presentó una apelación ante la Cámara que prosperó y derivó en su excarcelación bajo fianza.

Cristian Zarate, el empresario de la construcción de 50 años que horas antes de su muerte se había operado por Lotocki

En el fallo de la Sala VI al que pudo acceder Infobae, y que lleva la firma de los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Julio Marcelo Lucini, se hace especial referencia a que Lotocki no podría entorpecer la causa estando en libertad: “Se valora que (Lotocki) cuenta con un domicilio debidamente constatado y no ha sido declarado rebelde en otros procesos. También que ya fue allanado tanto el centro médico en que ocurrió el episodio como su vivienda, secuestrándose distinta documentación y aparatos de telefonía, sin que se advierta posibilidad razonable de que pudiera obstaculizar la pesquisa estando en libertad, en particular ponderando que los objetos mencionados ya se hallan a resguardo en el juzgado”, afirmaron.

Los magistrados tampoco consideran que podría llegar a fugarse, o, al menos, que con otras medidas diferentes a al cárcel alcanzan para que no lo haga “El probable riesgo de elusión que podría representar tal dato es factible de ser neutralizado con los instrumentos cautelares alternativos. En función de ello, corresponde la imposición de un compromiso mayor al de una mera promesa. Entendemos adecuado caución de carácter real o personal de cinco millones de pesos –$5.000.000–.”, afirmaron.

Según pudo saber este medio, los abogados de Lotocki y parte de su familia ya realizan los movimientos necesarios para conseguir el dinero y presentar los avales cuanto antes en Tribunales. El dinero, afirman fuentes cercanas al cirujano, podría conseguirse hoy mismo.

SEGUIR LEYENDO: