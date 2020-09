Lomas de Zamora: le dispararon un tiro en la pierna a un jubilado de 78 años para robarle el auto

Robo y disparo a jubilado en Lomas de Zamora

Lomas de Zamora se convirtió nuevamente en el escenario de otro hecho delictivo que casi termina en una tragedia. Dos delincuentes, que aparentaban ser menores de edad, le dispararon un tiro en la pierna a un jubilado de 78 años para robarle su auto en pleno mediodía y delante de todos los vecinos.

Aunque parezca insólito, el hecho ocurrió cerca de las 12:45 del mediodía en la entrada a una vivienda ubicada en la esquina de las calles Mariano Boedo y Julio Massenet, cerca del estadio del club Los Andes.

Eduardo, el dueño de casa, regresaba a su domicilio en su auto Peugeot 208 color marrón justo después de realizar las compras en el supermercado. “Por lo general, cuando hago las compras, vengo y lo entro de culata. El garage está lleno de cosas, siempre lo tengo que entrar en culata”, relató la víctima del robo en declaraciones a un canal de cable.

El procedimiento de ingreso del auto al garaje se demoró ya que el dueño de casa no encontraba las llaves del portón, por lo que tuvo que trasladarse a la puerta de entrada y pedirle ayuda a su esposa para poder entrar el vehículo.

“ Cuando volvía al jardín, se me aparece un pibito que no tenía 15 años que me apuntaba con una pistolita. Yo me quedé mirándolo porque no sabía qué quería, ni me apiolé de que me estaban robando ”, afirmó Eduardo.

El hueco en el césped donde la policía científica halló el proyectil disparado por uno de los delincuentes

“En un momento, el pibe me dice, ‘Me llevo el auto’. Y le respondí ‘Llevátelo, yo qué sé’. Ahí hay otro chico que se apura y se mete en el asiento del conductor. Cuando vi eso, yo traté de apurarme y correr para evitar que se metiera adentro”, continuó.

La víctima del robo cree que en ese mismo momento que intentó detener a uno de los delincuentes fue cuando recibió el disparo desde atrás cerca de la rodilla de su pierna izquierda, por parte del joven que lo había amenazado en primer lugar.

“Como estaba el coche en marcha, se le facilitaron las cosas. Se subieron los dos, puso primera y salieron rápido. Ahí le dije a un vecino que llamara a la empresa de rastreo y a otro vecino le dije que llamara a la policía”, advirtió la víctima.

La entrada del domicilio donde ocurrió el hecho delictivo

Los efectivos de la Comisaría 1ª de Lomas no tardaron demasiados minutos en acudir al lugar, y gracias al rastreo satelital de la empresa de seguridad contratada por la víctima, pudieron identificar que el auto se encontraba a unos 7 km del domicilio de Eduardo, en la calle Blandengues al 100, en Ingeniero Budge.

Se sospecha que el auto fue estacionado allí para esperar a que se enfriara. Los delincuentes habrían aguardado justamente para comprobar si el vehículo contaba con algún tipo de rastreo satelital.

“El auto lo encontraron pero me lo pelaron por dentro, no tenía nada” , afirmó Eduardo.

Asimismo, la víctima fue derivada al hospital Gandulfo para tratarse de su herida, aunque denunció haber estado horas esperando que lo atendieran hasta que se hartó.

“Me tuvieron como cinco horas acostado en una camilla con la pierna para arriba en la sala de espera, hasta que me cansé. Le dije al enfermero ‘me voy’, y me volví a mi casa. Ahora estoy vendado, con antibióticos y me voy a ir a dar la vacuna antitetánica”, afirmó la víctima, quien advirtió que el proyectil le causó heridas de entrada y salida en su pierna.

En tanto, efectivos de la Policía Científica de la Bonaerense, trabajaron durante horas en la puerta del domicilio y lograron hallar el proyectil que sería el disparado: estaba enterrado en el césped del jardín delantero de la casa.

Por el momento, los dos delincuentes, quienes serían menores de edad, todavía permanecen prófugos. Los investigadores intentaban recoger datos de las cámaras de seguridad en la zona para intentar identificarlos.

En las últimas semanas, el sur del Gran Buenos Aires fue escenario de numerosos hechos delictivos de renombre. Quizás, el fenómeno más destacado de los últimos días fue la modalidad de robos a mano armada de bares.

Nueva modalidad de robo en Lanús

Después del inicio de la reapertura en los locales gastronómicos, se produjeron hechos delictivos muy similares, tanto en Lanús Este como en Oeste.

Los tres asaltos comparten una serie de particularidades: son perpetrados por un grupo de hombres fuertemente armados que descienden de un auto con armas cortas y largas, entre ellas una ametralladora, ingresan agresivamente a los locales y amenazan a clientes y trabajadores.

Una fuente cercana a los expedientes indicó a Infobae que en el área de Seguridad del municipio de Lanús a cargo de Diego Kravetz investigan la hipótesis de que haya ex policías involucrados en los robos con la intención de vender servicios de seguridad privada.

Seguí leyendo:

Así es la nueva modalidad de robos a mano armada en bares y restaurantes de Lanús: investigan si hay ex policías involucrados