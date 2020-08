La madre de Facundo Castro: “El Presidente me dejó conforme y tranquila, pero voy a seguir buscando la verdad”

Alberto Fernández recibió a Cristina Castro en la Quinta de Olivos este lunes, un día antes de la autopsia al cuerpo encontrado en Villarino Viejo

“Lo miré a los ojos, tengo que mirar a las personas a la cara para saber si están mintiendo. Me ha dejado conforme y tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir para que todo salga a la luz y se sepa la verdad” . Con esas palabras, Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido el 30 de abril cuando intentaba llegar a dedo desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca por la ruta 3 en medio del aislamiento obligatorio, sintetizó la reunión que tuvo este lunes al mediodía en la Quinta de Olivos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“El señor Presidente ha sido muy amable y muy sincero conmigo. No puedo contar muchas cosas de las que hablé y fue muy sincero y lo he visto a los ojos y fue sincero”, agregó Cristina Castro en una conferencia de prensa organizada vía Zoom por Amnistía Argentina, junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, además de Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización.

El encuentro en Olivos se partió en dos. Al principio, el Presidente pidió tener una reunión privada con Cristina Castro. Allí estuvieron solos. Luego, se sumaron los abogados de la mujer y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic. “Se armó una linda mesa de trabajo. Tuvimos una muy buena reunión y sacamos muchas cosas en limpio”, remarcó Castro sobre esa parte de la jornada, previa a la autopsia que desde mañana martes se realizará en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense al cuerpo encontrado en el estuario de Bahía Blanca, que podría ser del joven que el último domingo cumplió 23 años.

Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril

Al respecto del análisis del cadáver, Castro aclaró que no podrán estar presentes durante el trabajo de los forenses pero sí advirtió que se quedará esperando los resultados junto a sus abogados. “No sabemos hasta dónde nos van a dejar participar de la autopsia pero es como un quirófano, vamos a estar ahí esperando pacientemente a ver qué respuestas nos dan”, explicó.

Si bien tuvo palabras de agradecimiento para el Presidente, la mamá de Facundo se mantuvo firme en sus críticas al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien sostiene que no hay pruebas suficientes para incriminar a los agentes de la Policía Bonaerense implicados en la denuncia por desaparición forzada de la familia. “Le diría a Berni que así como me está tratando a mí está tratando a cientos de argentinos, cientos de papás de chicos que aparecieron suicidados por la Policía en las comisarías. No le tengo miedo a Berni pero en vez de andar haciendo el show por tevé debería ponerse a trabajar”, dijo.

Como ya había sucedido en otras ocasiones, la mamá de Facundo aclaró que habló varias veces por teléfono con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Me llamó varias veces, me gustaría hablar con el señor gobernador, no les creo a las personas si no las miro a la cara, me gustaría hablar con él. Axel Kicillof debería abrir más los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro”, sugirió Cristina Castro, en relación al desempeño de Berni.

Sin embargo, sus palabras más críticas fueron contra el fiscal federal que instruye la causa, Santiago Ulpiano Martínez: “El desempeño del Poder Judicial es desastroso. El ‘amiguismo’ que hay entre ellos. No me explico cómo Ulpiano Martínez sigue siendo fiscal. ¿Cuánto más tiene que pasar para que muevan al fiscal?”

Los abogados de Cristina Castro pidieron la recusación de Ulpiano Martínez dos veces, pero la jueza federal del caso, María Gabriel Marrón, rechazó los requerimientos. “No le tengo miedo al fiscal”, dijo la mamá de Facundo, que nunca fue recibida por el investigador.





“ El Presidente se comprometió públicamente en la búsqueda de la verdad , ha puesto a disposición de la totalidad de las garantías para que la investigación tenga independencia”, agregó en la conferencia de prensa Luciano Peretto, uno de los abogados de Castro, quien agregó: “Estamos conformes con el acompañamiento institucional que representan los mecanismos que el Presidente dispuso. Pedimos independencia y celeridad en la causa. La reunión duró poco más de dos horas, fue muy grata desde el punto de vista de los resultados”.

Los abogados cargaron contra la investigación del fiscal federal, a quien directamente acusaron de ser parte del “encubrimiento” de la presunta desaparición forzada de Facundo. Le manifestaron a Alberto Fernández que no quedaron conformes con las pericias realizadas por agentes de la Policía Federal Argentina de Bahía Blanca sobre los teléfonos de los policías bonaerenses implicados y la idea de instalar que Facundo murió en un accidente mientras caminaba por una vía del ferrocarril abandonada que cruza este estuario, mezcla de barro, canales de agua de mar, salitrales y cangrejales, donde apareció el cadáver el sábado 15.

“El plan de encubrimiento se hizo de manera muy torpe. Nadie nos va a sacar de nuestra vista que ese lugar ya fue rastrillado. A 30 metros había una zapatilla nueva de Facundo. Uno no puede racionalmente decir que fue un accidente. Pero sí nos queda la duda si la zapatilla fue una torpeza del plan de encubrimiento o fue un mensaje. ¿Cómo explicás la zapatilla?”, preguntó al aire Aparicio.

“No hay fundamentos para sostener que Facundo fue víctima de un accidente en la vía. No hay ningún elemento, aunque hacen muchísimo esfuerzo para ubicar esta hipótesis del accidente. La aparición dudosa de un cuerpo se hizo para fortalecer una hipótesis que día a día se está cayendo”, consideró Peretto y adjudicó la aparición de la “testigo H” como parte de un plan para otorgarle impunidad a un crimen que ellos adjudican a la Policía Bonaerense.

