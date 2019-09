Hay cosas que no cuadran. Quemar un auto para cobrar el seguro no es ninguna novedad. Los policías en la escena le explicaban a los vecinos lo fácil que es pedirle a un tercero que destruya un vehículo por completo tras un robo simulado en donde el auto luego es desguazado de sus partes antes de arder. Pero las contradicciones a esta hipótesis son obvias. Los reducidores de autos no trabajan a plena luz del día, mucho menos al descubierto y en una de las zonas de mayor poder adquisitivo del conurbano bonaerense. También se suelen destruir autos viejos. El Fiat era de compra reciente.