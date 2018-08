Centeno le relató a Bonadio y Stornelli cómo se sintió traicionado por sus cuadernos. "Le pedí a Bacigalupo que me los devuelva porque en una oportunidad voy y me dice que se los había dejado a un amigo por si le pasaba algo. Él pensaba que por la amistad que teníamos, por ahí nos relacionaban y quedaba comprometido, por lo que se los dio un amigo. Ante ello yo le dije: 'vamos a la casa de tu amigo ya', pero me dice que están en la Provincia de Córdoba. Le digo 'no me importa, vamos ya a la Provincia de Córdoba' y me dice 'se fue a Miami'. Y le digo 'no importa, alguien tiene que haber'. Ahí, Bacigalupo me dice 'espera que consulto' y llamó por teléfono no sé a quién". Era Diego Cabot, según lo relató el propio periodista en los días posteriores a que estallara el escándalo.