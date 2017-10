Boudou también deberá dar explicaciones por las "inconsistencias" halladas en la evolución patrimonial de su amigo, socio y testaferro José María Núñez Carmona. El amigo de Boudou, según los peritos, no puede justificar el incremento patrimonial de más del 200% entre el año 2001 y 2002 y no puede explicar cómo hizo para a partir de una Ley de Blanqueo exteriorizar en el año 2009 un cifra millonaria. Los peritos no pudieron determinar de dónde salió el dinero que blanqueó Núñez Carmona, que la Justicia sospecha que en realidad es de Boudou. Por eso también el ex vicepresidente de la Nación deberá dar explicaciones por ello.