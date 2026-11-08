Las claves de la visita de León XIV a la Argentina y el desafío de convertir un acontecimiento histórico en renovación espiritual

El papa León XIV fue captado este 6 de noviembre a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay (EFE/Raúl Martínez)

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La espera termina: León XIV ya está en nuestras tierras y para los argentinos, esto concluye una espera de 39 años aguardando la llegada del Papa. En este intermedio tuvimos la “gracia” -quizás no valorada en su justa medida- de que uno de los nuestros accediera a la Cátedra de Pedro.

Seguramente muchos hubiéramos disfrutado y querido la presencia de Francisco en nuestra Argentina, esa que él tanto quiso y por la que tanto trabajó. Sin embargo, ahora llega el momento de que el Sucesor de Pedro nos venga a visitar y lo hace bajo la figura de “un papa misionero”, quien adoptó y ama a esta América Latina como su propia tierra. Además, es el máximo líder moral que hoy tiene la humanidad y que se comprometió desde el inicio en la construcción y la defensa de la Paz.

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En estos días muchos nos preguntaban cómo es León XIV. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es un hombre de Dios que siempre supo mirar la realidad con el amor de Cristo. Es una persona sencilla que, aun siendo Cardenal, llegaba a almorzar a la Casa Agustina en Roma y, como todos ya habían almorzado tomaba lo que había quedado para comer, lo calentaba en el microondas, lavaba los platos y compartía momentos con sus hermanos de congregación.

Es también un hombre sabio que siempre escucha atentamente y, luego de discernir lo escuchado, habla, acompaña y guía. Un hombre que en su reciente encíclica “Magnifica Humanidad” nos recordó que la clave de todo es cuidar la dignidad humana porque “una máquina puede decidir, pero nunca elegir, simplemente porque no tiene corazón”.

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Es también un Papa que valora el trabajo de los comunicadores y los medios de comunicación. Sin embargo, siempre nos recuerda que debemos ser lo suficientemente responsables como para emitir palabras y opiniones que sean “desarmadas y desarmantes”. Y es quien también se emociona al estar en un santuario mariano como lo hará cuando llegue a la Casa de Nuestra Virgen de Luján o al estar ante una realidad de dolor o de esperanza. Tal vez esto lo veamos en su visita al Pequeño Cottolengo de Don Orione.

León XIV también viene demostrando, en este poco tiempo de su Pontificado, que continua la impronta sinodal y doctrinal del Papa Francisco, pero con su propio estilo: rescatando algunas formas litúrgicas y valorando tradiciones eclesiales que son signos evangelizadores. Es tal vez más formal que su predecesor fruto de sus orígenes e historia, pero es un Pastor valiente que dice lo que debe decir con palabras claras y con exquisita caridad en sus expresiones.

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La llegada del papa León XIV a la Argentina concluye una espera de 39 años sin visitas de un sumo pontífice en el país

El mensaje

Muchos están esperando saber de qué nos hablará el Papa León XIV en su visita y tal vez sea bueno que nos dejemos sorprender con lo que nos quiera regalar como camino a los argentinos. Pero es seguro, creo, que abordará el necesario cuidado y fortalecimiento de la familia; la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; la protección de los sectores más desprotegidos y la búsqueda de soluciones para sus problemáticas; la necesidad de acompañar el mundo del trabajo porque, como bien enseña la Doctrina Social de la Iglesia, es la “clave de la cuestión social”. Posiblemente nos proponga que trabajemos en la construcción de la fraternidad construyendo la “patria de hermanos” para que entre todos podamos amalgamar “el poliedro” donde todos tenemos una parte para conformar el todo.

Un párrafo especial es el mensaje que pueda brindar a nuestra juventud… Varios obispos argentinos que estuvieron con él recientemente nos contaban que les preguntó por nuestros jóvenes y su realidad, sus preocupaciones, sus angustias y sus esperanzas. Además de invitarlos a “no tener miedo” a seguir a Cristo y comprometerse como le dijo a jóvenes de otras partes del mundo, pero con la mirada en nuestra propia realidad.

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El pontificado de León XIV sostiene la impronta sinodal del papa Francisco y rescata formas litúrgicas tradicionales de la Iglesia (AFP)

Las etapas de un viaje papal

Quienes vivimos experiencias de otros viajes papeles sabemos que hay tres etapas muy definidas en los Viajes Apostólicos y cada una tiene su importancia.

La primera es la preparación espiritual de los fieles y la comunidad nacional que recibe a un Santo Padre. En 1987, la Iglesia en la Argentina trabajó durante un año previo de una manera muy evangelizadora, explicando casi casa por casa en todo el territorio nacional la importancia de una visita papal. Ahora tuvimos solo algunos meses y las nuevas tecnologías ayudaron a difundir la esencia de esta visita.

La segunda etapa es el momento en que el Papa esté con nosotros. Tal vez el momento más festivo, más emotivo, más celebrativo, pero todo eso lleva, lógicamente, a que no siempre se escuche la totalidad de cada mensaje y de todo el mensaje.

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Por último, la tercera, para mí la más importante, es cuando León XIV deje nuestra Argentina. Ahí deberíamos decir: “el viaje comienza ahora”. Es que es el momento de decantar los mensajes, enseñanzas, sentimientos y tratar de poner en marcha las cosas que nos proponga. El Papa no viene para hablar a un sector, a un grupo; viene a hablarnos y bendecirnos a cada uno de nosotros, a cada uno de quienes lo quieran recibir y a quienes abran el corazón con docilidad y propósito de seguir sus enseñanzas.

La presencia y la enseñanza del “Dulce Cristo en la Tierra” es un acontecimiento histórico que trasciende la misma Iglesia y es de esperar que sea una eclosión de gracia para la Argentina. Que la visita y el mensaje de León XIV nos iluminen y estimulen, a entender que “los hermanos sean unidos” y que la Iglesia tiene el desafío de asumir una nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión.

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Bienvenido León XIV, bienvenidos todos al encuentro con el Sucesor de Pedro.