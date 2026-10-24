Sufrió un ACV que lo dejó con medio cuerpo paralizado y encontró en la danza el motor para salir adelante y volver a los escenarios

Pedro Fernández Embrujo encontró en la danza española la fuerza para afrontar la recuperación después del ACV que sufrió en abril de 2023

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Apenas abrió los ojos después de una cirugía de urgencia que le salvó la vida, Pedro Fernández Embrujo comenzó a cantar una zarzuela. No recordaba lo que había ocurrido ni podía dimensionar el largo camino que tenía por delante. Sin embargo, la música que había acompañado su vida desde la infancia seguía ahí, como si su cerebro hubiera encontrado en ella un refugio.

“Cuando abrí los ojos lo primero que hice fue cantar ‘La del manojo de rosas’, según me contó mi hermana, porque yo no me acuerdo”, relató el coreógrafo chileno.

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El 16 de abril de 2023, cuando atravesaba una etapa importante de su carrera en España, Fernández sufrió un violento accidente cerebrovascular (ACV), también conocido como ictus, que lo obligó a someterse a una craneotomía de urgencia. Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que retirarle una parte del cráneo.

El artista, que llevaba quince años radicado en España, pasó de preparar espectáculos y entrenar durante horas a tener que aprender nuevamente a controlar su cuerpo. Lo que antes hacía casi de manera automática se convirtió en un desafío cotidiano. Pero hubo algo que se mantuvo firme en medio de la incertidumbre: su deseo de volver a bailar.

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Una pasión que nació en la infancia

La relación de Pedro Fernández con la cultura de ese país comenzó mucho antes de que se instalara en Europa. Su primera aproximación llegó cuando tenía apenas cuatro años, de la mano de su abuela, una mujer de padres españoles que sentía una profunda admiración por las tradiciones de ese país.

“En mi casa la principal enamorada de España era mi abuela, que era de padres españoles. Fue ella quien me llevó con cuatro años a la academia de danza española”, recordó en diálogo con EFE.

El coreógrafo chileno debió someterse a una craneotomía de urgencia y hoy sigue trabajando para recuperar la movilidad por completo

Aquella experiencia se transformó en una vocación que atravesó su infancia, juventud y vida adulta. Con el tiempo, su formación se enriqueció con otras músicas y expresiones artísticas, entre ellas los bailes tradicionales latinoamericanos.

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Dedicarse a la danza española en Chile fue, según su propia definición, una de las grandes “quijotadas” de su vida: esas empresas que parecen imposibles hasta que alguien se anima a intentarlas. La segunda llegó cuando decidió llevar zarzuelas a España siendo chileno.

Su trayectoria se consolidó en ese país, donde desarrolló proyectos como bailarín, coreógrafo y creador. Sin embargo, cuando parecía tener el camino despejado para continuar con sus planes profesionales, el ACV alteró por completo su vida.

Aprender a moverse otra vez

El accidente dejó secuelas importantes. Después de la operación, Fernández tenía paralizada la parte izquierda de su cuerpo y debió iniciar una rehabilitación exigente, en la que cada avance requería paciencia, repetición y esfuerzo.

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“Poco a poco he ido reconectando las diferentes partes de mi cuerpo con mi cerebro y ahora ya solo me falta la mano”, explicó.

Para alguien que había construido su identidad alrededor del movimiento, enfrentarse a esas limitaciones implicó un golpe físico y emocional. La danza, que hasta entonces había sido su trabajo y su pasión, se convirtió también en un recordatorio de todo lo que había perdido temporalmente.

“Zarzuela & Flamenco, un legado en Hispanoamérica” es la obra que Pedro Fernández preparaba antes del accidente cerebrovascular y que se convirtió en su principal objetivo durante la rehabilitación. Esa obra se presentará en Buenos Aires. El escenario será el Teatro Avenida, el 14 de noviembre

“Es muy duro para un bailarín verse tan limitado”, reconoció. Sin embargo, enseguida destacó el papel que su profesión estaba teniendo en el proceso: “Mi profesión me está ayudando en la recuperación”.

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Fernández encontró en su disciplina artística una herramienta para afrontar la rehabilitación. La repetición de movimientos que antes formaba parte de sus entrenamientos pasó a integrar su nueva rutina.

“Para la rehabilitación utilizo la misma metodología que para bailar. Si un paso no sale, hay que repetir y repetir hasta que salga, y si no sale hoy, saldrá mañana”, explicó.

Tener un objetivo concreto también fue fundamental. El coreógrafo quería estrenar la obra que preparaba antes de enfermar y convirtió esa meta en el motor de sus esfuerzos diarios.

El 18 de septiembre de 2023 decidió contar públicamente lo que le había sucedido. En un video publicado en Instagram se mostró con una apariencia muy diferente de la que sus seguidores conocían: todavía le faltaba una porción del cráneo y utilizaba lentes sujetos con una correa.

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“Gracias a eso, puedo estar hablando hoy con ustedes”, expresó al referirse a la intervención que había sido necesaria para salvarle la vida. También compartió su deseo de regresar a los escenarios.

En su cuenta de Instagram, Pedro Embrujo le contó a sus seguidores que había sufrido un ACV y no tuvo pudor al mostrarse tras una craneotomía de urgencia

Una obra que le dio fuerzas para seguir

El proyecto que lo esperaba era “Zarzuela & Flamenco”, una creación que combina dos expresiones centrales de la cultura española y recupera la historia de Faustino García, un empresario que contribuyó a llevar la zarzuela a distintos países de América Latina a comienzos del siglo XX.

La obra tiene para Fernández un significado especial. Faustino García comenzó su trayectoria en Buenos Aires y después se trasladó a Chile, donde conoció a Bruno Rocha, quien años más tarde sería director del artista en la Compañía Iberoamericana de Zarzuela.

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“Me siento como si fuera el nieto de Faustino García”, explicó, al describir el vínculo personal que siente con el protagonista de la historia.

El espectáculo se estrenó en febrero en la Red de Teatros de Madrid y propone un recorrido musical que conecta España con América Latina. Incluye composiciones de zarzuelas como “Doña Francisquita” y “La del Soto del Parral”, junto con canciones como “Las dos puntas”, de origen chileno; el tango argentino “Por una cabeza” y “Fina estampa”, del repertorio peruano, todas adaptadas al flamenco.

Buenos Aires, una parada especial

El próximo 14 de noviembre, Fernández llegará al histórico Teatro Avenida de Buenos Aires para presentar una única función de “Zarzuela & Flamenco, un legado en Hispanoamérica”.

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Desde su experiencia, el artista busca concientizar sobre los accidentes cerebrovasculares y destaca el valor de la danza: “Hay que pasarlo bien bailando. Y qué mejor que bailando flamenco”

La presentación forma parte del recorrido internacional de una obra que busca recuperar los vínculos culturales entre España y América Latina. La Argentina ocupa un lugar importante en esa historia, tanto por el recorrido de Faustino García como por la presencia del tango en el repertorio del espectáculo.

Para el artista, la gira representa también la posibilidad de compartir con el público una creación que estuvo en riesgo de quedar interrumpida por la enfermedad. Chile y Perú forman parte de los destinos previstos para acercar el montaje a otras audiencias de la región.

“En Latinoamérica la zarzuela tiene un público muy fiel, pero llegan pocas obras, así que creo que esta gira nos va a dar muchas alegrías”, afirmó.

Transformar la experiencia en un mensaje

Después del ictus, Fernández también comenzó a interesarse más profundamente por la neurociencia y se acercó a la fundación Freno al Ictus, que trabaja en la concientización y prevención de los accidentes cerebrovasculares y tiene representación en Chile.

Su intención es ayudar a difundir los síntomas de esta enfermedad y la importancia de actuar a tiempo. A partir de su propia experiencia, insiste en escuchar las señales del organismo y prestar atención a los hábitos cotidianos.

“Hay que cuidarse, aprender a respirar, y tomarse el espacio necesario para escuchar el cuerpo. El cuerpo siempre da avisos de todo”, aconsejó.

Su historia no significa que la danza reemplace los tratamientos médicos ni la rehabilitación profesional. Sí muestra cómo una pasión puede convertirse en una fuente de motivación cuando una persona necesita reconstruir su vida.

A más de tres años del ACV, el coreógrafo continúa trabajando para recuperar movilidad y adaptarse a una realidad diferente. Su regreso a los escenarios demuestra que todavía puede crear, bailar y compartir una tradición que lo acompaña desde la infancia.

Para quienes quieren acercarse a esta disciplina, Fernández tiene una invitación sencilla, que resume su manera de entender el arte y su propia recuperación: “A través del baile uno puede desestresar distintas partes del cerebro. Así que hay que pasarlo bien bailando. Y qué mejor que bailando flamenco”.