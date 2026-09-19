Falsa observación electoral y Sharp Power: el uso de la juventud para subvertir la integridad electoral en Rusia

Los comicios parlamentarios de Rusia se desarrollan bajo control del Kremlin y sin estándares internacionales de integridad electoral (REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Los comicios parlamentarios de la Federación de Rusia, organizados a lo largo de tres jornadas consecutivas (18, 19 y 20 de septiembre), se desarrollan bajo condiciones que distan ampliamente de los estándares mínimos internacionales de integridad electoral. En lugar de un espacio competitivo libre y transparente, el entorno político ruso está caracterizado por el control absoluto del Kremlin sobre la administración electoral y la exclusión de cualquier alternativa de oposición real. La inhabilitación y expulsión de la carrera electoral de más de una treintena de candidatos —muchos de los cuales habían superado los exigentes filtros ideológicos iniciales para simular una fachada de pluralismo— demuestra la falta de disposición del régimen para permitir fisuras en su narrativa oficial. Organizaciones independientes de monitoreo ciudadano como Golos han calificado de manera reiterada estos procesos como meras imitaciones destinadas a refrendar las decisiones de la autocracia. Este escenario de supresión de derechos políticos se produce en un contexto de acentuado autoritarismo interno y de guerra en el exterior, donde la falta de contrapesos institucionales, tribunales independientes y prensa libre impide el ejercicio auténtico del sufragio.

Para evitar un escrutinio técnico e imparcial que documente las graves irregularidades del proceso, el gobierno ruso ha optado por desmantelar los vínculos con las instituciones internacionales de monitoreo más reconocidas. Rusia ha rechazado invitar a las misiones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/ODIHR), violando compromisos internacionales asumidos en el Documento de Estambul de 1999. Asimismo, la Comisión Electoral Central (CEC) ha calificado a los países democráticos occidentales como “estados no amigables”, restringiendo la presencia de sus representantes.

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Lejos de aislarse por completo, Rusia ejecuta una estrategia de “mimicría liberal”, consistente en adoptar las formas externas, los términos y la estética de la observación internacional para inyectarle un contenido favorable a sus intereses autoritarios. Este mecanismo funciona como una herramienta de Sharp power, diseñada para penetrar los entornos informativos globales y neutralizar las críticas legítimas sobre la falta de democracia. La CEC rusa —organismo que carece de independencia de facto y opera coordinadamente con la Administración Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores— lidera el despliegue de esta estrategia. Esta política se ha institucionalizado mediante iniciativas como la Asociación Internacional de Expertos Políticos y Electorales (IAPEE/IAIEE), lanzada en Moscú en abril de 2026 con el respaldo explícito de altos funcionarios rusos, y el uso de redes alternativas como la Red Global de Verificación de Datos (GFCN) para crear un “escudo informativo”.

La falsa observación electoral promovida por el Kremlin busca relativizar los estándares internacionales y debilitar la observación electoral independiente (Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

Los Festivales de la Juventud como mecanismo de <i>whitewashing</i>

Un pilar central en esta estrategia de fabricación de legitimidad es la instrumentalización de los eventos internacionales de juventud. Anualmente, y de manera estratégicamente coordinada en las fechas previas a los procesos electorales, el Kremlin organiza el Festival Mundial de la Juventud (World Youth Festival). A través de becas completas o parciales, miles de jóvenes de diversos continentes son trasladados a Rusia para participar en jornadas culturales, políticas y académicas.

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Al concluir el festival, estos participantes son invitados a prolongar su estancia y ser acreditados como “observadores internacionales” o “expertos electorales” para la jornada de votación. Esta práctica constituye un ejercicio deliberado de whitewashing o blanqueamiento político, donde jóvenes sin formación metodológica ni independencia técnica son llevados a los centros de votación para emitir declaraciones entusiastas ante los medios estatales de comunicación. Los medios oficiales como RT y Sputnik utilizan estos testimonios para difundir narrativas preconcebidas que aseguran que las elecciones se desarrollan en un ambiente “festivo”, “transparente” y “ejemplar”. Esta instrumentalización busca proyectar ante la opinión pública rusa y mundial que el sistema comicial goza de amplio respaldo internacional. La dimensión estratégica de este programa queda de manifiesto en las evaluaciones internas: Sergey Kiriyenko, vicejefe de la Administración Presidencial y presidente del comité organizador del festival, ha resaltado con satisfacción que cerca del 70% de los jóvenes participantes expresan una actitud positiva hacia la experiencia y el sistema ruso.

Redes de reclutamiento en América Latina: Argentina y Brasil

La captación de jóvenes para estos festivales no ocurre de forma fortuita, sino a través de una red de influencia institucionalmente respaldada por el Estado ruso en el Sur Global. En América Latina, Transparencia Electoral han identificado la operación de Comités Nacionales Preparatorios creados para canalizar las convocatorias y seleccionar a los asistentes que posteriormente actuarán como validadores.

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En Argentina, el Comité Nacional Preparatorio utiliza plataformas digitales como la cuenta de Instagram @comiteargentinarusia para lanzar convocatorias anuales de becas. También celebraron reuniones con universidades de todo el país y con instancias de gobierno, como la Dirección Provincial de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires. En el ciclo actual, más de 50 jóvenes argentinos fueron seleccionados para viajar al festival en Rusia y participar subsiguientemente en las actividades de “observación”. Un esquema idéntico opera en Brasil a través del Comitê Preparatório Nacional | World Youth Festival ( @wyf_brasil ), donde se promociona abiertamente la lista de decenas de seleccionados que viajan con el doble propósito de asistir al encuentro juvenil y desempeñarse como “veedores” en los comicios. De este modo, jóvenes latinoamericanos son transformados en agentes de propagación de la narrativa oficial del Kremlin al regresar a sus países de origen.

Esta práctica de movilizar militantes afines para simular apoyo internacional guarda una estrecha analogía con los métodos empleados por otros regímenes autoritarios de la región. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro ha recurrido de forma sistemática a cumbres previas —como la “II Alternativa Social Mundial” de la ALBA-TCP— para congregar a cientos de aliados políticos internacionales y acreditarlos como “acompañantes electorales”. Asimismo, utiliza a entidades dóciles como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), presidido por Nicanor Moscoso, para certificar procesos marcados por el fraude y la opacidad. De forma similar, en Cuba, el régimen utiliza la presencia de grupos afines como la Red Nacional sobre Cuba (National Network on Cuba) para publicar testimonios que califican las elecciones de partido único como “democracia real”.

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El Festival Mundial de la Juventud funciona como una herramienta de whitewashing para acreditar jóvenes como observadores internacionales en Rusia (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

El ataque a los estándares internacionales de integridad electoral a través de la promoción del relativismo cultural

El fenómeno de la falsa observación electoral representa una amenaza directa para el consenso democrático global. Definida por la Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) como una actividad política internacional orientada a favorecer a actores específicos mediante la imitación del monitoreo creíble, esta práctica busca devaluar las evaluaciones de organismos especializados como la Unión Europea, la OEA o el Centro Carter.

Mediante el despliegue de recursos estatales masivos, el Kremlin no solo busca proteger la legitimidad de comicios viciados, sino también imponer una contranarrativa basada en el relativismo cultural. Funcionarios rusos como el canciller Sergey Lavrov promueven abiertamente el rechazo a lo que denominan “neocolonialismo electoral occidental”, argumentando que los estándares de integridad no deben ser universales, sino adaptarse a las “características nacionales e históricas” de cada régimen. Esta postura es radicalmente incompatible con la universalidad de los derechos humanos y los derechos políticos consagrados en los tratados internacionales.

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Frente a este escenario de desinformación transnacional, se vuelve imprescindible que los organismos electorales y las democracias de América Latina fortalezcan sus normativas de acreditación. Es necesario establecer filtros estrictos que impidan que diplomáticos, militantes partidarios y jóvenes cooptados en eventos gubernamentales reciban credenciales de observadores técnicos. Proteger la observación electoral independiente —tanto nacional como internacional— no es una simple discusión metodológica, sino una exigencia fundamental para garantizar que el voto ciudadano siga siendo la expresión soberana de la voluntad popular frente a la expansión de los autoritarismos globales.

El autor es Director de Programas de Transparencia Electoral