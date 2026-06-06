Las 28 mejores imágenes del último banderazo por el Indio Solari en el Obelisco, previo a su velatorio

Los ricoteros se reunieron en el Obelisco este sábado desde las 14 Los fanáticos lucieron sus tatuajes y objetos relacionados al cantante y sus bandas Es el último banderazo que se realizó en homenaje a Carlos Alberto Solari previo a su velorio público Los seguidores del Indio llevaron banderas y vestimenta con imágenes relacionadas a él y sus bandas La muerte del Indio Solari conmovió a los fanáticos del rock argentino Una mujer posa junto con un poster del Indio Solari Los ricoteros hicieron pogos con las canciones de Los Redondos y Los Fundamentalistas "La belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad", dijo la familia en un comunicado Los seguidores ya habían realizado una "misa ricotera" en Plaza de Mayo, el día viernes "Convocamos a todos para hacer un banderazo pacífico, que vean que esto es por una pasión", dijeron los organizadores Mañana a las 11 será el velorio, en el Polideportivo Gatica "El Indio para nosotros lo es todo, el pilar fundamental de una cultura", aseguraron los fanáticos en el Obelisco Los seguidores del cantante fueron autoconvocados para el banderazo El comienzo del banderazo fue a las 14 Varios seguidores llevaron entradas y otros objetos de valor de los recitales Muchas personas lucieron sus tatuajes del Indio o alguno de sus proyectos musicales A pesar del dolor que significó la muerte del Indio, la gente lo recordó con alegría Familias y grupos de amigos fueron al banderazo Admiradores de todo el país se congregaron en espacios emblemáticos para despedir al Indio Solari El obelisco se transformó en el epicentro del homenaje espontáneo a uno de los músicos más influyentes de la escena nacional
Las “misas ricoteras” reunieron a seguidores en diferentes ciudades, en una despedida marcada por cánticos, emoción y pogo La familia del artista anunció el lugar del velorio, adonde se espera la llegada de miles de fanáticos para rendirle tributo El Obelisco es escenario de un banderazo desde las 14 La jornada de hoy culmina con el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia El velatorio del Indio Solari se realizará en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico
Los fanáticos volverán a reunirse mañana desde las 11 y sin horario de cierre durante el velatorio, en Avellaneda El comunicado de la familia invitó a vivir la despedida en un clima de respeto y unión Tanto la familia como el Gobierno de la provincia de Buenos Aires destacaron la importancia de cuidar a quienes participen del homenaje
Fotos de Adrián Escandar.