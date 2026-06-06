Las 28 mejores imágenes del último banderazo por el Indio Solari en el Obelisco, previo a su velatorio

Los fanáticos del cantante realizaron una “misa ricotera” durante la tarde de este sábado. El domingo, a partir de las 11 en el Polideportivo Gatica, será el velorio público

Guardar
Google icon
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los ricoteros se reunieron en el Obelisco este sábado desde las 14
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los fanáticos lucieron sus tatuajes y objetos relacionados al cantante y sus bandas
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Es el último banderazo que se realizó en homenaje a Carlos Alberto Solari previo a su velorio público
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los seguidores del Indio llevaron banderas y vestimenta con imágenes relacionadas a él y sus bandas
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
La muerte del Indio Solari conmovió a los fanáticos del rock argentino
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Una mujer posa junto con un poster del Indio Solari
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los ricoteros hicieron pogos con las canciones de Los Redondos y Los Fundamentalistas
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
"La belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad", dijo la familia en un comunicado
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los seguidores ya habían realizado una "misa ricotera" en Plaza de Mayo, el día viernes
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
"Convocamos a todos para hacer un banderazo pacífico, que vean que esto es por una pasión", dijeron los organizadores
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Mañana a las 11 será el velorio, en el Polideportivo Gatica
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
"El Indio para nosotros lo es todo, el pilar fundamental de una cultura", aseguraron los fanáticos en el Obelisco
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los seguidores del cantante fueron autoconvocados para el banderazo
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
El comienzo del banderazo fue a las 14
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Varios seguidores llevaron entradas y otros objetos de valor de los recitales
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Muchas personas lucieron sus tatuajes del Indio o alguno de sus proyectos musicales
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
A pesar del dolor que significó la muerte del Indio, la gente lo recordó con alegría
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Familias y grupos de amigos fueron al banderazo
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Admiradores de todo el país se congregaron en espacios emblemáticos para despedir al Indio Solari
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
El obelisco se transformó en el epicentro del homenaje espontáneo a uno de los músicos más influyentes de la escena nacional
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Las “misas ricoteras” reunieron a seguidores en diferentes ciudades, en una despedida marcada por cánticos, emoción y pogo
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
La familia del artista anunció el lugar del velorio, adonde se espera la llegada de miles de fanáticos para rendirle tributo
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
El Obelisco es escenario de un banderazo desde las 14
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
La jornada de hoy culmina con el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
El velatorio del Indio Solari se realizará en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Los fanáticos volverán a reunirse mañana desde las 11 y sin horario de cierre durante el velatorio, en Avellaneda
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
El comunicado de la familia invitó a vivir la despedida en un clima de respeto y unión
Banderazo por la muerte del Indio en el Obelisco
Tanto la familia como el Gobierno de la provincia de Buenos Aires destacaron la importancia de cuidar a quienes participen del homenaje

Fotos de Adrián Escandar.

Temas Relacionados

Indio SolariBanderazoMuerte del Indio SolariLos Fundamentalistas del Aire AcondicionadoPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaÚltimas noticias

Últimas noticias

¿Qué va a pasar con la inflación?: el mercado prevé 2,1% en junio y el desafío es perforar el 2% en el segundo semestre

¿Qué va a pasar con la inflación?: el mercado prevé 2,1% en junio y el desafío es perforar el 2% en el segundo semestre

Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció hace dos días en Córdoba

Volcán Etna: un estudio reveló los factores que pueden disparar las erupciones más violentas

Ley de biocombustibles: el Senado abre el debate y el sector discute si el precio del combustible bajaría $10 por litro

Por qué el vello fino de la piel podría ser el responsable de la picazón persistente

Infobae América

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Por qué decir “no” en el trabajo puede perjudicar más a las mujeres, según diversos estudios

Queso de Nicaragua, ajo de Asia y maíz importado: el viaje silencioso detrás de las pupusas y lo que se come en El Salvador

“Los sueños sí se cumplen”: la historia de Rakele Menjívar, modelo y actriz salvadoreña

Desde el jardín de la muerte: El asesinato de un costarricense destapó la casa de los horrores de Dorothea Puente

TELESHOW

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

Nati Jota se mostró al natural y habló de los comentarios que recibe sobre su aspecto: “Soy así, la otra es la que no es”

La historia detrás de la foto del Indio Solari que se hizo viral después de su muerte

Oriana Sabatini furiosa con las críticas que recibió por no romantizar su embarazo: “Es lo más hardcore que puede hacer un ser humano”

El fin de semana de Daniela Christiansson entre un asado criollo y la visita a una famosa panchería del conurbano