Las “piedades” de Miguel Ángel: tres versiones de una obra que buscó capturar el dolor y sigue convocando multitudes

La Piedad de la basílica de San Pedro, en el Vaticano

En el mármol silencioso donde la carne parece respirar y el dolor se vuelve una forma perfecta, Miguel Ángel Buonarroti dejó una de las imágenes más perturbadoras y sublimes de la historia del arte: la Piedad. Tenía apenas 23 o 24 años cuando, en 1498, aceptó el encargo que lo lanzaría a la inmortalidad. A esa edad en la que muchos artistas todavía buscan un maestro, él ya estaba listo para discutir con la piedra y arrancarle una escena que condensara el drama cristiano: una madre que sostiene en su regazo el cuerpo muerto de su hijo. La escultura sería conocida para siempre como “la Piedad" y hoy descansa en la primera capilla a la derecha de la nave central de la Basílica de San Pedro, en el corazón de la Ciudad del Vaticano. Pero su historia, como todo lo que tocó Miguel Ángel, está hecha de orgullo, fe, violencia y una obsesión casi enfermiza con la perfección.

El encargo partió de un cardenal francés, Jean de Bilhères de Lagraulas, embajador del rey de Francia ante la Santa Sede. Quería una escultura para su monumento funerario en la antigua basílica constantiniana de San Pedro. No era un pedido menor: debía ser una obra, “la más bella que se pudiera encontrar en Roma”, según consta en el contrato. Miguel Ángel viajó personalmente a las canteras de Carrara para elegir el bloque de mármol. Lo buscó sin vetas, sin fisuras, con esa pureza casi translúcida que permitiría que la luz penetrara la superficie y la carne pareciera viva. El joven florentino entendía que el mármol no se esculpe: se libera. La figura está allí dentro; el artista sólo la rescata. La escultura no fue concebida para el lugar que hoy ocupa. Originalmente estuvo en la capilla de Santa Petronila, en la antigua basílica. Aquella capilla, asociada a la monarquía francesa, reforzaba el carácter político y diplomático del encargo. Cuando en el siglo XVI comenzó la demolición de la vieja iglesia para levantar la nueva basílica renacentista, la escultura fue trasladada varias veces hasta encontrar su emplazamiento definitivo en la capilla actual, donde una gruesa lámina de vidrio blindado la protege de los hombres, no del tiempo.

La escena que Miguel Ángel compuso es revolucionaria. La Virgen —porque la tradición iconográfica sostiene que es la Virgen María— sostiene el cuerpo de Cristo sin desgarro teatral. No hay grito, no hay crispación. El dolor es contenido, casi filosófico. María es joven, demasiado joven para ser madre de un hombre de 33 años. La crítica lo advirtió desde temprano. Miguel Ángel respondió que la pureza preserva la juventud: la incorruptibilidad del alma se traduce en un rostro sin arrugas. Esa juventud idealizada no es biológica; es teológica. Y, sin embargo, la duda persiste: ¿es realmente la Virgen o podría tratarse de María Magdalena? La iconografía tradicional de la Piedad, surgida en el norte de Europa en el siglo XIV, presenta a María como madre doliente. María Magdalena suele aparecer a los pies de la cruz o en escenas de la Resurrección. En la obra de Miguel Ángel no hay atributos que remitan a Magdalena —ni cabellera suelta, ni frascos de perfume—. La figura lleva un velo sobre su cabeza, serena, maternal. El consenso histórico es claro: es la Virgen María. Pero la ambigüedad emocional, esa mezcla de mujer joven y madre eterna, alimenta la pregunta y la vuelve fecunda.

Retrato de Michelangelo Buonarroti —conocido en español como Miguel Ángel— de Daniele da Volterra (Trujillo/The Metropolitan Museum of Art, New York)

Hay un detalle que convierte a esta Piedad en un caso singular dentro de la producción del artista: es la única obra que firmó. En la banda que cruza el pecho de la Virgen puede leerse, en latín, “MICHAEL ANGELUS BONAROTUS FLORENTINUS FACIEBAT”. ¿Por qué lo hizo? La tradición cuenta que, al escuchar que algunos atribuían la escultura a otro artista —se menciona a un tal Cristoforo Solari—, Miguel Ángel, herido en su orgullo, ingresó de noche a la capilla de Santa Petronila y grabó su nombre. Después se arrepentiría de ese gesto de vanidad juvenil y jamás volvería a firmar una obra. La firma es una cicatriz de ego en medio de la perfección.

En la sacristía del Vaticano existe una copia de la Piedad. No es un capricho museográfico sino una necesidad histórica. Durante siglos la obra estuvo expuesta sin protección, al alcance de los fieles. El 21 de mayo de 1972, un hombre llamado László Tóth irrumpió en la basílica durante la misa de Pentecostés y, al grito de “¡Yo soy Jesucristo resucitado!”, golpeó la escultura con un martillo. Destrozó el brazo izquierdo de la Virgen, dañó su nariz y uno de sus párpados. El ataque conmocionó al mundo. Tóth fue reducido y posteriormente internado en un hospital psiquiátrico. La restauración fue minuciosa; se recuperaron fragmentos dispersos entre los visitantes que los habían recogido como reliquias involuntarias. Desde entonces, la Piedad quedó protegida por un cristal antibalas. La copia en la sacristía permite apreciar detalles sin la barrera visual del vidrio y preserva la memoria de la obra previo al atentado.

Antes de que la Piedad ocupara su actual capilla, ese espacio de la nueva basílica tuvo otras funciones y decoraciones. Con la reorganización interna del templo en el siglo XVIII, la escultura fue ubicada en la Capilla de la Crucifixión. El movimiento no fue sólo logístico: implicó reconfigurar el diálogo simbólico entre el sacrificio en la cruz y el cuerpo ya descendido. La arquitectura monumental de San Pedro —esa declaración de poder espiritual y político del papado— encuentra en la delicadeza de la Piedad un contrapunto íntimo.

Imagen de la Piedad Bandini, de Miguel Ángel, exhibida en el Museo de la Opera del Duomo en Florencia, Italia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Pero la historia de las “Piedades” de Miguel Ángel no termina allí. Décadas más tarde, el artista volvería sobre el tema, ya no como joven virtuoso sino como hombre envejecido, obsesionado con su propia muerte. Así nació la llamada Piedad Bandini, también conocida como “Piedad Florentina” o “Piedad del Duomo”. El nombre Bandini proviene de Francesco Bandini, el banquero y coleccionista que la adquirió tras un episodio dramático. Miguel Ángel había concebido esta escultura, alrededor de 1547-1555, para su propio monumento funerario. La composición es más compleja: cuatro figuras —Cristo muerto, la Virgen, María Magdalena y Nicodemo— se entrelazan en un grupo vertical. Y en el rostro de Nicodemo (el hombre que según el Evangelio ayudó a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz), Miguel Ángel se autorretrató. Es un gesto de identificación radical: el artista se coloca como testigo y sostén del cuerpo muerto, como si ensayara su propio descendimiento.

¿Por qué quiso destruirla? Las razones son múltiples y discutidas. Problemas en el mármol —vetas traicioneras que debilitaban la estructura—, frustración técnica, una espiritualidad cada vez más atormentada. En un arrebato, Miguel Ángel golpeó la obra e intentó romperla. Sus asistentes lograron salvar lo que pudieron. Bandini la compró y encargó su restauración. La escultura, hoy en el Museo dell’Opera del Duomo de Florencia, conserva cicatrices visibles. Ya no es la armonía perfecta de la juventud; es una meditación quebrada sobre la muerte.

La tercera y última variación es la Piedad Rondanini, iniciada hacia 1552 y trabajada hasta pocos días antes de la muerte del artista en 1564. Se conserva en el Castillo Sforzesco de Milán. Aquí la forma se adelgaza, se estiliza, se vuelve casi abstracta. Cristo y María parecen fundirse en una sola columna de dolor. No hay virtuosismo anatómico ni pulido brillante; hay una búsqueda espiritual que roza lo inacabado. Algunos historiadores sostienen que Miguel Ángel modificó una versión anterior y rehízo la composición en sus últimos años, como si despojara a la materia de todo exceso. La Rondanini es un susurro frente al grito silencioso de la Piedad del Vaticano.

Una restauradora trabaja en la Piedad Bandini de Miguel Ángel, en Florencia, reparada entre 2019 y 2021 (EFE/Claudio Giovannini)

Describir las tres Piedades es recorrer la biografía emocional de un hombre. La del Vaticano es equilibrio y belleza ideal: la pirámide compositiva, el drapeado amplio que multiplica los pliegues para sostener el cuerpo desmayado de Cristo, la mano izquierda de María abierta en gesto de aceptación. El mármol está trabajado con una suavidad que convierte la dureza mineral en epidermis. La Bandini es tensión vertical: el cuerpo de Cristo se desliza, sostenido con esfuerzo; las figuras se superponen; el autorretrato en Nicodemo introduce una gravedad introspectiva. La Rondanini es despojo extremo: las proporciones se alargan, los rostros apenas se insinúan, la materia parece consumirse en una llama interior.

Cuando Miguel Ángel esculpió la primera Piedad tenía poco más de veinte años; cuando trabajaba en la última superaba los ochenta. Entre una y otra transcurre no sólo una vida sino el tránsito del Renacimiento al manierismo, de la confianza humanista en la belleza a la angustia espiritual de la Contrarreforma. La Piedad del Vaticano responde a un mundo que cree en la armonía entre razón y fe. Las otras dos nacen en una época de crisis religiosa, atravesada por la Reforma protestante y las tensiones internas de la Iglesia.

El ataque de 1972 añadió una capa contemporánea al mito. La violencia contra la obra no fue un simple acto vandálico sino un gesto delirante cargado de simbolismo. Que alguien gritara ser Cristo mientras destruía la imagen de su madre sosteniéndolo muerto revela hasta qué punto el arte sacro sigue siendo un campo de proyección de obsesiones. La restauración posterior fue también un acto de fe en la capacidad humana de reparar lo dañado. La copia en la sacristía cumple hoy una función pedagógica y de conservación. Permite estudiar volúmenes y detalles sin el filtro del cristal protector. Es, en cierto modo, un recordatorio de la fragilidad de la belleza. El original permanece detrás del vidrio como una reliquia.

Imagen del ataque a la Piedad del Vaticano en 1972

Tres “Piedades”, tres edades del hombre. La primera, firmada con orgullo juvenil; la segunda, golpeada por la duda; la tercera, despojada hasta el hueso. En todas late la misma obsesión: capturar el instante en que el dolor se vuelve forma. Miguel Ángel no esculpió sólo a una madre con su hijo muerto. Esculpió la tensión entre la materia y el alma, entre la vida que se extingue y la esperanza de redención.

Quizá por eso, cinco siglos después, la Piedad del Vaticano sigue convocando multitudes. No importa cuántas fotografías circulen ni cuántas reproducciones se vendan: hay algo en ese mármol que resiste la reproducción. Es la huella de un joven de 24 años que decidió firmar su obra una sola vez, como si supiera que ese gesto bastaría para que el mundo recordara su nombre. Y es también la sombra de un anciano que, cincel en mano, seguía buscando en la piedra una respuesta que tal vez nunca llegó, pero que quedó vibrando para siempre en la superficie blanca del mármol.