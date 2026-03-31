Sociedad

Triple choque en San Cristóbal: nueve personas resultaron heridas por el impacto entre un camión, un colectivo y un auto

Ocurrió en la esquina de Combate de Los Pozos y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Tres de los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona

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Tres personas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones de diversa consideración

Nueve personas sufrieron lesiones como consecuencia de un triple choque entre un colectivo de la línea 84, un camión y un automóvil en el barrio porteño de San Cristóbal. El accidente, registrado en la intersección de Combate de los Pozos y Constitución, provocó la interrupción total del tránsito durante el operativo desplegado por las autoridades.

Según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a la agencia de noticias NA, cinco mujeres, dos hombres y otras dos personas cuyas identidades no fueron confirmadas resultaron con heridas de distinta consideración.

Cinco ambulancias llegaron a la zona para asistir a seis de los afectados, mientras que el resto fue trasladado a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Los vehículos involucrados sufrieron importantes daños materiales, especialmente el colectivo de la línea 84 y un Peugeot, según reportaron fuentes oficiales (@bagliettoc)
Los vehículos involucrados sufrieron importantes daños materiales, especialmente el colectivo de la línea 84 y un Peugeot, según reportaron fuentes oficiales (@bagliettoc)

Una joven de 39 años fue derivada al Hospital Penna. Otras dos mujeres, de 56 y 44 años respectivamente, fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía. El parte médico inicial no precisó el estado de gravedad de las víctimas, aunque todos permanecen bajo observación.

El impacto dejó visibles daños materiales. El paragolpes y el limpiaparabrisas del interno del colectivo, así como la parte trasera del vehículo marca Peugeot, quedaron destrozados. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad mantuvieron bloqueado el acceso vehicular en el cruce de Combate de los Pozos y Constitución. Las tareas de remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de la calzada demandaron varios minutos, ocasionando demoras en el tránsito habitual de la zona.

Cinco ambulancias del SAME asistieron a seis afectados en el lugar, mientras que tres heridos fueron derivados a hospitales cercanos (@bagliettoc)
Cinco ambulancias del SAME asistieron a seis afectados en el lugar, mientras que tres heridos fueron derivados a hospitales cercanos (@bagliettoc)

El reciente antecedente de otro violento accidente en Constitución

Un accidente de tránsito de gravedad se registró durante la mañana del último domingo en el barrio de Constitución, cuando un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad chocaron en la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña. Personal del SAME permanece en el lugar atendiendo la emergencia.

Las primeras versiones oficiales del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señalan que la colisión ocurrió a las 7:40, mientras ambos vehículos avanzaban a alta velocidad.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que el patrullero se desplazaba hacia un evento delictivo y, tras el impacto, terminó con la parte trasera ingresada en una pizzería y el frente mirando hacia la calle. El colectivo quedó detenido sobre la vereda, a escasa distancia de entrar también en el comercio gastronómico y con el frente completamente destruido.

Como resultado, siete personas sufrieron heridas, entre ellas pasajeros del colectivo y efectivos policiales, quienes ya fueron derivados a centros de salud. Los agentes que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que el conductor y los cuatro pasajeros del colectivo recibieron atención por politraumatismos en el Hospital Ramos Mejía.

Un antecedente reciente en Constitución involucró un choque entre un colectivo de la línea 168 y un patrullero, con siete heridos y daños severos a una pizzería local

Por otra parte, una cámara de seguridad instalada frente al lugar, en un local de hamburguesas, habría captado el momento del choque. Dichas imágenes serán fundamentales para establecer la dinámica y las responsabilidades en el hecho.

Una vecina relató a TN: “Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto muy fuerte. Vi cómo bajaron los policías del patrullero y uno lo sacaron en camilla”, y agregó que el colectivo llevaba pocos pasajeros y que los accidentes en esa esquina son habituales.

Poco después, el dueño de la pizzería afectada llegó al local y declaró: “Me acabo de enterar, un amigo me avisó. Todavía no caigo, pero qué va a hacer, nunca me había pasado y hace 36 años que está la pizzería en el barrio”. La esposa del propietario explicó que un taxista les avisó y que toda la familia trabaja en el local, aunque no saben cuándo podrán reabrir.

En el lugar trabajan agentes de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y bomberos. Las autoridades recomendaron no acercarse a la zona, cuya circulación permanece parcialmente restringida para facilitar la labor de los equipos de emergencia. La causa está en manos de la UFLA Norte, a cargo de la fiscal Bernstein.

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