Sociedad

Un bebé murió ahogado en la pileta de una casa en Córdoba e investigan cómo sucedió todo

Las autoridades buscan determinar cómo fueron los minutos previos al hallazgo del niño que ingresó sin signos vitales al hospital

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Hospital Arturo Illia-Alta Gracia
El nene ingresó al hospital sin signos vitales

Un nene de 2 años murió ahogado en una pileta este miércoles por la tarde en una vivienda de la localidad de Dique Chico, en la provincia de Córdoba. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital zonal pero los médicos constataron su fallecimiento. La Justicia comenzó una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El operativo de traslado contó con la intervención de móviles policiales, que facilitaron el paso de la ambulancia hasta el centro de salud, pero los reportes oficiales informaron que el niño ingresó al hospital sin signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que aplicó el equipo médico, no lograron revertir la situación.

De acuerdo con lo informado por El Doce, el deceso se produjo en el Hospital Arturo Illia donde posteriormente notificaron a la fiscalía de turno. La causa quedó bajo la jurisdicción del Ministerio Público Fiscal que abrieron una investigación para esclarecer cómo sucedió el episodio.

Las autoridades avanzan con la toma de declaraciones a los familiares y la recopilaron datos sobre el entorno para la reconstrucción de los momentos previos al hallazgo del menor.

Un bebé murió ahogado en un balde e imputaron a la madre

Una mujer de Neuquén fue acusada por la muerte de su hijo de un año y cinco meses, quien falleció tras ahogarse en un balde de 20 litros con agua en una vivienda del barrio San Lorenzo de la capital provincial. La fiscal Lucrecia Sola imputó a la madre por homicidio culposo, bajo el cargo de negligencia e incumplimiento de los deberes de cuidado.

El hecho ocurrió el 22 de febrero, entre las 17 y las 20.30. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el niño permaneció solo en el patio de la vivienda durante la mañana.

Los familiares que residen en una casa lindera observaron al menor y lo retiraron del lugar, lo alimentaron, bañaron y cambiaron, para luego devolverlo a la vivienda principal. Una de estas personas ingresó a la casa, despertó a la imputada y le informó que debía dejar nuevamente al niño a su cuidado por motivos laborales.

Ministerio Público Fiscal Neuquén
La madre del menor quedó imputada por homicidio culposo

Durante la tarde, el niño quedó al cuidado exclusivo de su madre y, en ese periodo, ingresó al baño de la vivienda, donde se encontraba un balde de pintura de 20 litros lleno de agua; en ese contexto, el menor se introdujo de cabeza en el recipiente y aspiró el líquido.

Aproximadamente a las 20.30, la madre halló al niño inconsciente y lo trasladó a un destacamento policial de la zona. El personal le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar que las mantuvieron durante el traslado al hospital. Los médicos confirmaron el fallecimiento del niño. La autopsia determinó asfixia por sumersión como causa de muerte y no se observaron signos de violencia física.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Ciudad Judicial. La fiscal Sola imputó a la madre por homicidio culposo y solicitó un plazo de investigación de cuatro meses. La calificación se basó en los artículos 84 y 45 del Código Penal, que regulan el accionar negligente y el incumplimiento de los deberes de cuidado.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó la prohibición de contacto de la imputada con testigos y familiares relacionados con la causa por un período de seis meses. Además, pidió que la acusada se presente tres veces por semana ante el Ministerio Público Fiscal y fije domicilio en otra vivienda de la ciudad.

El juez de garantías Juan Guaita admitió la formulación de cargos y dictó las medidas cautelares solicitadas.

La causa permanece bajo la jurisdicción del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que continúa reuniendo pruebas y testimonios para establecer la secuencia de los hechos y determinar posibles responsabilidades penales en el fallecimiento del menor.

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