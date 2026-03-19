“La Doncella”: la trama del impactante hallazgo de una momia inca en la cumbre del volcán Llullaillaco a 6700 metros de altura

Un descubrimiento en la cima del Llullaillaco permitió que la ciencia accediera a secretos de un antiguo ritual y a la visión sagrada de los Incas.

En el marco del vigésimo séptimo aniversario del hallazgo de los Niños del Llullaillaco, la ciudad de Salta reafirma su lugar en la historia de la arqueología latinoamericana, al albergar una de las colecciones científicas más excepcionales dedicadas al análisis y conservación de momias incaicas.

A partir de la labor pionera de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el sostenido trabajo del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), se ha consolidado un polo de investigación interdisciplinario y de referencia internacional, tanto por sus contribuciones al estudio de las antiguas civilizaciones como por las rigurosas estrategias de preservación implementadas.

El proceso que siguió al descubrimiento no solo permitió revelar aspectos inéditos de la cultura inca, sino que sentó las bases para nuevas formas de colaboración científica y diálogo con las comunidades originarias, según datos de UCASAL.

Las tres momias incas, identificadas como “La Doncella”, “El Niño” y “La Niña del Rayo”, fueron encontradas en marzo de 1999 por el equipo liderado por la arqueóloga argentina Constanza Ceruti y el antropólogo estadounidense Johan Reinhard en la cumbre del volcán Llullaillaco, a más de 6.700 metros de altura, precisó UCASAL.

Estos restos, sometidos a criopreservación a -20 °C y humedad controlada al 20 %, mantienen hasta hoy un estado de conservación excepcional, producto tanto de las condiciones climáticas extremas del sitio como del tratamiento científico posterior. Este método ha permitido preservar no solo los cuerpos, sino el contexto material de los rituales religiosos incas en los que los jóvenes fueron sacrificados hace más de 500 años.

Desde su traslado a la institución universitaria y posterior exhibición en el MAAM, los cuerpos fueron sometidos a análisis avanzados en paleopatología, radiología y odontología, cuyo resultado ha sido fundamental para conocer detalles sobre la alimentación, la salud y las prácticas sociales del imperio inca, señaló UCASAL. La relevancia internacional del hallazgo radica en que las momias mantienen íntegros tejidos blandos, cabellos y vestimenta, lo que permitió reconstruir hábitos y tecnologías de la época con una precisión inédita hasta la fecha. Este tipo de información ha sido central para comprender la estructura y el simbolismo de los sacrificios religiosos entre los pueblos andinos.

El hallazgo de las momias del Llullaillaco en 1999 consolidó a Salta como centro internacional de investigación arqueológica incaica (Flickr: Pedro Groover)

El descubrimiento de las momias del Llullaillaco, encabezado por Ceruti y Reinhard en marzo de 1999 en la cima del volcán homónimo en Salta, reveló tres cuerpos infantiles excepcionalmente conservados. El hallazgo permitió investigar, mediante técnicas interdisciplinarias implementadas por la Universidad Católica de Salta, facetas centrales de la vida, la salud y los rituales del imperio inca. A lo largo de más de 25 años, constituyó un avance único en la comprensión del patrimonio arqueológico y un modelo internacional de conservación y estudio, según especificó UCASAL.

Uno de los aspectos subrayados por la universidad ha sido la colaboración con científicos de diversas ramas, quienes a lo largo de estas décadas integraron estudios que abarcaron genética, patología y tecnología de materiales, entre otros, apuntó UCASAL. Esta amplitud de especializaciones fue destacada por investigadores de la institución, quienes afirmaron: “El trabajo en equipo ha sido esencial para descifrar detalles de la vida incaica. Cada disciplina aporta una pieza clave al rompecabezas”.

El desafío de conservar estos cuerpos y su ajuar funerario ha sido abordado mediante innovadoras técnicas de preservación, que incluyeron cooperación internacional y la aplicación de controles estrictos de temperatura y humedad. Así, el MAAM se transformó en destino recurrente de especialistas y público, gracias a la preservación y exhibición –por medio de cápsulas de vidrio y criopreservación– de piezas como La Doncella, que desde hace años puede observarse en condiciones científicas óptimas.

La Doncella exhibida en Salta (Gentileza Museo MAAM)

El impacto social y educativo del hallazgo resulta igualmente significativo. La Universidad Católica de Salta impulsó exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias y programas escolares para difundir los resultados de la investigación sobre las momias del Llullaillaco. El propio MAAM es mencionado por UCASAL como un eje de divulgación y educación patrimonial, alineado con talleres, charlas y visitas guiadas para la formación de las nuevas generaciones sobre la preservación arqueológica y cultural.

Según afirmó UCASAL, la relación con las comunidades indígenas se fortaleció a partir de un enfoque de respeto hacia sus tradiciones y creencias, lo que otorgó al hallazgo una dimensión identitaria para los pueblos originarios de la región. A través de la incorporación de sus perspectivas en la gestión y interpretación del patrimonio, el caso de los Niños del Llullaillaco se constituye tanto en ejemplo de avance científico como en símbolo cultural, resalta la información difundida por la universidad salteña.

La convergencia entre ciencia, educación y diálogo intercultural marcó el cuarto de siglo transcurrido desde el descubrimiento, situando al legado arqueológico del Llullaillaco como referente internacional en el estudio, la preservación y la gestión del patrimonio precolombino en América Latina.