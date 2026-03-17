Sociedad

Feriados de abril 2026: cuándo habrá fin de semana largo de 4 días

La coincidencia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Viernes Santo permitirán a millones de personas viajar a lo largo del país

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El Día del Veterano y
El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo son feriados nacionales inamovibles según la legislación argentina (RS)

En abril de 2026, los argentinos contarán con un fin de semana largo de cuatro días debido a la coincidencia de dos feriados nacionales. El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible reconocido por la legislación argentina. El viernes tres de abril corresponde al Viernes Santo, fecha que forma parte del calendario religioso y también figura como feriado inamovible a nivel nacional. Esta combinación, sumando el sábado cuatro y el domingo cinco, permite disfrutar de un descanso extendido del jueves al domingo.

Cuándo habrá fin de semana largo en abril

De acuerdo con el cronograma publicado por el portal oficial del gobierno argentino Argentina.gob.ar, el fin de semana largo de abril de 2026 se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5.

El Ministerio del Interior confirmó que ambos feriados se mantendrán sin alteraciones en el calendario oficial, lo que garantiza la extensión del fin de semana largo.

Según detalló la empresa de asistencia al viajero Assist Card, este período será adecuado para actividades turísticas, escapadas familiares y reuniones sociales en todo el país.

Quiénes gozarán del fin de semana largo de abril

El fin de semana largo de abril abarca a la totalidad de los habitantes de la República Argentina debido a la naturaleza nacional de ambos feriados. Tanto el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas como el Viernes Santo son fechas reconocidas por la Ley de Contrato de Trabajo y aplican para el sector público y privado.

Las escuelas, bancos, oficinas estatales y la mayoría de las actividades comerciales suelen suspender su funcionamiento estos días, tal como lo establece la normativa vigente. Además, el turismo interno suele beneficiarse, ya que muchas familias aprovechan la oportunidad para viajar dentro de la Argentina. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los destinos más elegidos en estos fines de semana largos suelen incluir la Costa Atlántica, la región de Cuyo y el Noroeste argentino.

El sector de servicios, transporte y actividades vinculadas al turismo experimenta un aumento de la demanda durante estos períodos, situación que genera un impacto económico relevante en diversas provincias y localidades turísticas. Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes, los fines de semana largos son responsables de una parte significativa del movimiento turístico anual dentro del país.

Abril de 2026 será uno
Abril de 2026 será uno de los meses con mayor cantidad de días no laborables, impulsando el turismo y las actividades familiares en Argentina

Qué se celebra el 2 de abril

El 2 de abril se conmemora en la Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esta fecha recuerda el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas en 1982 y rinde homenaje tanto a los excombatientes como a los caídos durante el conflicto bélico con el Reino Unido. De acuerdo con la información oficial publicada por Argentina.gob.ar, el feriado busca reconocer “el valor y la entrega de quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional”.

La conmemoración incluye actos oficiales, ceremonias en escuelas y espacios públicos y la participación de organizaciones de excombatientes. En varias ciudades se llevan a cabo vigilias, desfiles y actividades culturales que resaltan la memoria y el reconocimiento a los veteranos. El día también invita a la reflexión sobre las consecuencias del conflicto y el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Qué se celebra el 3 de abril

El 3 de abril de 2026 corresponde al Viernes Santo, fecha central en el calendario litúrgico cristiano. Este día recuerda la pasión y muerte de Jesucristo y es considerado uno de los momentos más solemnes de la Semana Santa para los fieles de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. El Viernes Santo es un feriado nacional inamovible, lo que garantiza el derecho al descanso laboral y escolar en todo el país.

Las celebraciones incluyen misas, procesiones y actos religiosos en templos y espacios públicos. La fecha suele convocar a miles de fieles en distintas localidades, especialmente en sitios de peregrinación y destinos turísticos religiosos como Luján, San Nicolás y la provincia de Córdoba. El feriado se mantiene inalterable año a año, dado su carácter religioso y su importancia en la tradición argentina.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el fin de semana largo de abril, el calendario de feriados de 2026 continuará con fechas relevantes en los meses siguientes. Según el cronograma oficial difundido por Argentina.gob.ar, los próximos feriados nacionales serán el Día del Trabajador el viernes 1 de mayo y el Día de la Revolución de Mayo el lunes 25 de mayo, generando ambos nuevos fines de semana largos.

El gobierno nacional suele establecer además algunos feriados con fines turísticos o “puentes”, que se anuncian en el Boletín Oficial. Para 2026 podría haber hasta 12 fines de semana largos, dependiendo del calendario escolar y las disposiciones que se definan en los meses previos. El objetivo de estos feriados es promover el turismo interno y contribuir al desarrollo de las economías regionales, de acuerdo con la política del Ministerio de Turismo y Deportes.

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