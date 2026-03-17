Sociedad

El obispo de San Justo advirtió por el avance narco en La Matanza: “A los nueve años los chicos empiezan a fumar porros”

En Infobae al Mediodía, Eduardo García denunció la ausencia del Estado en los barrios populares de La Matanza y relató cómo el narcotráfico y la exclusión social afectan a la niñez y debilitan el tejido comunitario

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El obispo Eduardo García alertó sobre el avance del narcotráfico y la crisis social en los barrios populares de La Matanza

En una entrevista en Infobae en vivo, el obispo de San Justo, Eduardo García, advirtió sobre la penetración del narcotráfico y la crisis social que atraviesan los barrios de La Matanza, donde la falta de contención estatal deja a niños y adolescentes expuestos a la violencia y la exclusión.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, García describió con crudeza la cotidianeidad que enfrenta en el territorio: “Vivimos un narcoestado paralelo. A veces se comienza por necesidad, a veces por juego, a veces por ignorancia, porque muchos de nuestros pibes es por ignorancia. Cuando el chico de nueve años empieza a fumarse un porrito, lo hace por ignorancia”. Según el obispo, la intervención estatal resulta insuficiente y desfasada: “El Estado llega tarde. Lamentablemente, llega tarde. Todo esto sucede cuando hay un Estado ausente”.

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El diagnóstico del narcoestado y la ausencia del Estado

Para García, la raíz del problema es la falta de prevención y presencia estatal desde las primeras etapas de vida: “Ese chico tendría que estar en una salita de tres, tendría que estar documentado, tener acceso a los programas. Esa madre tendría que estar controlada de alguna manera. ¿Dónde está el Estado antes? El Estado ataja después el problema”. El obispo relató situaciones concretas que evidencian la desprotección: “Hace cinco años revientan un búnker en uno de nuestros barrios, se llevan a todos y quedaron tres nenas. La comunidad se hizo cargo porque ni la policía ni la justicia habían previsto qué pasaba con esas tres nenas”.

La respuesta estatal, explicó, suele ser reactiva y burocrática: “Hay una burocracia tremenda. La comunidad termina haciéndose cargo de los chicos y de las familias”. García subrayó que la problemática no sorprende a quienes viven y trabajan en el territorio: “Me conmueve, pero no me asombra. Eso es lo triste, que no me sorprende”.

García denunció que la comunidad
García denunció que la comunidad y la Iglesia suplen el rol estatal con hogares de Cristo y redes de contención social y educativa (Infobae en Vivo)

Hogares de Cristo y autogestión comunitaria

El obispo identificó a la comunidad y a la Iglesia como actores claves para sostener a los más vulnerables: “Nosotros lo que tenemos son los hogares de Cristo. Comenzó esto hace 18 años para la recuperación de chicos en situación de adicción, pero se ha extendido. Tenemos ocho hogares de recuperación, dos de ancianos en situación de calle, dos de enfermos mentales, dos de chicos discapacitados. Mañana, si Dios quiere, vamos a inaugurar para chicos con situaciones especiales, adultos, porque en Matanza no hay ningún lugar así”.

García remarcó que los avances logrados en la zona se deben sobre todo a la organización de la comunidad: “Cambió por la comunidad que se organizó. Cambió por aquellos curas que tuvieron la visión de decir: ‘Acá hay que hacer algo’. Y también porque se integraron programas estatales, pero las cosas surgieron porque la comunidad se las puso al hombro”.

Durante la pandemia, los desafíos se multiplicaron: “No te puedo decir quédate en tu casa, la casa es más peligrosa que la calle. Quedate en el barrio. Se generaron comedores, se generaron un montón de acciones. En este momento tenemos tres colegios cuota cero y hace dos años se inauguró el profesorado Papa Francisco”.

El rol del narcotráfico y los desafíos para la recuperación social

La penetración del narcotráfico es, según García, total: “Vivimos un narcoestado paralelo. En los barrios a los nueve años empiezan a fumar porros. Hay muchos chicos que empiezan así”. Denunció que la droga ingresa por múltiples vías y se naturaliza en la vida cotidiana: “El narco está, no es que aparece. Es el punto de referencia. Y hay gente que no quiere entrar, pero la tentación está. Frente a una internación, una operación, la falta de obra social, el narco está”.

La ausencia del Estado y
La ausencia del Estado y la falta de prevención dejan a niños y adolescentes vulnerables frente a la violencia y la exclusión en La Matanza (Infobae en Vivo)

La Iglesia y los hogares de Cristo buscan dar respuestas integrales: “No es solo tenerlos ahí a pastillas para que cambien una adicción por otra, sino reincorporarlos vitalmente en la vida, en los trabajos. Tenemos panaderías, frigoríficos. Para nosotros no es un tema de subsistencia, sino de necesidad para aquel que está haciendo la recuperación”. García señaló que la batalla es desigual: “La droga es un enemigo oculto. No sabemos por dónde se mete y no sabemos quién lo apaña”.

Consultado sobre la posibilidad de construir puentes entre las distintas Argentinas, el obispo enfatizó: “La estigmatización está a la orden del día. Falta la capacidad de mirar más allá del hecho puntual. Muchas veces no es una decisión absolutamente libre, sino el resultado de la ausencia del Estado y la historia de dolor detrás de cada caso”.

Para García, la educación y la contención son esenciales para romper el círculo de la exclusión: “Nosotros trabajamos con esto que llamamos las tres C: colegio, club y capilla. El colegio es el espacio de socialización, el club donde adquieren valores, la capilla donde los contienen. En contra de las otras tres C: la calle, la cárcel y el cementerio”.

La situación laboral también preocupa al obispo, quien observa precarización y migración de alumnos de colegios de cuota alta a baja: “Hay una migración de alumnado importante. En los colegios de cuota baja, aumenta la morosidad. No es solo un problema de los barrios populares, es general”.

El cierre de la entrevista dejó una imagen de esperanza sostenida en la organización social: “El año pasado, se empezaron 800 en un barrio estigmatizado para hacer los cursos de profesorado de Educación Física, Enfermería y Enseñanza Primaria. Que digan: ‘Hay 800 que piden vacante para salir del barro’, para nosotros es una alegría muy grande”.

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