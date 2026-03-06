Sociedad

Encontraron un cráneo humano en una playa de Chubut

La pieza fue encontrada en la zona de escollera grande de Playa Unión. Ahora, será sometido a las pericias correspondientes para obtener más información sobre su origen

Un cráneo humano fue descubierto
Un cráneo humano fue descubierto en la costa de Chubut, parcialmente envuelto en un material plástico azul y rodeado de rocas (El Chubut)

El hallazgo de un cráneo humano en la escollera grande de Playa Unión en la ciudad de Rawson en la provincia de Chubut sorprendió ayer jueves a quienes transitaban la zona.

Una bolsa de nylon negra, semidestruida y abandonada entre las piedras, llamó la atención de un grupo de personas que recorrían el sector costero durante las primeras horas de la mañana. Al acercarse e inspeccionarla, advirtieron que en su interior había restos óseos, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

El lugar del descubrimiento, caracterizado por la presencia de grandes bloques de piedra y escasa circulación fuera de temporada, se convirtió en el epicentro de un operativo policial que incluyó la perservación de la escena.

De acuerdo con lo informado por el portal El Chubut, el cráneo hallado carecía de mandíbula y presentaba un notable grado de desgaste. Según la observación inicial, las piezas óseas tendrían una antigüedad apreciable, aunque esto deberá ser confirmado por los peritajes forenses. Pese a esta primera impresión, las autoridades activaron todos los protocolos previstos para casos de restos humanos hallados en espacios públicos.

Los transeúntes que descubrieron la bolsa declararon que primero pensaron que se trataba de basura corriente, hasta que el contenido llamó su atención. Al abrirla, encontraron el cráneo y decidieron no tocar nada más, comunicándose de inmediato con el número de emergencias.

El cráneo fue hallado en
El cráneo fue hallado en la zona de escollera de Playa Unión

A principios de este año, un cráneo humano fue hallado dentro de un contenedor ubicado frente al Golf de Playa Grande, en Mar del Plata. El dato se conoció luego de que un vecino pasara por el lugar y observara el interior del recipiente donde advirtió la presencia del hueso entre los residuos y escombros acumulados.

Tras el aviso a la Central de Emergencias, personal del Comando de Patrullas se dirigió hasta la avenida Alem al 4900 y preservó la escena siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

El área fue perimetrada y, poco después, intervino personal de Policía Científica. Los peritos realizaron las primeras tareas de recolección de pruebas y documentación fotográfica del cráneo, así como de los elementos que lo rodeaban en el volquete. El procedimiento incluyó un examen preliminar del resto óseo para definir su estado de conservación y posibles características asociadas a su origen.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Carlos Russo, quien ordenó las actuaciones de rigor con el objetivo de determinar la procedencia del cráneo y las circunstancias en que fue descartado en ese lugar. Los investigadores analizan todas las opciones, incluso la posibilidad de que haya sido utilizado con fines educativos.

No obstante, las autoridades judiciales y policiales aguardan los resultados de los exámenes forenses, que permitirán confirmar su procedencia.

Encontaron restos óseos en La Plata

Otro episodio ocurrió recientemente en la localidad de Los Hornos, en La Plata, donde un hombre de 50 años encontró restos óseos en el patio de su casa mientras realizaba tareas de jardinería. El vecino, inquilino de la propiedad ubicada sobre la calle 150, entre 57 y 58, desde hace aproximadamente un año, informó que descubrió un cráneo parcialmente expuesto en la superficie mientras cortaba el pasto. Inmediatamente, se comunicó con el 911 para alertar a las autoridades.

Los especialistas extrajeron el cráneo y otros huesos hallados en el patio, los cuales iban a ser remitidos a un laboratorio para un estudio detallado. El procedimiento se realizó bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de la capital bonaerense.

El hombre señaló que desconocía cualquier antecedente similar en el lugar. Los agentes constataron a través de la documentación que la propiedad había sido alquilada anteriormente por estudiantes de Medicina, lo que abrió una línea de investigación sobre la posible procedencia de los restos.

En esta etapa, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que los huesos podrían haber sido abandonados por los inquilinos anteriores, quienes los habrían utilizado con fines académicos. Mientras tanto, se mantienen abiertas otras líneas para descartar cualquier vínculo con hechos delictivos pasados. Los peritos forenses buscaban determinar la antigüedad de los restos y si presentan algún tipo de tratamiento químico, lo que permitiría confirmar o descartar su uso en prácticas educativas.

Los trabajos en el lugar se extendieron durante varias horas e incluyó la recolección de muestras y un relevamiento fotográfico para documentar el procedimiento.

