Sociedad

Una provincia lanzó una diplomatura en Inteligencia Artificial para sus docentes

Mediante un convenio con la Universidad Austral, se lanzará el curso para que puedan asistir maestros de la provincia. La mitad de la matrícula disponible se anotó apenas comenzó la inscripción

La diplomatura en inteligencia artificial
La diplomatura en inteligencia artificial ofrece capacitación gratuita y acceso a computadoras en comodato para quienes aprueben la primera etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de San Luis anunció que lanzará una diplomatura en inteligencia artificial dirigida a docentes de todos los niveles. El interés superó a cualquier pronóstico: cerca de la mitad de la matrícula disponible se anotó apenas habilitado el formulario. La propuesta apunta a dotar a los educadores de herramientas concretas para aplicar la tecnología en el aula y se sostiene sobre un convenio con la Universidad Austral.

Desde el Ministerio de Educación provincial, la directora de Innovación y Planeamiento, Virginia Petrino, definió el sentido de la apuesta oficial. “El objetivo es que el docente tenga la capacitación, porque confiamos en la labor que hace a diario y le queremos otorgar esta herramienta para que pueda tener los conocimientos necesarios sobre cómo aplicarla en el aula”, explicó Petrino.

La funcionaria destacó que la capacitación está pensada como respuesta a una realidad que “atraviesa a todos”, en referencia a la llegada de la inteligencia artificial a la vida cotidiana y profesional.

la directora de Innovación y Planeamiento, Virginia
la directora de Innovación y Planeamiento, Virginia Petrino confirmó el comienzo del proyecto

El lanzamiento de la diplomatura se realizó el último lunes, con la presencia del gobernador y la confirmación de que la inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de marzo. La formación es gratuita y está destinada a todos los equipos directivos y docentes de la provincia. La convocatoria se gestiona mediante un formulario (se encuentra en la página del Ministerio de Educación) donde los interesados pueden consultar el plan de estudios, los módulos, la duración y las preguntas frecuentes.

La inscripción seguirá abierta hasta el 20 de marzo y podría ampliarse a una segunda cohorte si la demanda lo exige. “El objetivo es que todos los docentes de la provincia que se quieran capacitar tengan la posibilidad de capacitarse”, sostuvo Petrino.

En la misma línea, Petrino remarcó que la elección de la Universidad Austral no fue casual. “Necesitábamos hacer la elección de la capacitación vinculada a una institución que principalmente se destaque en educación y, en segundo término, en lo tecnológico”, relató la funcionaria, y remarcó que estos fueron los argumentos del ministro de Educación, Guillermo Araujo.

La estructura de la diplomatura contempla dos fases de tres meses cada una. El primer encuentro está programado para el 26 de marzo en modalidad híbrida, mientras que el resto de la cursada será completamente virtual. Según reportó el gobierno local, los primeros tres meses abordan contenidos teórico-prácticos distribuidos en seis módulos. Al aprobar esta etapa, los docentes acceden a una computadora en comodato.

El programa promueve el trabajo
El programa promueve el trabajo en comunidad docente para compartir actividades y experiencias sobre la aplicación de inteligencia artificial en educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los tres meses siguientes, el eje se traslada a la práctica: los participantes deben implementar lo aprendido en el aula, con la supervisión y el acompañamiento de tutores de la Universidad Austral. Si cumplen con la planificación y la evaluación final, la computadora queda definitivamente a disposición del educador.

Uno de los aspectos destacados por Petrino fue la modalidad de trabajo en comunidad. “El trabajo en comunidad no solo sirve para tener el reservorio de actividades, sino para que puedan interactuar y que dialoguen sobre las herramientas que les son útiles”, planteó la funcionaria. El espíritu del programa, resumió, es que “el docente sea el creador de ese contenido, que sea el artífice porque él es el experto, él conoce su aula, su realidad”.

Además, el gobierno provincial confirmó la entrega de computadoras y el acceso a la capacitación sin costo, cuestiones que forman parte de esa estrategia, con el fin de fortalecer el rol de los docentes frente a los desafíos de la transformación digital.

La apuesta, subrayan desde el Ministerio de Educación, es que los propios docentes sean protagonistas de esa transformación. Petrino enfatizó: “Hay mucho de inteligencia artificial, pero muy poco bajado al aula”. El programa buscará revertir esa situación, con foco en la creación de contenidos originales y la articulación entre teoría y práctica.

