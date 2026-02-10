Sociedad

Fatal choque en la Ruta 3: un hombre intentó esquivar dos carpinchos, chocó contra un camión y murió

La víctima, de 43 años, falleció en el acto tras el fuerte impacto a la altura del kilómetro 424, cerca de la localidad bonaerense de Benito Juárez

Guardar
El siniestro ocurrió en el
El siniestro ocurrió en el kilómetro 424 de la Ruta Nacional N.º 3, cerca de Benito Juárez, donde la víctima perdió la vida de manera instantánea tras el impacto

Un accidente vial ocurrido en la madrugada del domingo en la Ruta Nacional N.º 3, en las cercanías de la localidad bonaerense de Benito Juárez, dejó como saldo la muerte de un hombre de 43 años que conducía un automóvil Volkswagen Voyage.

Según reportó La Voz del Pueblo, el hecho se registró cerca de las 2 de la madrugada, a la altura del kilómetro 424, cuando el vehículo, que se desplazaba en sentido sur-norte hacia la zona de Ayacucho, se vio sorprendido por la irrupción de dos carpinchos en la calzada y, al intentar no impactarlos, chocó contra un camión.

El conductor, único ocupante del automóvil, habría intentado esquivar a los animales, lo que desencadenó una maniobra que terminó en una colisión frontal contra un camión Mercedes-Benz. El impacto fue tal que el vehículo menor resultó partido en dos, según indicaron fuentes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez. El mismo medio precisó que el conductor del camión, que circulaba por ese tramo de la ruta, solo sufrió golpes leves.

Tras el siniestro, las autoridades policiales y de la Fiscalía de Azul resolvieron no difundir la identidad del fallecido. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” por la fiscalía interviniente, detalló La Voz del Pueblo.

El tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido durante varias horas mientras personal de la policía científica de Benito Juárez llevaba adelante las tareas de peritaje, con la finalidad de determinar las circunstancias exactas del accidente.

La habitual presencia de carpinchos en ese sector de la ruta está vinculada a la existencia de una laguna cercana, lo que genera situaciones de riesgo para los automovilistas. En este caso, la sorpresiva aparición de dos ejemplares habría sido el detonante del siniestro.

Un hombre murió tras chocar contra un caballo en la autopista Rosario - Santa Fe

El conductor fallecido en la
El conductor fallecido en la autopista fue identificado como Juan Alberto García Rogido, trabajador del Servicio Penitenciario de Santa Fe, asistido inicialmente por emergencias

Un coche que se dirigía en sentido sur hacia Rosario embistió a un caballo suelto a la altura del kilómetro 133, en la Autopista Rosario-Santa Fe. El conductor, Juan Alberto García Rogido, quien trabajaba en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, fue llevado al hospital José María Cullen con heridas de gravedad y falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió semanas atrás, cerca de las 6, momento en que el auto que manejaba García Rogido impactó contra el animal, lo que ocasionó que el vehículo volcara y que el conductor saliera expulsado fuera del habitáculo.

El accidente motivó un gran despliegue en la zona: acudieron policías, peritos viales, equipos de emergencia y trabajadores de la concesionaria de la Autopista Santa Fe–Rosario para socorrer a la víctima, realizar las pericias necesarias y organizar el flujo vehicular.

Ambos sentidos de la autopista sufrieron reducción de calzada a raíz del operativo posterior, lo que generó retrasos y la necesidad de circular con asistencia, sumado a las recomendaciones de máxima precaución para quienes pasaban por ese sector.

El personal de emergencias, junto a agentes policiales y operarios viales, trabajó intensamente para liberar la calzada y habilitar el paso parcial de los vehículos.

Al mismo tiempo, las autoridades tratan de establecer cómo accedió el animal a la autopista y analizan reforzar los controles para prevenir hechos similares, según fuentes consultadas.

El conductor fue llevado de urgencia al Hospital Cullen, donde perdió la vida minutos antes de las 9, según informó el medio local La Capital. La rapidez de la respuesta de los servicios de emergencia permitió asistirlo en el lugar antes de su traslado.

En reiteradas oportunidades, la traza entre Santa Fe y Rosario ha registrado reportes de animales sueltos, lo que supone un riesgo para los automovilistas y que ahora deja un nuevo saldo fatal. Las pesquisas continúan, mientras las autoridades piden a los conductores extremar la atención en zonas de escasa visibilidad y con riesgo de obstáculos en la calzada.

Temas Relacionados

Benito JuárezAyacuchoCarpinchosCapibarasAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Megaestafa de Hope Funds: la Corte dejó firme la condena a los principales colaboradores de Enrique Blaksley

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega, quienes habían intentado apelas su condena. El recurso fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Megaestafa de Hope Funds: la

Fuerte operativo en Córdoba: armaron un cordón sanitario para salvar a una bebé de 10 días con signos de asfixia

Una intervención coordinada entre agentes policiales y servicios de emergencia posibilitó que una recién nacida recibiera maniobras de reanimación y un traslado inmediato

Fuerte operativo en Córdoba: armaron

Detuvieron en Palermo a un prófugo acusado del hackeo y desvío de $275 millones de una empresa de La Rioja

El sospechoso tiene 22 años y es oriundo de Lanús. La investigación lo vincula al movimiento de fondos que afectó a una firma riojana dedicada a la construcción

Detuvieron en Palermo a un

Dos hombres dieron alcoholemia positiva en la Ruta 9: circulaban con menores de edad y sin cinturón de seguridad

Ambos admitieron que habían tomado durante el mediodía. Uno de ellos incluso superó el gramo por litro de alcohol en sangre

Dos hombres dieron alcoholemia positiva

Femicidio de Valeria Schwab: confirmaron que el asesino se suicidó

La mujer de 38 años fue hallada sin vida en la zona costera de la ciudad. Este martes la fiscal dio detalles del caso

Femicidio de Valeria Schwab: confirmaron
DEPORTES
La AFA informó que televisará

La AFA informó que televisará los partidos de la Primera Nacional y la Primera B por su plataforma de streaming

“De príncipe a genio”: el regalo que Neymar les envió a Messi y sus hijos

Ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó en vivo haberle sido infiel a su novia: “El peor error de mi vida”

Luciano Darderi, antes de su debut en el Argentina Open: “Ojalá pueda jugar la Copa Davis para Italia”

Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas

TELESHOW
La primera foto de Milagros

La primera foto de Milagros Maylin embarazada: así mostró su pancita de cinco meses

Enzo Aguilar, panelista de BTV, contó cómo se salvó del incendio en su departamento: “Esto explota en un minuto”

Andrea Rincón vinculó a Milo J con “ritos satánicos”: “Claramente está totalmente poseído”

Mora Godoy recordó a su papá a un año y medio de su muerte: “Fue el motor y fue quien me hizo”

Fotos, juegos y mucha complicidad: así fue el viaje de Pampita y sus hijos a Universal

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Rusia no busca un cese real en Ucrania y pretende engañar a Estados Unidos en las negociaciones, según la inteligencia de Estonia

Cómo será la misión de la NASA que reemplazará a los astronautas evacuados por una emergencia médica

Proyecto busca rastrear los fondos que transfiere el Canal de Panamá al estado

Europa condiciona la paz en Ucrania al cumplimiento de exigencias clave por parte de Rusia

Estados Unidos emite advertencia de viaje para una isla por brote de una enfermedad viral