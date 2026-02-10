Fatal choque en la Ruta 3: un hombre intentó esquivar dos carpinchos, chocó contra un camión y murió

El siniestro ocurrió en el kilómetro 424 de la Ruta Nacional N.º 3, cerca de Benito Juárez, donde la víctima perdió la vida de manera instantánea tras el impacto

Un accidente vial ocurrido en la madrugada del domingo en la Ruta Nacional N.º 3, en las cercanías de la localidad bonaerense de Benito Juárez, dejó como saldo la muerte de un hombre de 43 años que conducía un automóvil Volkswagen Voyage.

Según reportó La Voz del Pueblo, el hecho se registró cerca de las 2 de la madrugada, a la altura del kilómetro 424, cuando el vehículo, que se desplazaba en sentido sur-norte hacia la zona de Ayacucho, se vio sorprendido por la irrupción de dos carpinchos en la calzada y, al intentar no impactarlos, chocó contra un camión.

El conductor, único ocupante del automóvil, habría intentado esquivar a los animales, lo que desencadenó una maniobra que terminó en una colisión frontal contra un camión Mercedes-Benz. El impacto fue tal que el vehículo menor resultó partido en dos, según indicaron fuentes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez. El mismo medio precisó que el conductor del camión, que circulaba por ese tramo de la ruta, solo sufrió golpes leves.

Tras el siniestro, las autoridades policiales y de la Fiscalía de Azul resolvieron no difundir la identidad del fallecido. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” por la fiscalía interviniente, detalló La Voz del Pueblo.

El tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido durante varias horas mientras personal de la policía científica de Benito Juárez llevaba adelante las tareas de peritaje, con la finalidad de determinar las circunstancias exactas del accidente.

La habitual presencia de carpinchos en ese sector de la ruta está vinculada a la existencia de una laguna cercana, lo que genera situaciones de riesgo para los automovilistas. En este caso, la sorpresiva aparición de dos ejemplares habría sido el detonante del siniestro.

Un hombre murió tras chocar contra un caballo en la autopista Rosario - Santa Fe

El conductor fallecido en la autopista fue identificado como Juan Alberto García Rogido, trabajador del Servicio Penitenciario de Santa Fe, asistido inicialmente por emergencias

Un coche que se dirigía en sentido sur hacia Rosario embistió a un caballo suelto a la altura del kilómetro 133, en la Autopista Rosario-Santa Fe. El conductor, Juan Alberto García Rogido, quien trabajaba en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, fue llevado al hospital José María Cullen con heridas de gravedad y falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió semanas atrás, cerca de las 6, momento en que el auto que manejaba García Rogido impactó contra el animal, lo que ocasionó que el vehículo volcara y que el conductor saliera expulsado fuera del habitáculo.

El accidente motivó un gran despliegue en la zona: acudieron policías, peritos viales, equipos de emergencia y trabajadores de la concesionaria de la Autopista Santa Fe–Rosario para socorrer a la víctima, realizar las pericias necesarias y organizar el flujo vehicular.

Ambos sentidos de la autopista sufrieron reducción de calzada a raíz del operativo posterior, lo que generó retrasos y la necesidad de circular con asistencia, sumado a las recomendaciones de máxima precaución para quienes pasaban por ese sector.

El personal de emergencias, junto a agentes policiales y operarios viales, trabajó intensamente para liberar la calzada y habilitar el paso parcial de los vehículos.

Al mismo tiempo, las autoridades tratan de establecer cómo accedió el animal a la autopista y analizan reforzar los controles para prevenir hechos similares, según fuentes consultadas.

El conductor fue llevado de urgencia al Hospital Cullen, donde perdió la vida minutos antes de las 9, según informó el medio local La Capital. La rapidez de la respuesta de los servicios de emergencia permitió asistirlo en el lugar antes de su traslado.

En reiteradas oportunidades, la traza entre Santa Fe y Rosario ha registrado reportes de animales sueltos, lo que supone un riesgo para los automovilistas y que ahora deja un nuevo saldo fatal. Las pesquisas continúan, mientras las autoridades piden a los conductores extremar la atención en zonas de escasa visibilidad y con riesgo de obstáculos en la calzada.