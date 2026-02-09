Gapo Kahan recordó sus inicios y contó cómo le dio origen las entrevistas callejeras más virales

La edición de videos y la espontaneidad se volvieron elementos fundamentales en el contenido viral de Gapo Kahan

Un cruce de micrófonos en plena Plaza de Mayo marcó el inicio de una dinámica que, lejos de lo planificado, terminó por definir el rumbo de Gapo Kahan en el universo de las entrevistas callejeras. El detrás de escena de los móviles más virales de las redes sociales revela una lógica propia, donde la improvisación y el humor conviven con la búsqueda de personajes genuinos.

En una entrevista con Infobae a la tarde, lejos de definirse como periodista, Gapo remarcó: “Yo no vengo del ámbito de periodista, no soy periodista, soy más animador, me considero más así, un animador, pero conseguí laburo en El Destape en su momento”. Su arribo a los móviles en vivo fue, según sus palabras, una consecuencia de las oportunidades y la curiosidad. Mientras cumplía con el encargo de generar media hora diaria de contenido para “Maldita Suerte”, la edición rigurosa cedió paso a experimentos. “Un día dije: ‘No le voy a dar tanta bola a la edición. Lo edito así nomás y lo subo’. Y ahí fue el primero que se viralizó”.

El fenómeno en redes, especialmente en TikTok e Instagram, no surgió de la noche a la mañana. Según explicó el propio Kahan, el formato se fue puliendo con el tiempo. “Venía haciendo de todo, muchas cosas, pero nunca con éxito de algoritmo. Yo hago cosas desde los quince años… Cuando menos lo busqué, apareció de yapa. Dije: ‘Si le gustó esto al algoritmo, tengo un montón’”, compartió el entrevistado. La aparición de personajes espontáneos, como aquel hombre de risa contagiosa que se volvió viral, demostró que el atractivo radica en lo inesperado y auténtico.

El trabajo en la calle, sin embargo, no garantiza resultados. Gapo, junto a su equipo conformado por Nacho y Mateo Stanley, planifica salidas con la consigna de no forzar situaciones. “Vamos y si no aparece nada, no apareció nada. No vamos a buscar algo. Vamos a estar en la esquina ahí…”, afirmó. La dinámica de búsqueda implica horas con la cámara encendida y la certeza de que el hallazgo de un personaje memorable puede depender tanto de la perseverancia como del azar. “Un secreto es que vamos y no sí o sí tenemos que encontrarlo”, sostuvo en diálogo con Infobae.

El humor y la interacción directa con las personas caracterizan el estilo de las entrevistas que circulan en redes sociales

El termómetro social y político también se mide desde la calle. Según narró Kahan, durante su paso por El Destape fue posible anticipar cambios de tendencia en la opinión pública. “Nosotros, con mi amigo, ya nos empezamos a dar cuenta que ganaba Milei por los móviles que hacíamos nosotros cuando se hablaba de que estaba parejo y nosotros decíamos: Che, ¿nos pasaba por esto? No está parejo, claro”, señaló. No obstante, el enfoque actual busca priorizar la amabilidad y el humor: “Siempre recibimos buena onda. Cuando va con buena onda a echar los huevos, te responden eso”, explicó.

Las locaciones de los móviles suelen concentrarse en Ciudad de Buenos Aires, aunque Gapo también realizó experiencias en Brasil y España. A pesar de los viajes, reconoció que “no fue lo mismo”, subrayando el valor de lo local en la creación de contenidos virales. La colaboración con amigos de la secundaria y la incorporación de nuevos integrantes al equipo refuerzan la dinámica grupal, donde la improvisación y la creatividad marcan el pulso del día a día.

A lo largo del proceso, la edición de videos y la selección de fragmentos clave se convierten en parte fundamental del éxito en redes sociales. El propio Gapo Kahan reconoció que, en ocasiones, la espontaneidad supera la perfección técnica: “Yo editaba siempre todo y mucho, me colaba, tenía muchas horas editando… Un día dije: ‘Lo edito así nomás y lo subo’. Y ahí fue el primero que se viralizó”.

La historia detrás de las entrevistas más vistas en redes sociales muestra que, lejos de fórmulas, el trabajo de Gapo y su equipo se sostiene en la constancia, la observación y la capacidad de captar la atención de los transeúntes y la audiencia digital. Entre la música, los móviles en vivo y los experimentos narrativos, la apuesta por lo genuino sigue marcando la diferencia.

La colaboración entre amigos y la improvisación en equipo definieron la dinámica de trabajo en cada salida a la calle

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae