Sociedad

Incendios en Chubut: la superficie afectada por el fuego superó el récord de 2015

En aquel verano, las llamas destruyeron 41 mil hectáreas y solo las lluvias otoñales lograron aplacarlas. En los casos actuales, alcanzó las 47 mil hectáreas y el siniestro aún se mantiene activo. El pronóstico anuncia 30 milímetros de lluvia para la semana próxima

Guardar
Los incendios superaron el récord
Los incendios superaron el récord de 2025 (Parques Nacionales)

Los dos incendios que se mantienen activos en la provincia de Chubut arrasaron con 47 mil hectáreas de vegetación y superaron el récord de 2015, en el que el fuego destrozó 41 mil hectáreas de bosques nativos, implantados y vegetación achaparrada en zonas esteparias.

Se anuncian lluvias para la
Se anuncian lluvias para la próxima semana (Parques Nacionales)

En aquella ocasión, el fuego se mantuvo vivo durante casi dos meses cerca de donde se ubica ahora y sólo lo detuvo la intensa lluvia otoñal de abril.

Los incendios arrasaron con 47
Los incendios arrasaron con 47 mil hectáreas (Parques Nacionales)

Los lugareños de los pueblos que están rodeados por las columnas de humo y se atemorizan al ver las llamas a través de sus ventanas, vaticinan algo similar para los siniestros ígneos de ahora. “Sólo las lluvias del otoño pueden poner freno al fuego, que avanza con tanta fuerza” aseguró Roberto Molina, poblador histórico de uno de los parajes asediados por las llamas.

Solo las lluvias de otoño
Solo las lluvias de otoño pueden detener las llamas, aseguró un poblador (Parques Nacionales)

Reconoció que nunca vio un operativo de semejante magnitud, con tantos medios aéreos y brigadistas en tierra, pero aseguró que “no hay forma de hacer frente al fuego, por más aviones y helicópteros que tiren agua, y por más brigadistas peleando con mangueras”.

Se esperan 30 milímetros de
Se esperan 30 milímetros de lluvias (Parques Nacionales)

El vaticinio del hombre podría fallar ante la probabilidad de lluvias en los próximos días. El pronóstico anticipa precipitaciones fuertes para martes, miércoles y jueves de la semana próxima, con un acumulado estimado en 30 milímetros.

Se anticipa viento constante, con
Se anticipa viento constante, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora (Parques Nacionales)

Sin embargo también anticipa viento constante, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. “Esto es minuto a minuto, hay que analizar los datos de manera permanente porque las condiciones pueden cambiar. Esperamos agua y sabemos que también puede haber viento, esa combinación no nos es favorable” aseguran desde el ejecutivo chubutense.

A principios de esta semana
A principios de esta semana se registraron precipitaciones leves (Parques Nacionales)

A principios de esta semana se registraron precipitaciones leves, que acumularon apenas 8 milímetros caídos los cuales no incidieron en la situación de la contingencia ígnea. Sí contribuyó, en el marco de esa ventana climática, el descenso de temperatura para el desempeño de los brigadistas y para morigerar la brutalidad de las llamas, pero lejos estuvo de aplacarlo.

“Si llueve poco, se enfría
“Si llueve poco, se enfría la zona y el fuego pierde fuerza, pero no lo apaga", explicaron (Parques Nacionales)

“Si llueve poco, se enfría la zona y el fuego pierde fuerza, nos sirve para poder entrar a sitios inaccesibles y para trabajar sobre los frentes, pero no lo apaga” aseguraron desde el Servicio de Lucha contra Incendios Forestales de Chubut.

Fuego en el Parque Nacional

Parques Nacionales informó que, en el siniestro que afecta jurisdicción nacional, se mantiene la estrategia entre las distintas instituciones y se refuerzan los ataques sobre las llamas.

El panorama en los sitios
El panorama en los sitios donde cruzaron las llamas es dantesco (Parques Nacionales)

Funcionarios nacionales se reunieron este miércoles con representantes de la provincia para elaborar estrategias en común para el combate de ambos incendios, que se fusionan en territorio compartido.

Mientras tanto en jurisdicción de El Hoyo y Epuyén, el gobierno local avanza en la reconstrucción de los tendidos eléctricos que quedaron destruidos, para reestablecer el servicio en los próximos días.

"El impacto natural sobre los
"El impacto natural sobre los bosques autóctonos, es irreparable”, lamentaron (Parques Nacionales)

El panorama en los sitios donde cruzaron las llamas es dantesco, con animales muertos, viviendas arruinadas por el fuego y vehículos carbonizados.

“Es una postal que lamentamos, y sabemos que se podrán reconstruir las viviendas pero el impacto natural sobre los bosques autóctonos, es irreparable” dijeron los pobladores, poco antes de una reunión con autoridades para definir el proceso de edificación de las nuevas casas.

