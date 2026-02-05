La ANMAT prohibió varios productos para el pelo y distintos perfumes

Dos marcas de productos para el pelo fueron prohibidas por no estar registradas

Esta madrugada la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a varias empresas dedicadas al rubro de la cosmética y de higiene. Entre ellas, una marca que se dedicaba a la creación de productos para el pelo y otra que se especializaba en producir perfumes artesanales y de autor.

Las sanciones a las compañías fueron oficializadas a través de la publicación de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026 en el Boletín Oficial. Asimismo, identificaron a las empresas sancionadas como “Shine Hair”, “Zentidos”, “Química C.E.A”, “Química El Regreso S. R. L.”, y “Mumytalooks”.

En el caso de Shine Hair, las autoridades anunciaron la prohibición de la distribución y comercialización en todo el país de los productos que contengan: biotina, las células madres vegetales, la crema ácida extra hidratación, el nutriplex hialurónico, la keratina líquida, el botox + biotina, el shampoo extra ácido, el shampoo “equishine” de argán y el acondicionador extra ácido de esta marca.

De acuerdo con los argumentos esbozados por la ANMAT, se había detectado que los productos mencionados eran comercializados sin contar con la inscripción sanitaria correspondiente. “Cabe destacar que, consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta Administración Nacional, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos”, reafirmaron.

La marca de perfumes fue retirada del mercado, por no estar habilitada por la ANMAT

Tras señalar que esta línea de cosméticos se comercializaba en sitios web y en Mercado Libre, las autoridades alertaron por la posibilidad de que contuviera formol en su receta. Entre las consecuencias que podrían generar, enumeraron la posibilidad de sufrir “irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo”.

Algo similar ocurrió con la empresa identificada como Multilooks, luego de que se descubriera que comercializaba diversos productos para el cuidado y tratamiento capilar sin inscripción en el registro nacional de cosméticos. De hecho, en el caso del “Shampoo Plex Premium”, se comprobó que los datos de rotulado eran engañosos, ya que el laboratorio declarado como fabricante había sido dado de baja años atrás y actualmente no cuenta con habilitación.

Los perfumes prohibidos no contaban con algunos datos necesarios para el correcto registro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los perfumes artesanales y de autor creados por la marca Zentidos, las autoridades denunciaron que sus productos no estaban inscriptos y, por ende, no contaban con los datos identificatorios correspondientes, como, por ejemplo, el lugar de origen. Asimismo, indicaron que estos eran comercializados a través de Instagram y de portales de venta en línea con envíos.

Frente a esto, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud advirtió que para “proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración”, la medida ideal sería resolver su prohibición.

En este sentido, las autoridades advirtieron que la falta de inscripción de los productos derivaba en un potencial riesgo, debido a que “no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”. Asimismo, tampoco se tendría certeza sobre la fecha de vencimiento de los componentes.

Por otro lado, la ANMAT inmplementó una medida similar sobre los productos elaborados por Química C. E. A. y Química El Regreso S. R. L. Sin embargo, ambos presentaron irregularidades en los registros.

Mientras que la primera de ellas no contaba con una inscripción formal ante el organismo, la segunda fue señalada por comercializar un jabón líquido higienizante marca “Plus”, para el cual no contaban con habilitación para su producción. Incluso, resaltaron que el producto no se encontraba registrado.

Por este motivo, las autoridades gestionaron la baja de todas las publicaciones en internet que ofrecían el producto sanitizante elaborado por Química El Regreso S. R. L.