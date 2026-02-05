Sociedad

La ANMAT prohibió varios productos para el pelo y distintos perfumes

En esta oportunidad, el organismo retiró todos los artículos de cinco compañías del mercado por no estar inscriptas y representar, en consecuencia, un riesgo para la salud de sus usuarios

Guardar
Dos marcas de productos para
Dos marcas de productos para el pelo fueron prohibidas por no estar registradas

Esta madrugada la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a varias empresas dedicadas al rubro de la cosmética y de higiene. Entre ellas, una marca que se dedicaba a la creación de productos para el pelo y otra que se especializaba en producir perfumes artesanales y de autor.

Las sanciones a las compañías fueron oficializadas a través de la publicación de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026 en el Boletín Oficial. Asimismo, identificaron a las empresas sancionadas como “Shine Hair”, “Zentidos”, “Química C.E.A”, “Química El Regreso S. R. L.”, y “Mumytalooks”.

En el caso de Shine Hair, las autoridades anunciaron la prohibición de la distribución y comercialización en todo el país de los productos que contengan: biotina, las células madres vegetales, la crema ácida extra hidratación, el nutriplex hialurónico, la keratina líquida, el botox + biotina, el shampoo extra ácido, el shampoo “equishine” de argán y el acondicionador extra ácido de esta marca.

De acuerdo con los argumentos esbozados por la ANMAT, se había detectado que los productos mencionados eran comercializados sin contar con la inscripción sanitaria correspondiente. “Cabe destacar que, consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta Administración Nacional, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos”, reafirmaron.

La marca de perfumes fue
La marca de perfumes fue retirada del mercado, por no estar habilitada por la ANMAT

Tras señalar que esta línea de cosméticos se comercializaba en sitios web y en Mercado Libre, las autoridades alertaron por la posibilidad de que contuviera formol en su receta. Entre las consecuencias que podrían generar, enumeraron la posibilidad de sufrir “irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo”.

Algo similar ocurrió con la empresa identificada como Multilooks, luego de que se descubriera que comercializaba diversos productos para el cuidado y tratamiento capilar sin inscripción en el registro nacional de cosméticos. De hecho, en el caso del “Shampoo Plex Premium”, se comprobó que los datos de rotulado eran engañosos, ya que el laboratorio declarado como fabricante había sido dado de baja años atrás y actualmente no cuenta con habilitación.

Los perfumes prohibidos no contaban
Los perfumes prohibidos no contaban con algunos datos necesarios para el correcto registro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los perfumes artesanales y de autor creados por la marca Zentidos, las autoridades denunciaron que sus productos no estaban inscriptos y, por ende, no contaban con los datos identificatorios correspondientes, como, por ejemplo, el lugar de origen. Asimismo, indicaron que estos eran comercializados a través de Instagram y de portales de venta en línea con envíos.

Frente a esto, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud advirtió que para “proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración”, la medida ideal sería resolver su prohibición.

En este sentido, las autoridades advirtieron que la falta de inscripción de los productos derivaba en un potencial riesgo, debido a que “no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”. Asimismo, tampoco se tendría certeza sobre la fecha de vencimiento de los componentes.

Por otro lado, la ANMAT inmplementó una medida similar sobre los productos elaborados por Química C. E. A. y Química El Regreso S. R. L. Sin embargo, ambos presentaron irregularidades en los registros.

Mientras que la primera de ellas no contaba con una inscripción formal ante el organismo, la segunda fue señalada por comercializar un jabón líquido higienizante marca “Plus”, para el cual no contaban con habilitación para su producción. Incluso, resaltaron que el producto no se encontraba registrado.

Por este motivo, las autoridades gestionaron la baja de todas las publicaciones en internet que ofrecían el producto sanitizante elaborado por Química El Regreso S. R. L.

Temas Relacionados

ANMATProductos para el peloCuidado capilarPerfumesQuímicasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atraparon a un guardiacárceles que quiso ingresar droga a un penal de Córdoba, presentada como embutido

Además de la causa en su contra, las autoridades iniciaron un sumario interno para evaluar la condición del uniformado dentro de la fuerza

Atraparon a un guardiacárceles que

La increíble historia de Francois Chiappe, el criminal y capo de la mafia corsa que terminó sus días en un geriátrico de Córdoba

Traficó drogas, mujeres, armas. Fue torturador en Argelia, miembro de un grupo parapolicial allí y en Francia. Usó a la Argentina como punto clave en la ruta narco, participó en un robo millonario al Banco Nación. Fue sicario, estuvo preso en Devoto y escapó entre los presos políticos liberados por Cámpora. Colaboró con López Rega y la Triple A y vivió tranquilo hasta que la dictadura de 1976 lo entregó a la Justicia norteamericana. El prontuario de un peso pesado que terminó su vida en el que, decía, era su lugar en el mundo

La increíble historia de Francois

Murió Tomy, el chimpancé que vivió en el Bioparque de La Plata y quisieron declarar “sujeto de derecho”

El animal había nacido en 1977 y fue recibido en el, por entonces, zoológico platense cuando tenía 3 años y medio. Los especialistas aseguraron que no tenía problemas de salud

Murió Tomy, el chimpancé que

El caminante que rescata las casas porteñas más curiosas: el impulso que le dio el coronavirus y el barrio que tiene pendiente

Pablo G. Fernández empezó con su cuenta de Instagram y ya editó un libro con imágenes seleccionadas

El caminante que rescata las

Presumía sus robos en redes sociales y terminó detenido: “A los giles les hace falta un buen tiro”

Una investigación por homicidio derivó en la captura de un joven de 21 años que publicaba videos desafiantes contra la Policía y ostentaba dinero, drogas y armas

Presumía sus robos en redes
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Siria firmó un acuerdo histórico

Siria firmó un acuerdo histórico junto a Chevron y Qatar para crear su primer campo de petróleo y gas en alta mar

Jair Bolsonaro volvió a presentar complicaciones de salud en prisión: nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”

La ONU calificó como “un momento grave para la paz y la seguridad” mundial la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas

EEUU respaldó al primer ministro de Haití en medio de la incertidumbre política por el fin del Consejo Presidencial de Transición

Israel entregó 54 cuerpos de palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego