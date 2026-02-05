Sociedad

Encontraron muerta a una mujer en la orilla de un río en Bariloche e investigan qué sucedió

La víctima había salido de su domicilio el martes por la tarde, lo que motivó la alerta de su pareja ante la falta de regreso y movilizó a equipos de rescate para rastrear la zona bajo condiciones climáticas adversas

La mujer salió a pescar
La mujer salió a pescar en la zona del kilómetro 25,5 de la Ruta Provincial 83

Una mujer fue hallada sin vida en el río Manso, al sur de San Carlos de Bariloche. El hallazgo ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando personal de la Policía de Río Negro localizó el cuerpo a la vera del río.

Según informó El Once, la víctima había salido de su casa el martes, alrededor de las 19, con la intención de pescar en un sector de la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5. Al no regresar a su domicilio, su pareja alertó a las autoridades y se activó un amplio despliegue de búsqueda. El operativo incluyó el uso de drones y la participación de personal especializado durante la noche.

Las intensas lluvias y el mal tiempo obligaron a interrumpir los rastrillajes cerca de las 4 de la madrugada, aunque el operativo se reanudó a primera hora del miércoles con la colaboración de baquianos, la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y efectivos de la Comisaría 12. La búsqueda terrestre permitió localizar el cuerpo alrededor de las 7:55, tras casi dos horas de rastreo. La identidad de la víctima fue confirmada por las autoridades. Se tataba de una ciudadana oriunda de Concordia, provincia de Entre Ríos.

La mujer se había radicado fuera de su ciudada natal, poco tiempo después de finalizar sus estudios secundarios, aunque mantenía vínculos con familiares y amistades de la ciudad entrerriana. A raíz de su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales mensajes de despedida y condolencias.

En el lugar donde se produjo el hallazgo trabajó el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Las causas de la muerte permanecen bajo investigación por parte de la Policía de Río Negro, que por el momento no brindó detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

El operativo, coordinado por distintos organismos de rescate y seguridad, reflejó la articulación entre personal especializado y voluntarios locales ante emergencias en la zona patagónica.

Encontraron muerto a un mochilero de 35 años en Neuquén

El cuerpo del joven mochilero
El cuerpo del joven mochilero fue encontrado junto a sus pertenencias y restos de bebida alcohólica en la vía pública de Junín de los Andes (Gentileza: LM Neuquén)

Un hombre de 35 años fue hallado muerto en la vía pública de Junín de los Andes, localidad que se encuentra en la provincia de Neuquén. El episodio se conoció el pasado jueves cerca de las 20:30, luego de que un transeúnte alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un terreno baldío situado en la calle San Martín.

La denuncia motivó un despliegue policial que incluyó la asistencia de médicos y la intervención del Gabinete de Criminalística. El cuerpo fue hallado durante la noche del miércoles pasado.

Al arribar al lugar, los profesionales constataron que no presentaba signos vitales. Durante la inspección, los peritos no hallaron indicios de criminalidad en el cuerpo. El operativo permitió, además, encontrar documentación que facilitó la identificación del fallecido y el contacto con sus familiares.

Según los datos aportados por el comisario inspector Félix Gómez al Diario Río Negro, se trataba de una persona nacida en Bariloche que, al momento del hallazgo, se encontraba realizando actividades propias de un mochilero en la zona. Junto a él, se localizaron sus pertenencias y restos de bebida alcohólica.

La Fiscalía dispuso que se realizara una autopsia para determinar las causas precisas de la muerte. En el marco de la investigación, el comisario destacó que, tras el contacto con los familiares, se obtuvieron datos relevantes para el expediente. De acuerdo con su testimonio, un allegado manifestó que el hombre sufría de presión arterial alta, información considerada de interés para los investigadores.

Por el momento, la identidad del fallecido no fue revelada de manera oficial. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía, que aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en el esclarecimiento del hecho. El hallazgo y las circunstancias rodean el caso de interrogantes, mientras las autoridades mantienen el operativo y la investigación en curso.

