Sociedad

Un peón rural se cayó de su caballo, logró avisar y desplegaron un amplio operativo para rescatarlo en Neuquén

El accidente ocurrió el martes y recién el miércoles por la mañana un helicóptero pudo retirar al herido en la zona del volcán Tromen. El hombre fue asistido por rescatistas

Personal de emergencias de la zona caminó 4 horas y pasó la noche en la zona del Volcán Tromen

Entre el martes y el miércoles se desplegó un amplio operativo de rescate en la zona del volcán Tromen, en la provincia de Neuquén, tras el accidente de un criancero que sufrió heridas de consideración al caer de su caballo. El episodio ocurrió en Piche Chacaico, sector de acceso extremadamente dificultoso, donde solo es posible desplazarse a pie o a caballo.

La situación requirió la intervención de equipos de Bomberos de Tricao Malal, personal del Hospital de Buta Ranquil y efectivos de la Policía local, quienes coordinaron esfuerzos para asistir al herido.

El hombre, dedicado a la actividad rural, logró recorrer varios metros tras el accidente, hasta dar aviso a su familia durante la mañana del martes, indicó el medio local LM Neuquén. La alerta permitió activar rápidamente el protocolo de emergencia a las 14 horas, cuando el toque de sirena marcó el inicio de la movilización.

El criancero logró alertar a
El criancero logró alertar a su familia tras recorrer varios metros, lo que activó el protocolo de emergencia en la zona rural

Los rescatistas caminaron más de cuatro horas por terreno agreste llevando medicinas, oxígeno, alimentos y abrigo, esenciales para estabilizar al paciente en el lugar, indicaron los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil en un comunicado. La tarea, desarrollada en conjunto con vecinos y personal sanitario, se extendió durante toda la jornada, ante la imposibilidad de un traslado terrestre debido al estado de salud del criancero y la geografía.

Durante la noche, bomberos y personal médico permanecieron junto al hombre, prestándole asistencia continua, monitoreo y contención. A pesar de las gestiones en marcha, las condiciones meteorológicas adversas impidieron la llegada inmediata de la aeronave solicitada para la evacuación. Fuertes ráfagas de viento y baja visibilidad en la zona de Chos Malal forzaron la postergación del vuelo hasta la mañana siguiente.

A las 8 del miércoles, el helicóptero, parte del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, finalmente arribó a la zona de la emergencia. Este recurso aéreo, habitualmente destinado a la lucha contra incendios forestales, fue habilitado para apoyar la evacuación sanitaria ante la gravedad del caso y las limitaciones de acceso.

Rescatistas caminaron más de cuatro
Rescatistas caminaron más de cuatro horas por terreno agreste, transportando medicamentos, oxígeno y abrigo para estabilizar al paciente

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos mantuvo la coordinación operativa junto con la Zona Sanitaria III, el Hospital de Chos Malal y el personal de Manejo del Fuego, asegurando la eficiencia del operativo.

El traslado aéreo permitió llevar al criancero al hospital de Chos Malal, donde recibió atención médica especializada. El paciente, hallado consciente y con dolores intensos, fue estabilizado hasta su evacuación.

Desde las áreas intervinientes remarcaron el profesionalismo y la dedicación de los equipos, así como el trabajo articulado entre instituciones y la comunidad local. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos resaltó la importancia de contar con recursos aéreos flexibles que permitan responder a situaciones de emergencia en regiones de difícil acceso y agradeció el compromiso de todos los participantes.

Rescataron a pie a una joven que se descompensó en las Altas Cumbres

La tarde del pasado sábado en las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba, se vio alterada cuando una joven de 27 años necesitó asistencia urgente en una zona de acceso complicado, lo que motivó un operativo realizado a pie.

El hecho tuvo lugar en el parador El Origen, sobre la ruta E34, a la altura del kilómetro 27 del departamento San Alberto. La situación implicó la movilización de personal especializado y exigió una coordinación precisa entre los equipos de emergencia debido a las dificultades propias del entorno natural.

En las Altas Cumbres de
En las Altas Cumbres de Córdoba, un exitoso rescate a pie trasladó a una joven descompensada hasta el hospital de Mina Clavero, resaltando la importancia de extremar precauciones en zonas agrestes

De acuerdo con El Doce TV, la secuencia comenzó cuando quienes acompañaban a la joven solicitaron ayuda tras una descompensación sufrida por ella mientras transitaba la zona agreste del parador.

La alerta activó la respuesta inmediata del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), cuyos miembros se desplazaron hasta el sitio indicado. El operativo se complicó por la imposibilidad de ingresar con vehículos, dada la topografía irregular y los caminos angostos.

Ante estas condiciones, los rescatistas avanzaron a pie alrededor de 800 metros por senderos naturales hasta alcanzar el corredor sanitario, donde aguardaba el personal médico de emergencias para proceder con el traslado.

Al llegar a este punto, la mujer recibió atención por parte de los profesionales de la salud, quienes la trasladaron al hospital de Mina Clavero.

En el hospital, la joven quedó en observación para someterse a controles médicos más completos.

Se recordó la necesidad de extremar los cuidados al recorrer zonas agrestes, especialmente en días calurosos o durante actividades físicas intensas; por este motivo, se aconseja llevar agua, mantener la comunicación y solicitar auxilio de inmediato ante cualquier malestar.

