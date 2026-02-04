Sociedad

Cómo consultar si tengo infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires

La herramienta online habilita a los ciudadanos a revisar el estado de multas de vehículos usando patente o DNI, requisito para renovar licencias o transferir autos según las autoridades bonaerenses, con acceso gratuito para todos los usuarios

El sistema InfraccionesBA permite consultar
El sistema InfraccionesBA permite consultar multas de tránsito vigentes en la provincia de Buenos Aires de manera gratuita y en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema digital para que los conductores verifiquen si tienen infracciones de tránsito pendientes. La posibilidad de consultar y gestionar multas en línea facilita numerosos trámites, ya que acreditar la inexistencia de infracciones resulta obligatorio para renovar el registro de conducir y realizar transferencias de vehículos.

Según el portal oficial de la Provincia de Buenos Aires, cualquier persona puede acceder al informe con la patente del vehículo o el número de documento, sin costo y desde cualquier dispositivo conectado a internet. InfraccionesBA y otros sitios oficiales destacan la importancia de este procedimiento para evitar bloqueos administrativos y mantener regularizada la situación ante las autoridades viales.

Cómo consultar infracciones de tránsito en Buenos Aires, paso a paso

El sitio principal para realizar la consulta es el portal oficial de InfraccionesBA. El procedimiento es sencillo y puede completarse en pocos minutos, según el Ministerio de Transporte bonaerense.

Los conductores pueden acceder al
Los conductores pueden acceder al detalle de infracciones ingresando la patente del vehículo o el número de documento en la plataforma digital oficial de la provincia (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Acceder a la plataforma: Ingresar al sitio web de InfraccionesBA.

2. Seleccionar el tipo de consulta: Elegir entre consulta por dominio (patente) o por número de documento (DNI).

3. Completar los datos requeridos: Ingresar la patente del vehículo o el número de documento sin espacios ni guiones.

4. Visualizar el reporte: El sistema mostrará el detalle de las infracciones de tránsito registradas, incluyendo la fecha, el lugar, el tipo de falta y el monto de la multa.

5. Descargar la boleta de pago: Para aquellas infracciones sujetas a pago voluntario, es posible imprimir la boleta y abonarla en entidades habilitadas como RapiPago, Pago Fácil, BaproPagos, o bancos autorizados. El pago puede realizarse también con tarjeta de crédito en línea.

6. Verificar el estado de trámite: El portal permite conocer si la infracción admite pago voluntario, si requiere presentarse ante un juzgado de faltas, o si el trámite se encuentra en otra instancia administrativa.

7. Presentar descargos: Si el conductor considera que la infracción no corresponde, puede iniciar un descargo en línea o solicitar turno para una audiencia presencial ante el controlador de faltas designado.

8. Consultar ubicaciones y horarios de juzgados: El sistema ofrece información sobre la red de juzgados provinciales y municipales donde se pueden realizar gestiones presenciales.

9. Revisar el historial: Al registrarse en la sección “Mi Web”, los usuarios pueden consultar el historial completo de sanciones y gestionar pagos de manera centralizada.

La consulta es gratuita y está disponible para todas las personas físicas y jurídicas, quienes pueden también gestionar notificaciones y trámites relacionados. El sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también indica que, si existen multas pendientes con sentencia firme, se debe regularizar la situación antes de avanzar con trámites de licencias o transferencias de dominio.

Los montos de las multas
Los montos de las multas más comunes varían, como exceder velocidad máxima desde $184.500 o conducir sin cinturón de seguridad a partir de $123.000

De cuánto son las multas de tránsito en Buenos Aires

Las multas en la provincia de Buenos Aires se calculan utilizando el valor de la Unidad Fija (UF), que equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede La Plata. Desde julio de 2024, la UF se fijó en $1.230, lo que determina el monto de cada infracción según la gravedad de la falta.

A continuación, se detallan los valores aproximados de las multas más frecuentes:

  • Superar la velocidad máxima: desde $184.500 hasta $1.230.000.
  • Conducir con exceso de alcohol en sangre o estupefacientes: entre $246.000 y $1.230.000.
  • Circular en contramano o por banquina: de $246.000 a $1.230.000.
  • Conducir con la licencia suspendida: desde $184.500 hasta $1.230.000.
  • Circular con más ocupantes de los permitidos: de $184.500 a $615.000.
  • Negarse a mostrar la documentación exigida: entre $123.000 y $568.500.
  • Circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV): de $123.000 a $615.000.
  • Cruzarse el semáforo en rojo: de $123.000 a $615.000.
  • Circular con licencia inadecuada a la categoría del vehículo: de $123.000 a $615.000.
  • No usar el cinturón de seguridad: desde $123.000 hasta $615.000.
  • Dejar el auto mal estacionado: entre $61.500 y $123.000.
  • Circular sin patente: de $61.500 a $123.000.
  • Manejar con la licencia vencida: de $61.500 a $123.000.
  • Conducir sin seguro: desde $61.500 hasta $123.000.
  • Conducir sin cédula de identificación: de $61.500 a $123.000.
El pago voluntario de multas
El pago voluntario de multas dentro de los 40 días ofrece un descuento del 50%, destacando la importancia de consultar estados y plazos en la plataforma oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Transporte bonaerense recuerda que el pago voluntario de la multa, dentro del plazo indicado, permite acceder a un descuento del 50% sobre el total, siempre que se abone hasta 40 días después de la notificación. Para otras formas de pago o consultas adicionales, se puede ingresar al sitio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La actualización periódica del valor de la UF y el detalle específico de cada infracción pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en la plataforma de InfraccionesBA.

