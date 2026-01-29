Sociedad

Video: así fue el momento de la explosión en una fábrica de San Fernando que desató un voraz incendio

En el lugar, trabajaron al menos 10 dotaciones de bomberos. Uno de los vecinos comentó que, en un primer momento, pensó que se trataba de una “lluvia muy fuerte”

Así fue la explosión en la fábrica de San Fernando que provocó un importante incendio (Video: Twitter - @Marianonahuel_c)

El estruendo no dio tiempo a nada. En la madrugada de este jueves, una explosión de gran magnitud sacudió la zona de Brandsen al 800, en pleno San Fernando. El impacto se sintió a varias cuadras a la redonda, hasta alcanzar el vecino partido de Tigre. Una cámara de seguridad registró el momento exacto de la detonación.

Todo sucedió en un depósito de la empresa Otowil, dedicada a producir productos para el cabello. La onda expansiva derribó una de las paredes frontales del lugar y las llamas comenzaron a crecer rápidamente, alimentadas por los productos químicos. La magnitud del siniestro fue tal que el fuego alcanzó algunos vehículos estacionados en las inmediaciones.

El incendio en el depósito de Otowil afectó a casas y vehículos (Video: Twitter - @SebaConde43)
Explotó una fábrica en San Fernando y provocó un importante incendio (Foto: Twitter)
Importante incendio en San Fernando (Video: Twitter)

Además, se generó una gran columna de humo y llamas, perceptible desde varias manzanas a la redonda.

Un vecino, identificado como Sebastián, relató el momento en el que escuchó la explosión: “Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”.

Explotó una fábrica en San Fernando y provocó un importante incendio (Video: Twitter)
La explosión de una fábrica en San Fernando desató un voraz incendio (Video: Twitter)

De esta manera, más de 10 dotaciones de bomberos, provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, llegaron para combatir el fuego. Mientras tanto, el corte preventivo del suministro eléctrico dejó a los vecinos de al menos 15 manzanas sin luz. Los equipos de emergencia trabajaban para evitar que el incendio se propagara a propiedades linderas.

Incendio en una fabrica y un depósito en San Fernando, sobre la calle Brandsen entre Sarmiento y 25 de Mayo (Video: Twitter @Joaco_dfp)
Explotó un deposito de la empresa Otowil en San Fernando (Video: Twitter @andresiquiroz)

El depósito incendiado se encuentra junto a la fábrica Sabores y Fragancias, dedicada a la producción de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. Aunque se reportaron daños materiales en esta planta, el fuego no avanzó sobre sus instalaciones.

En las casas cercanas, los daños fueron inmediatos: volaron objetos, se rompieron cristales y, en la calle Alvear, a cinco cuadras del epicentro, los vecinos vieron cómo tachos encendidos lanzados por la onda expansiva provocaban focos secundarios de incendio.

Imágenes del incendio en San Fernando (Foto: Twitter)
Imágenes del incendio en San Fernando (Foto: Twitter)
Explotó un depósito en San Fernando: hay evacuados (Video: Twitter @Walter_pe1)

Al respecto, en un diálogo con TN, Sebastián comentó que su casa fue una de las afectadas porque “cayeron elementos de la parte de la cableada”. “Una chica que vive en el edificio trasero vino a avisarnos que, mientras nosotros estábamos mirando, se estaba prendiendo fuego arriba, el techo. Fui hasta adentro, subí y pude apagar lo que era el resto y bajé los restos”, agregó.

Patrulleros y ambulancias acudieron con rapidez. Una ambulancia salió en emergencia, pero hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad. Persistía el riesgo por la posible inhalación de humo.

El recuerdo de incidentes similares, como el ocurrido en el polo industrial de Carlos Spegazzini, flotaba en el aire mientras los bomberos seguían trabajando para extinguir los últimos focos.

Otro incendio en San Fernando

Hace tres semanas, un incendio de gran magnitud destruyó por completo una fábrica de muebles en San Fernando, provincia de Buenos Aires, provocando también daños graves en una vivienda lindera y obligando a evacuar varias casas próximas. La estructura de la carpintería colapsó completamente y las tareas de remoción de escombros y enfriamiento se extendieron durante varias horas tras el siniestro.

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de grandes cantidades de madera y el fuerte viento producto de la sudestada, factores que aceleraron el avance de las llamas. La fábrica, ubicada en la intersección de Berutti y Las Heras, quedó totalmente devastada, mientras que las casas cercanas sufrieron daños parciales por la proximidad al foco.

En el operativo participaron 11 dotaciones de Bomberos, contando con la colaboración de los cuarteles de Tigre, General Pacheco, El Talar, Garín y Don Torcuato. La circulación en la zona estuvo restringida durante varias horas por la presencia de autobombas y camiones. De acuerdo con El Comercio Online, no se registraron personas heridas entre los vecinos ni el personal de emergencia.

