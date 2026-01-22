Incendios en Chubut: siguen evacuando a familias y las condiciones meteorológicas complican a los brigadistas

Los incendios forestales ya afectaron más de 10.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y sobrepasan las 30.000 hectáreas en toda la provincia

Las llamas que afectan a la provincia de Chubut provocaron una emergencia forestal con evacuaciones y una superficie afectada que supera las 10.000 hectáreas. En las últimas horas, los incendios forestales se intensificaron en varios puntos del sur argentino, obligando a las autoridades a disponer el traslado preventivo de familias rurales y habitantes de pequeñas comunidades próximas a los sectores más comprometidos. A su vez, los brigadistas esperan que llegue la lluvia a la zona para que sofocar el fuego sea más sencillo.

La emergencia se reactivó tras una jornada marcada por vientos secos y temperaturas elevadas, condiciones que complicaron el trabajo de los bomberos voluntarios y las fuerzas de seguridad desplegados en el terreno, indicaron medios locales.

Las familias evacuadas en Villa Lago Rivadavia se refugiaron en la escuela 103 ante el avance de las llamas y esperan la llegada de nuevas lluvias

Los equipos establecieron líneas de defensa y atacaron los frentes de incendio con medios terrestres y aéreos, aunque la meteorología adversa y la topografía dificultaron el uso eficiente de siete helicópteros y cuatro aviones asignados al operativo, según el reporte oficial del Parque Nacional Los Alerces que comparten a través de sus redes sociales.

El miércoles por la noche, las llamas avanzaron sobre el Parque Los Alerces, uno de los puntos más críticos de la provincia. Según detalló Diario Río Negro, familias residentes en Villa Lago Rivadavia tuvieron que abandonar sus hogares y refugiarse en la escuela 103 de la localidad, especialmente quienes vivían cerca de la Portada Norte y en las zonas altas. Vecinos y autoridades depositaron sus expectativas en las precipitaciones que se anunciaban para aliviar la situación.

El avance del incendio principal cruzó la línea de la laguna Froilán y se desplazó en dirección a Villarino, afectando de forma diagonal el sector de La Momia y llegando hasta las inmediaciones de Cholila. De acuerdo con medios locales, la tensión en Villa Lago Rivadavia se mantuvo durante toda la jornada, mientras los residentes se preparaban para posibles nuevas evacuaciones.

El último informe técnico del Parque Nacional Los Alerces estimó que la superficie impactada ronda las 10.000 hectáreas en la zona, aunque a nivel provincial la cifra alcanza más de 30.000 hectáreas, según datos recogidos por NA.

Equipos del INTA y de la provincia de Chubut distribuyeron insumos rurales y realizaron recorridas veterinarias para apoyar a las comunidades afectadas

Las autoridades ambientales y de protección civil remarcaron la importancia de la prevención, recordando que la combinación de altas temperaturas de los últimos días y la sequía aumentaron la probabilidad de propagación de los incendios.

“Los factores combinados de meteorología adversa y topografía compleja generan condiciones críticas con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de pirocúmulos, fenómeno que genera propagación de nuevos focos activos”, informó la administración del parque.

En el terreno, más de 170 personas están abocadas a la lucha contra el fuego en varios frentes, según precisó el comando unificado. La estructura de coordinación quedó a cargo de Ariel Amtahuer, director de Lucha de Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN), junto con la participación de Sergio Álvarez, presidente de Parques Nacionales; Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Rubén Jaramillo, director Provincial de Manejo del Fuego del Chubut.

En paralelo a las tareas de control, equipos del INTA y de la provincia de Chubut iniciaron la entrega de insumos rurales de primera necesidad en las comunidades afectadas, incluyendo equipos de bombeo, alambrados y materiales de construcción. También se realizaron recorridas veterinarias para mitigar daños en la producción ganadera.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla ante la probabilidad de lluvias en la región, lo que podría favorecer el control de los incendios (Crédito Claudio Díaz)

Las autoridades informaron que la Ruta 71 permanece habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite sur de las operaciones en terreno, mientras la Portada Norte permanece cerrada. El acceso restringido es parte de las medidas de seguridad implementadas para garantizar la integridad de los equipos de combate y de la población.

A pesar de que las condiciones climáticas en los últimos días fueron adversas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves por fuertes lluvias en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores. La probabilidad igualmente es baja: entre el 10% y 40%.

El pronóstico prevé precipitaciones durante gran parte de la jornada, lo que podría favorecer las tareas de control. Además, las temperaturas máximas no superarían los 23 °C durante la siguiente semana, lo que se proyecta como un alivio adicional frente a la ola de calor reciente.

Tanto autoridades ambientales como los propios brigadistas recalcaron la importancia de la colaboración de la lluvia, considerada fundamental para complementar el trabajo humano y reducir los focos activos.