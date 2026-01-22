Sociedad

Incendios en Chubut: siguen evacuando a familias y las condiciones meteorológicas complican a los brigadistas

Las altas temperaturas y el viento complicaron los operativos de control, y cientos de personas permanecen fuera de sus hogares a la espera de asistencia y nuevas lluvias

Guardar
Los incendios forestales ya afectaron
Los incendios forestales ya afectaron más de 10.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y sobrepasan las 30.000 hectáreas en toda la provincia

Las llamas que afectan a la provincia de Chubut provocaron una emergencia forestal con evacuaciones y una superficie afectada que supera las 10.000 hectáreas. En las últimas horas, los incendios forestales se intensificaron en varios puntos del sur argentino, obligando a las autoridades a disponer el traslado preventivo de familias rurales y habitantes de pequeñas comunidades próximas a los sectores más comprometidos. A su vez, los brigadistas esperan que llegue la lluvia a la zona para que sofocar el fuego sea más sencillo.

La emergencia se reactivó tras una jornada marcada por vientos secos y temperaturas elevadas, condiciones que complicaron el trabajo de los bomberos voluntarios y las fuerzas de seguridad desplegados en el terreno, indicaron medios locales.

Las familias evacuadas en Villa
Las familias evacuadas en Villa Lago Rivadavia se refugiaron en la escuela 103 ante el avance de las llamas y esperan la llegada de nuevas lluvias

Los equipos establecieron líneas de defensa y atacaron los frentes de incendio con medios terrestres y aéreos, aunque la meteorología adversa y la topografía dificultaron el uso eficiente de siete helicópteros y cuatro aviones asignados al operativo, según el reporte oficial del Parque Nacional Los Alerces que comparten a través de sus redes sociales.

El miércoles por la noche, las llamas avanzaron sobre el Parque Los Alerces, uno de los puntos más críticos de la provincia. Según detalló Diario Río Negro, familias residentes en Villa Lago Rivadavia tuvieron que abandonar sus hogares y refugiarse en la escuela 103 de la localidad, especialmente quienes vivían cerca de la Portada Norte y en las zonas altas. Vecinos y autoridades depositaron sus expectativas en las precipitaciones que se anunciaban para aliviar la situación.

El avance del incendio principal cruzó la línea de la laguna Froilán y se desplazó en dirección a Villarino, afectando de forma diagonal el sector de La Momia y llegando hasta las inmediaciones de Cholila. De acuerdo con medios locales, la tensión en Villa Lago Rivadavia se mantuvo durante toda la jornada, mientras los residentes se preparaban para posibles nuevas evacuaciones.

El último informe técnico del Parque Nacional Los Alerces estimó que la superficie impactada ronda las 10.000 hectáreas en la zona, aunque a nivel provincial la cifra alcanza más de 30.000 hectáreas, según datos recogidos por NA.

Equipos del INTA y de
Equipos del INTA y de la provincia de Chubut distribuyeron insumos rurales y realizaron recorridas veterinarias para apoyar a las comunidades afectadas

Las autoridades ambientales y de protección civil remarcaron la importancia de la prevención, recordando que la combinación de altas temperaturas de los últimos días y la sequía aumentaron la probabilidad de propagación de los incendios.

“Los factores combinados de meteorología adversa y topografía compleja generan condiciones críticas con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de pirocúmulos, fenómeno que genera propagación de nuevos focos activos”, informó la administración del parque.

En el terreno, más de 170 personas están abocadas a la lucha contra el fuego en varios frentes, según precisó el comando unificado. La estructura de coordinación quedó a cargo de Ariel Amtahuer, director de Lucha de Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN), junto con la participación de Sergio Álvarez, presidente de Parques Nacionales; Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Rubén Jaramillo, director Provincial de Manejo del Fuego del Chubut.

En paralelo a las tareas de control, equipos del INTA y de la provincia de Chubut iniciaron la entrega de insumos rurales de primera necesidad en las comunidades afectadas, incluyendo equipos de bombeo, alambrados y materiales de construcción. También se realizaron recorridas veterinarias para mitigar daños en la producción ganadera.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla ante la probabilidad de lluvias en la región, lo que podría favorecer el control de los incendios (Crédito Claudio Díaz)

Las autoridades informaron que la Ruta 71 permanece habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite sur de las operaciones en terreno, mientras la Portada Norte permanece cerrada. El acceso restringido es parte de las medidas de seguridad implementadas para garantizar la integridad de los equipos de combate y de la población.

A pesar de que las condiciones climáticas en los últimos días fueron adversas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves por fuertes lluvias en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores. La probabilidad igualmente es baja: entre el 10% y 40%.

El pronóstico prevé precipitaciones durante gran parte de la jornada, lo que podría favorecer las tareas de control. Además, las temperaturas máximas no superarían los 23 °C durante la siguiente semana, lo que se proyecta como un alivio adicional frente a la ola de calor reciente.

Tanto autoridades ambientales como los propios brigadistas recalcaron la importancia de la colaboración de la lluvia, considerada fundamental para complementar el trabajo humano y reducir los focos activos.

Temas Relacionados

Incendios forestalesChubutParque Nacional Los AlercesIncendiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian relató cómo fue el accidente en Pinamar

Es la novia del empresario Manuel Molinari, imputado en la causa que investiga el hecho. Ella iba en el asiento de acompañante al momento del impacto. Este jueves declaró ante la Justicia

La joven que iba en

Alquiló un departamento en Mar del Plata y se lo desvalijaron: el drama de una influencer mendocina

Los delincuentes ingresaron a la vivienda durante sus vacaciones y se llevaron valijas, dinero, una computadora y otros objetos de valor. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos”, denunció

Alquiló un departamento en Mar

“Me gustan los pibes que saben cuando callarse”: la frase que complica al empresario acusado de abusar alumnos del Palermo Chico

Esta semana declararon tres nuevos menores en la causa contra Marcelo Porcel, quien está denunciado de abuso contra los compañeros de colegio de su hijo

“Me gustan los pibes que

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Entre los acusados está el exfutbolista de Boca Juniors, Carlos Zambrano. Desde la institución informaron que los separaron del equipo

Una joven argentina denunció por

Cayó “La banda de Nati”, una organización narco liderada por una mujer con pedido de captura internacional

El grupo delictivo fue desarticulado en un operativo de la Policía Bonaerense. La jefa quedó detenida junto a otros cuatro sospechosos

Cayó “La banda de Nati”,
DEPORTES
Los 8 métodos de la

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Aldosivi recibe a Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

TELESHOW
Las mejores fotos del penthouse

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

La historia del explorador que

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos