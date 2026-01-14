Granizo y crecida de arroyos: otro temporal azotó a Córdoba y suspendieron la noche del Festival de Jesús María

Tras un martes sofocante con 41,5 C° en Los Zorros, la lluvia cambió todo en Córdoba: en minutos, el arroyo de Tanti desbordó y sorprendió con su fuerza (Video: Twitter @MagazineGonnet)

Un intenso temporal de lluvias, granizo y crecida de arroyos forzó la suspensión, por segunda vez en menos de una semana, del Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, una referencia de la temporada de verano en Córdoba. La medida responde a la persistencia de condiciones climáticas adversas que afectaron la seguridad del público y de los artistas, y derivó en la reprogramación de la jornada suspendida para el lunes 19 de enero, según informaron los organizadores en un comunicado difundido y ratificado en conferencia de prensa por Juan López, presidente del Festival.

La alerta por fenómenos meteorológicos severos se mantiene vigente en la provincia: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este martes persistía la advertencia amarilla en el norte y que se ampliará al oeste y sur durante el miércoles, para abarcar una mayor parte de la provincia el jueves, cuando también se prevén fuertes precipitaciones. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h y las lluvias acumuladas situarse entre 20 y 50 milímetros. Además, existe una advertencia de alerta naranja para el centro y este de Mendoza y casi la totalidad de San Luis.

El impacto del temporal se tradujo en crecidas extraordinarias en distintos cursos de agua. En Tanti, el arroyo local experimentó una crecida notable, alimentada por los 48,4 milímetros caídos en solo tres horas, de acuerdo con el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Vecinos y turistas quedaron sorprendidos por la fuerza del agua, que desbordó y modificó de forma brusca el paisaje habitual, mientras videos y fotos evidenciaban la transformación, relató El Doce. En Mallín, el acumulado llegó a 66 milímetros en pocas horas.

Impresionante crecida en Tanti (El Doce)

Ante la peligrosidad del fenómeno, el municipio de Tanti ordenó el cierre preventivo de vados sobre los arroyos Tanti, Las Mojarras y Cristal, así como algunos pasos sobre Las Salinas. La Policía de Córdoba instó a extremar precauciones en rutas, reducir la velocidad y respetar las indicaciones viales.

Las lluvias volvieron a Córdoba y provocaron una impresionante crecida en Tanti (Video: El Doce)

El fenómeno no fue homogéneo en todo el territorio: en Villa Carlos Paz se superaron los 21 milímetros, mientras que en Cabalango la acumulación en la cuenca Las Mojarras/Los Chorrillos llegó a 27,5 milímetros, cifra calificada de elevada por las autoridades. En contraste, Huerta Grande y La Falda registraron valores significativamente más bajos: 6,2 milímetros y 18,6 milímetros, respectivamente.

El granizo también hizo su aparición en Cruz del Eje, en particular en Villa de Soto, donde vecinos documentaron la caída sobre calles y viviendas. Además, en plena temporada, se repitieron imágenes de caminos anegados y crecidas súbitas que obligaron al corte total del vado El Vergel, en el arroyo Las Salinas.

Granizo en Córdoba (Video: Twitter @jose_suspendido)

En Jesús María, la suspensión afectó a artistas principales como Sergio Galleguillo y La LBC con Euge Quevedo, quienes actuarán el lunes 19, junto a Damián Córdoba. De acuerdo con la organización, la evaluación de los reportes meteorológicos y el estado del predio motivó la cancelación de la sexta noche del festival, la cual se hizo oficial cerca de las 20.40, tras confirmar el ingreso de un nuevo frente de tormenta.

El temporal obligó a suspender nuevamente el Festival de Doma y Folklore en Jesús María por razones de seguridad

El presidente del Festival, Juan López, lo explicó en conferencia de prensa al señalar: “Conforme al pronóstico hemos tenido que tomar la decisión de suspender la jornada del día de la fecha; es una medida que nos duele, pero debemos pensar en la seguridad de todos”.

Esta es la segunda jornada interrumpida en la edición 2026 del festival, tras la suspensión de la apertura seis días antes por motivos similares. Semanas atrás, ya se había reportado una crecida de cuatro metros en el río San Antonio como consecuencia de tormentas, con anegamientos en diversas zonas.

Artistas principales del Festival de Jesús María, como Sergio Galleguillo y Damián Córdoba, reprogramaron sus presentaciones debido a la suspensión por condiciones climáticas adversas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió: “Las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos”. Las autoridades mantienen recomendaciones de máxima prudencia a residentes y turistas ante la vigencia del alerta y la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas y crecidas abruptas en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas en Córdoba y anticipa ráfagas de hasta 70 km/h junto a lluvias acumuladas entre 20 y 50 milímetros