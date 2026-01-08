Tras las inundaciones hay un nuevo anuncio de lluvias en Salta y los servicios continúan afectados

El transporte público registra desvíos y suspensiones en distintos corredores afectados por el temporal

Las consecuencias del reciente temporal en Salta no dan tregua y el pronóstico meteorológico sigue sin ofrecer alivio. Tras las inundaciones, continúa el pronóstico de lluvias y los servicios permanecen afectados. El fenómeno atmosférico, impulsado por la llamada Alta Boliviana, favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, lo que activó tormentas de fuerte desarrollo en sectores como el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.

Según su último reporte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para gran parte del territorio provincial, con advertencias sobre tormentas de variada intensidad, probabilidad de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La tarde y la noche se presentan con un escenario meteorológico exigente, será una jornada muy complicada debido a la alta humedad y la confluencia de sistemas atmosféricos sobre la región.

El área se encuentra bajo vigilancia hasta la mañana del viernes, con especial atención sobre el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes, donde las precipitaciones podrían ser localmente intensas. El reporte oficial estima acumulados de agua entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados en zonas puntuales.

Las condiciones climáticas adversas también han impactado en la infraestructura vial. La Ruta Nacional 68, uno de los corredores más transitados de la provincia, presenta distintos tramos afectados por el escurrimiento de agua y el arrastre de sedimentos.

El Tribuno informó que las tareas de mantenimiento se concentran desde la salida de la localidad de La Merced hasta el kilómetro 158, donde cuadrillas de Vialidad Nacional trabajan en la recomposición de banquinas y en la remoción de material sobre la calzada. El tránsito permanece habilitado, aunque con desvíos provisorios implementados y señalizados por el área de Tránsito de la Municipalidad de La Merced.

La circulación vehicular en ese sector se realiza con extrema precaución. Las autoridades recomiendan disminuir la velocidad y respetar la señalización preventiva, sobre todo en las inmediaciones de los arroyos San Vicente y El Tajamar, puntos donde el arrastre de barro y restos vegetales puede dificultar la circulación.

Pese a las complicaciones, la ruta no fue cerrada completamente, aunque se solicita a los conductores que mantengan la atención y sigan las indicaciones del personal vial apostado en la zona. El temporal volvió a poner en evidencia las dificultades que genera la acumulación de agua en sectores clave del Valle de Lerma.

Equipos viales trabajan en la remoción de sedimentos y mantenimiento de rutas en el Valle de Lerma

No solo las rutas presentan complicaciones, también el transporte público experimenta restricciones. Las intensas lluvias obligaron a reordenar la circulación de colectivos, con recorridos suspendidos y sectores completamente intransitables.

El servicio hacia Las Moras quedó totalmente suspendido debido a las condiciones adversas, ya que la zona figura entre las más afectadas por el temporal. Los servicios interurbanos que atraviesan La Merced y se dirigen a la ciudad de Salta operan bajo un esquema especial, circulando por avenida Sarmiento y avenida Hipólito Yrigoyen, con tránsito habilitado pero con reducción a media calzada en algunos tramos.

El parte oficial advierte que sectores como la ruta 89, ruta 88 y la zona de Sumalao permanecen intransitables, lo que impide la circulación de todo tipo de vehículos, incluido el transporte público.

Las autoridades del área de transporte recomiendan consultar el estado del servicio antes de viajar, prever posibles demoras y evitar traslados innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas en el Valle de Lerma.

Familias de La Merced y Rosario de Lerma reciben asistencia con artículos de primera necesidad tras las lluvias

Ante el impacto del temporal, la respuesta oficial no se hizo esperar. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia activó de inmediato los protocolos de emergencia para asistir a las familias afectadas en los municipios de La Merced y Rosario de Lerma.

Según informó el organismo provincial, bajo la conducción del ministro Mario Mimessi, se desplegaron recursos y equipos técnicos en coordinación con los municipios para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada. Personal de la Dirección General de Emergencias acudió a La Merced, mientras que la Secretaría de Políticas Sociales intervino en Rosario de Lerma, realizando relevamientos sociales y evaluaciones de daños.

Durante los operativos se concretó la entrega de colchones, bidones de agua, módulos alimentarios y otros artículos de primera necesidad, según precisó el Ministerio. La asistencia continuará en ambos municipios, con el objetivo de reforzar la presencia territorial y garantizar una respuesta integral, conforme evolucione la situación y se detecten nuevas demandas.

En el norte provincial, la atención se centra en la posible crecida del río Pilcomayo. El Gobierno de Salta informó que se ajustan los detalles de la planificación conjunta ante un eventual desborde en la zona de Santa Victoria Este.

El operativo de emergencia se coordina en Santa Victoria Este ante la posibilidad de desbordes del río Pilcomayo

Los ministros de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezaron una reunión interfuerzas con la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y Defensa Civil. Durante el encuentro se evaluaron los aspectos logísticos del servicio conjunto que se brindará en caso de emergencia, incluyendo el desplazamiento de recursos y la coordinación de una base operativa móvil.

El operativo busca asegurar la asistencia oportuna a las comunidades que podrían verse afectadas por posibles desbordes del río.