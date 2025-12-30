Sociedad

Tragedia en la ruta: regresaba de visitar la tumba de su marido, sufrió un infarto y el auto cayó a una laguna

Ocurrió en Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires. La autopsia confirmó que María Elena Di Rocco, de 79 años, tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras manejaba

María Elena Di Rocco
María Elena Di Rocco

Un trágico accidente se registró en el partido de Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde una jubilada de 79 años, identificada como María Elena Di Rocco, murió tras volcar con su auto en una laguna de la zona. La autopsia arrojó que la víctima sufrió un infarto mientras conducía, lo cual habría sido el desencadenante del siniestro fatal.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que eran las 14.30 de este domingo cuando Luján, la hija de 57 años de María Elena, denunció ante la Policía que estaba preocupada porque había perdido contacto con su mamá. Pasaban las horas y no tenía noticias de ella.

Ante esta situación, personal de la comisaría local inició un operativo de búsqueda por la ciudad y alrededores, el cual culminó con el hallazgo del Fiat Palio de la jubilada volcado dentro de la laguna Patas Largas.

El vehículo, que yacía dentro del espejo de agua por causas que hasta ese momento eran inciertas, había salido del camino de tierra a la altura de un puente sin guardarraíl.

El Fiat Palio de Di
El Fiat Palio de Di Rocco fue hallado dentro de la laguna Patas Largas, en las afueras de Gonzales Chaves

Según pudo averiguar este medio, la mujer, amante del cuidado de un importante número de flores que tenía en su casa -en especial las hortensias-, regresaba del cementerio local, adonde había asistido para visitar la tumba de su fallecido esposo.

Una ambulancia se hizo presente en el lugar, y el médico de guardia constató la muerte de María Elena. La escena fue preservada hasta el arribo del personal de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para sumar al expediente.

María Elena y su difunto
María Elena y su difunto esposo, cuya tumba había ido a visitar la víctima

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Carlos Ustarroz, de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, quien dispuso el secuestro del vehículo siniestrado y el teléfono celular de la víctima.

Además, el fiscal ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de María Elena, cuyo resultado se conoció este martes. Fuentes del caso precisaron a este medio que sufrió un infarto agudo del miocardio, lo cual le hizo perder el control de su auto y terminó ahogada en la laguna.

De acuerdo a la información consignada por el portal Chaves Digital, los restos de María Elena fueron velados durante la mañana de este martes en una sala funeraria de la ciudad, desde donde luego se realizó el traslado al cementerio local.

Florencio Varela: asesinaron a un jubilado y golpearon a dos mujeres

La zona de Villa San Luis, una localidad del partido de Florencio Varela, registró dos violentas entraderas en la misma madrugada, que tuvieron como víctimas a adultos mayores. El primero de los hechos culminó con el asesinato de Roberto Higa, de 83 años, y el segundo, el asalto a dos hermanas de 85 y 89 años, atacadas y golpeadas por otra banda de delincuentes.

La medianoche de este lunes, en una vivienda situada en la calle 1348, 1445 y 1347, al menos tres delincuentes armados irrumpieron en la casa de Higa. Las víctimas fueron inmovilizadas, y el dueño de casa recibió golpes severos que le provocaron la muerte, indicaron fuentes policiales a este medio.

Tras apropiarse de dinero y objetos de valor, los asaltantes escaparon rápidamente. Pese a la llegada inmediata de personal policial y servicios de emergencia, confirmaron que el hombre ya estaba sin vida.

La fiscal Vanesa Maiola, presente en la escena, dispuso las primeras acciones procesales para avanzar en la investigación, que fue caratulada como homicidio en ocasión de robo.

Fuentes policiales del caso confirmaron a este medio que la DDI de Quilmes detuvo a dos hombres por el crimen. A la vez, intentan establecer si los sospechosos guardan relación con el hecho delictivo.

La misma noche, minutos después, un nuevo episodio estremeció al barrio. El medio Infosur informó que un grupo, compuesto por tres hombres y una mujer, cortó las rejas de la ventana de una propiedad, ubicada en Diagonal Constituyentes al 350, habitada por las dos hermanas mayores de 80 años.

Una vez adentro, golpearon con los puños a las víctimas y se apoderaron de dinero en pesos y dólares, además de un televisor y un teléfono celular. Tras el violento robo, una de las mujeres fue trasladada de urgencia a la clínica Santa Clara por la gravedad de las lesiones, luego del auxilio inicial brindado por el personal del SAME.

