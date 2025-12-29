El Parque Nacional Iguazú alcanzó un récord histórico de visitantes en 2025

El Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón y medio de visitantes anuales

El Parque Nacional Iguazú registró en 2025 una cifra histórica: 1.500.000 visitantes en un solo año. Este nuevo máximo fue resultado directo de mejoras en infraestructura y servicios, implementadas a través del trabajo conjunto entre sectores público y privado, según confirmaron portavoces institucionales.

Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), identificó el origen del récord en la coordinación entre entes gubernamentales, concesionarios y prestadores turísticos. “Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto”, expresó Álvarez.

“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra", remarcó Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

En esta misma línea, José María Hervás, intendente del área protegida, se refirió al posicionamiento alcanzado a nivel internacional. “La combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”, afirmó Hervás.

El récord alcanzado surgió de una combinación entre un volumen sostenido de visitantes extranjeros —principalmente de países del Mercosur— y un alto número de turistas nacionales, incluidos jubilados y visitantes locales, de acuerdo con la información oficial.

el área cuenta con la declaratoria de Sitio de Patrimonio Mundial por parte de UNESCO y protege a las Cataratas del Iguazú, consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo

Además del crecimiento turístico, las autoridades recordaron el valor estratégico del Parque por su rol en la conservación de la Selva Paranaense, señalada como la ecorregión más biodiversa de Argentina. Actualmente, el área cuenta con la declaratoria de Sitio de Patrimonio Mundial por parte de UNESCO y protege a las Cataratas del Iguazú, consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Nueva medida gubernamental

Mediante la resolución 460/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Administración de Parques Nacionales (APN) estableció un nuevo marco regulatorio que autoriza actividades de pequeña escala en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú.

Esta disposición, de carácter experimental, introduce la figura de “microeventos” para identificar encuentros de hasta 60 personas, sujetos a condiciones ambientales y operativas estrictas. El objetivo es habilitar usos públicos controlados en uno de los destinos turísticos más concurridos del país, asegurando la protección ambiental y la seguridad de los participantes.

La autorización para microeventos tendrá vigencia por un año y podrá ser revocada por la intendencia ante incumplimientos o riesgos ambientales (INPROTUR)

La medida surge ante una solicitud de la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, que planteó la necesidad de agilizar la gestión de actividades sistemáticas de baja complejidad, siempre que no provoquen impactos negativos ni alteraciones permanentes en la infraestructura.

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la APN respaldó esta iniciativa, señalando que estos eventos se realizarán con prestadores habilitados y bajo mecanismos de control para minimizar cualquier riesgo ambiental u operativo. Para tramitar estas actividades, la normativa requiere la presentación de una ficha de proyecto y una declaración jurada de compromiso ambiental, documentos que evaluará la autoridad local antes de otorgar el permiso.

El régimen determina que los microeventos solo podrán desarrollarse en sectores específicos del Área Cataratas, con límites en cantidad de asistentes, frecuencia, equipamiento y simultaneidad. El máximo de 60 personas se ajusta a la capacidad y dinámica del parque. La normativa, firmada por el directorio de la APN, establece que si se supera ese límite, la actividad deberá ajustarse al “Reglamento para la Realización de Eventos Especiales” y someterse a una evaluación de impacto ambiental más profunda.

La resolución fue respaldada por las distintas direcciones de la APN

Las actividades estarán reservadas a prestadores y concesionarios habilitados, responsables de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las pautas ambientales. Estas condiciones fueron definidas por la Dirección Técnica de Conservación, que consideró que, bajo este formato, la incidencia ambiental se mantiene en niveles mínimos y las actividades se encuadran en los Proyectos Tipo 4 del reglamento.

Para obtener el permiso, los interesados deberán presentar la documentación requerida al menos cinco días hábiles administrativos antes de la actividad. La autorización, una vez otorgada, tendrá vigencia anual desde la publicación de la resolución y conservará su carácter excepcional y experimental. Durante este período, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú supervisará, fiscalizará y podrá suspender o revocar permisos ante incumplimientos, riesgos para la seguridad o afectación de los objetivos de conservación.