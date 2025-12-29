Sociedad

El Parque Nacional Iguazú alcanzó un récord histórico de visitantes en 2025

La marca de 1.500.000 visitantes fue posible gracias a inversiones conjuntas en infraestructura y modernización de servicios, impulsadas por sinergias entre organismos públicos y empresarios del turismo, de acuerdo con voceros del sector y la administración del área protegida

Guardar
El Parque Nacional Iguazú alcanzó
El Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón y medio de visitantes anuales

El Parque Nacional Iguazú registró en 2025 una cifra histórica: 1.500.000 visitantes en un solo año. Este nuevo máximo fue resultado directo de mejoras en infraestructura y servicios, implementadas a través del trabajo conjunto entre sectores público y privado, según confirmaron portavoces institucionales.

Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), identificó el origen del récord en la coordinación entre entes gubernamentales, concesionarios y prestadores turísticos. “Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto”, expresó Álvarez.

“Recibimos con orgullo la noticia
“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra", remarcó Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

En esta misma línea, José María Hervás, intendente del área protegida, se refirió al posicionamiento alcanzado a nivel internacional. “La combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”, afirmó Hervás.

El récord alcanzado surgió de una combinación entre un volumen sostenido de visitantes extranjeros —principalmente de países del Mercosur— y un alto número de turistas nacionales, incluidos jubilados y visitantes locales, de acuerdo con la información oficial.

el área cuenta con la
el área cuenta con la declaratoria de Sitio de Patrimonio Mundial por parte de UNESCO y protege a las Cataratas del Iguazú, consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo

Además del crecimiento turístico, las autoridades recordaron el valor estratégico del Parque por su rol en la conservación de la Selva Paranaense, señalada como la ecorregión más biodiversa de Argentina. Actualmente, el área cuenta con la declaratoria de Sitio de Patrimonio Mundial por parte de UNESCO y protege a las Cataratas del Iguazú, consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Nueva medida gubernamental

Mediante la resolución 460/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Administración de Parques Nacionales (APN) estableció un nuevo marco regulatorio que autoriza actividades de pequeña escala en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú.

Esta disposición, de carácter experimental, introduce la figura de “microeventos” para identificar encuentros de hasta 60 personas, sujetos a condiciones ambientales y operativas estrictas. El objetivo es habilitar usos públicos controlados en uno de los destinos turísticos más concurridos del país, asegurando la protección ambiental y la seguridad de los participantes.

La autorización para microeventos tendrá
La autorización para microeventos tendrá vigencia por un año y podrá ser revocada por la intendencia ante incumplimientos o riesgos ambientales (INPROTUR)

La medida surge ante una solicitud de la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, que planteó la necesidad de agilizar la gestión de actividades sistemáticas de baja complejidad, siempre que no provoquen impactos negativos ni alteraciones permanentes en la infraestructura.

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la APN respaldó esta iniciativa, señalando que estos eventos se realizarán con prestadores habilitados y bajo mecanismos de control para minimizar cualquier riesgo ambiental u operativo. Para tramitar estas actividades, la normativa requiere la presentación de una ficha de proyecto y una declaración jurada de compromiso ambiental, documentos que evaluará la autoridad local antes de otorgar el permiso.

El régimen determina que los microeventos solo podrán desarrollarse en sectores específicos del Área Cataratas, con límites en cantidad de asistentes, frecuencia, equipamiento y simultaneidad. El máximo de 60 personas se ajusta a la capacidad y dinámica del parque. La normativa, firmada por el directorio de la APN, establece que si se supera ese límite, la actividad deberá ajustarse al “Reglamento para la Realización de Eventos Especiales” y someterse a una evaluación de impacto ambiental más profunda.

La resolución fue respaldada por
La resolución fue respaldada por las distintas direcciones de la APN

Las actividades estarán reservadas a prestadores y concesionarios habilitados, responsables de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las pautas ambientales. Estas condiciones fueron definidas por la Dirección Técnica de Conservación, que consideró que, bajo este formato, la incidencia ambiental se mantiene en niveles mínimos y las actividades se encuadran en los Proyectos Tipo 4 del reglamento.

Para obtener el permiso, los interesados deberán presentar la documentación requerida al menos cinco días hábiles administrativos antes de la actividad. La autorización, una vez otorgada, tendrá vigencia anual desde la publicación de la resolución y conservará su carácter excepcional y experimental. Durante este período, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú supervisará, fiscalizará y podrá suspender o revocar permisos ante incumplimientos, riesgos para la seguridad o afectación de los objetivos de conservación.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasParque Nacional IguazúMisionesTurismo

Últimas Noticias

Video: el descargo del mecánico que reparó el Mercedes Pagoda que se accidentó sobre Panamericana

La empresa mencionada por el propietario del Mercedes-Benz de colección hizo su descargo a través de un video que compartió en las redes sociales

Video: el descargo del mecánico

Córdoba: dos personas murieron por accidentes viales

Las autoridades reportaron los decesos tras dos accidentes distintos ocurridos en Alicia y en la Variante Juárez Celman, mientras continúan las investigaciones para establecer las causas de ambos hechos

Córdoba: dos personas murieron por

Aprobó sólo 13 materias de la carrera de Derecho y decía ser abogado: estafó por $54 millones a familiares y a amigos

Juan Cruz Zurvera (30) fue capturado en el “estudio jurídico” que había montado en la ciudad de Sunchales, Santa Fe. Su modus operandi y las lágrimas frente al fiscal

Aprobó sólo 13 materias de

Macabro misterio en Lomas del Mirador: ¿por qué degollaron a la mujer que volvía de bailar?

El fiscal Adrián Arribas enfrenta fuertes incógnitas en la investigación para esclarecer el extraño crimen de Janet Karina Arotinco Palomino. Qué reveló la autopsia

Macabro misterio en Lomas del

Florencio Varela: asesinaron a un jubilado y golpearon a dos mujeres mayores en dos entraderas durante la misma noche

En dos casos diferentes, los ladrones irrumpieron en dos casas y robaron objetos de valor. En el caso del homicidio hay dos detenidos

Florencio Varela: asesinaron a un
DEPORTES
Claudio Úbeda seguirá como entrenador

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

TELESHOW
Griselda Siciliani estrenó nuevo look

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

INFOBAE AMÉRICA

Juez negó el habeas corpus

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Combatiendo al diablo con más diablos: las llamas que congregan multitudes en Baviera

Todos los productos con nicotina son dañinos para el corazón: cuáles son los riesgos