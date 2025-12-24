Sociedad

El nuevo dueño de Telefe fue picado por avispas en Punta del Este y debió ser llevado de urgencia a un hospital

Se trata del empresario Gustavo Scaglione, líder del grupo que compró el canal en octubre. El episodio se produjo en una chacra de José Ignacio. Llegó al centro médico desmayado y con la presión baja

Gustavo Scaglione, el empresario atacado
Gustavo Scaglione, el empresario atacado por avispas en Punta del Este

El empresario rosarino Gustavo Scaglione (64), líder del grupo que compró el canal Telefe en octubre pasado, fue picado por avispas en una chacra de Punta del Este y debió ser llevado de urgencia a un hospital local.

El episodio ocurrió en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario uruguayo de José Ignacio, desde donde fue trasladado en camioneta para ser atendido por los médicos, según informó Gente Online.

El médico Leonardo Falcao relató en diálogo con FM GENTE que el paciente llegó “desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de 7, en preparo”. Además, indicó que el equipo lo derivó rápidamente al área de reanimación y aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.

“Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó el profesional.

Tras estabilizar al empresario, el personal médico lo trasladó al sanatorio Mautone en una ambulancia de la policlínica. Falcao detalló que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.

El médico aseguró que la evolución del estado de salud de Scaglione fue positiva y que ayer el paciente regresó a la policlínica para agradecer la atención recibida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, finalizó Falcao.

Fuentes cercanas al empresario revelaron a Infobae que Scaglione “ya está bien, fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de Salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo”.

La compra de Telefe

Telefe, el canal líder de la televisión argentina, cambió de manos tras un proceso de negociación que culminó con la adquisición por parte de un grupo liderado por  Scaglione. El negocio implica la incorporación del canal a su holding de medios, junto con otros activos audiovisuales.

La adquisición de la totalidad de las acciones de Telefe incluye también señales adicionales en localidades del interior del país, lo que amplía la escala de una operación que se cerró tras varios meses de negociación en los que la propietaria del canal, la estadounidense Paramount Global, decidió desprenderse de su control en el mercado local, como parte de una estrategia de desinversión de sus activos en la región.

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó en octubre pasado Scaglione.

El empresario rosarino tiene 64
El empresario rosarino tiene 64 años y ya se encuentra fuera de peligro

A través de un comunicado, la emisora confirmó la transacción y señaló: “Telefe, con una diversidad de géneros y formatos que incluyen entretenimiento, ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, alcanza cada vez a más audiencias mediante experiencias innovadoras y se mantiene como el referente del entretenimiento en Argentina”.

Scaglione se impuso como mejor oferente y se quedó con la mayoría operativa del canal. En el desembarco en el canal líder de TV abierta lo acompañan sus socios en el Grupo América, ya que Scaglione tiene participación accionaria en América TV, A24, FM Blue y La Red.

Scaglione ingresará al control de Telefe con la intención de integrarlo dentro de un ecosistema de medios que ya incluye señales de televisión, emisoras de radio y servicios de streaming en todo el país. Tras la firma del acuerdo, se espera que el empresario tenga a cargo la conducción operativa del canal, lo que incluye la programación y estrategia de contenidos.

El grupo de Scaglione

“Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación. Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país”, señaló el comunicado que oficializó la compra de Telefé.

El empresario lidera el Grupo Televisión Litoral, fundado en 1965 y que en la actualidad tiene al Canal 3 de Rosario, “El Tres”, como nave insignia. Junto a esa señal de aire que lidera la audiencia de la ciudad, el grupo maneja otros medios como la emisora Radio 2 AM 1230, la FM Vida 97.9, la emisora de clásicos Frecuencia Plus 93.1 y el portal digital Rosario3.com.

Además, el grupo liderado por Scaglione incluye medios en otras provincias, como el Canal 6 de San Carlos de Bariloche y su radio asociada en esa ciudad. También maneja Canal 8 de Tucumán, bajo la marca “El Ocho TV”, a partir de una adquisición realizada en 2023. En Bahía Blanca controla Canal 9, renombrada como “El Nueve TV” y afiliada al sistema nacional de televisión. En Salta es titular de Canal 11, que opera con programación local dentro de la red de medios del grupo.

Scaglione posee además la mayoría de las acciones de los diarios Uno Santa Fe, Uno Paraná y La Capital, además de las radios La Red, FM Del Siglo y LT8.

