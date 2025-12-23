Un incendio forestal al sur de Bahía Blanca arrasó con más de 5.000 hectáreas en tres días

El episodio comenzó el sábado y se extendió por tres días (Video: Agencia Federal de Emergencias @AFE_Ar)

Un importante incendio en un área comprendida entre la localidad de Mayor Buratovich y Algarrobo, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se mantuvo activo hasta hace pocas horas, luego de tres días en donde las llamas se fueron intensificando. La zona se vio afectada por la propagación de una extensa línea de fuego.

El episodio comenzó el sábado en el partido de Villarino, cerca de Bahía Blanca, y arrasó con más de 5 mil hectáreas en una zona caracterizada por la vegetación densa y el monte. El secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Pacheco, informó a Radio Altos que las tareas de combate involucraron recursos aéreos y terrestres.

“Se retiró el avión hidrante luego de un trabajo intenso por aire y tierra con todos los servidores públicos del distrito y la zona”, señaló el funcionario, quien además precisó que el operativo continuará bajo la misma modalidad para garantizar la seguridad en el área. “Estaría controlado según el último parte que recibimos, por lo tanto, mañana (hoy martes) seguiremos con la misma metodología que fue efectiva”, detalló.

Se desató una extensa línea de fuego (Foto @defensacivilpba)

De acuerdo con el reporte oficial difundido, no se registraron daños en animales ni personas. La extensión total del área afectada se estimó en 5.600 hectáreas, aunque el funcionario aclaró que la cifra podría incrementarse cuando se realice un relevamiento definitivo. No se pudo confirmar el origen del fuego, pese a los rumores sobre un hecho intencional.

El combate del incendio demandó cerca de cien bomberos voluntarios provenientes de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Pradere, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Stroeder, según consignó el portal La Nueva.

Además, participaron brigadistas de Defensa Civil y operarios municipales que trabajaron con maquinaria pesada para crear cortafuegos que permitieran contener el avance de las llamas. Los propietarios de los campos afectados también colaboraron en el operativo.

Utilizaron un avión hidrante para las tareas de combate en la zona (Foto @defensacivilpba)

La Agencia Federal de Emergencias aportó un avión hidrante con capacidad de más de 3.000 litros para apoyar las tareas de los equipos en tierra, además de brindar pronóstico meteorológico para la toma de decisiones. El Comité Operativo de Emergencias (COE) reportó que el incendio llegó a mantener un frente activo de mil metros de extensión con avance hacia el norte.

Las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación por las áreas afectadas para no obstaculizar el trabajo de las unidades de emergencia ni poner en riesgo la seguridad de los habitantes. El titular de Seguridad local destacó la coordinación interinstitucional y agradeció el respaldo recibido: “Hubo reuniones con productores rurales para informarles que tienen que mantener los cortafuegos activos y así evitar que se propaguen incendios”.

Trabajaron más de cien bomberos voluntarios de 10 localidades (Foto @defensacivilpba)

También expresó su reconocimiento a la Provincia y la Nación “por el aporte de herramientas y personal para apagar el fuego, como así también a los bomberos de toda la región que colaboraron”.

La emergencia generó la activación del Sistema Operativo de Organización Regional, que coordinó la labor de las 11 dotaciones de bomberos y demás equipos intervinientes; mientras que la Brigada de Incendios Forestales de Bomberos Oficiales quedó a cargo del monitoreo de la zona.

La Patagonia con riesgo de incendio “muy alto”

El Gobierno de Río Negro advirtió que el riesgo de incendios forestales será “muy alto” esta semana en San Carlos de Bariloche y “alto” en El Bolsón, según el parte oficial elaborado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

El comunicado, emitido en el marco de la emergencia vigente, señaló que las condiciones climáticas y ambientales incrementan la alerta en áreas boscosas, de montaña y zonas naturales cercanas. El último foco registrado en la ladera del cerro Runge permanece controlado y continúa en fase de extinción, con brigadistas realizando tareas de vigilancia, enfriamiento y monitoreo para evitar reactivaciones.

La propagación de las llamas obligó a evacuar el Sanatorio San Carlos, ubicado en la avenida Bustillo, luego de que el fuego avanzara hasta quedar a pocos metros del centro de salud. El Gobierno recordó a la población reportar cualquier indicio de incendio llamando al 103.