Un hombre cayó desde cinco metros cuando pintaba en una casa en Córdoba: sufrió traumatismo de cráneo

La víctima fue atendida por personal de emergencias en el lugar y luego fue trasladada de urgencia al Hospital de Urgencias para su atención especializada

La víctima del accidente laboral
La víctima del accidente laboral en Córdoba fue trasladada de urgencia al Hospital luego de que profesionales diagnosticaran un traumatismo de cráneo grave

Un trabajador de 64 años sufrió una caída de cinco metros mientras pintaba una vivienda en el barrio Silvano Funes de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió pasado el mediodía de este martes, cuando, por causas que se buscan establecer, el hombre se precipitó desde una altura considerable mientras desarrollaba tareas de pintura en una casa ubicada sobre la calle Adolfo Doering al 6100.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Córdoba, el impacto lo dejó tendido en el lugar, por lo que se solicitó la presencia de un servicio de emergencias médicas.

Los efectivos del Comando de Acción Preventiva acudieron rápidamente al domicilio luego de recibir la alerta sobre el accidente laboral. Al arribar, constataron que el hombre presentaba lesiones de consideración, motivo por el cual requirieron asistencia médica inmediata.

Los profesionales de emergencias diagnosticaron traumatismo de cráneo grave, lo que determinó el traslado urgente del herido al Hospital de Urgencias para su atención especializada.

La Policía de Córdoba precisó que las circunstancias del accidente aún se investigan. El personal policial realizó las actuaciones correspondientes en la vivienda, mientras los peritos procuran determinar las causas exactas que provocaron el incidente. El episodio generó preocupación entre los vecinos de Silvano Funes, quienes presenciaron la llegada de las autoridades y del móvil sanitario.

Días atrás ocurrió un accidente laboral similar, también en la ciudad de Córdoba. Un hombre adulto resultó gravemente herido tras precipitarse desde aproximadamente cinco metros de altura mientras efectuaba tareas de refacción en el Parque Educativo del barrio Marqués Anexo.

Un episodio similar ocurrió días
Un episodio similar ocurrió días atrás en Marqués Anexo, Córdoba, donde un trabajador cayó durante refacciones y sufrió traumatismos graves

El hecho ocurrió en la esquina de Del Molino y De La Recova, una zona central del barrio. De acuerdo con información oficial, la víctima trabajaba en el techo y en un tanque de agua del edificio cuando, por razones aún desconocidas, perdió el equilibrio y cayó.

Tras recibir la alerta, agentes policiales se hicieron presentes en el lugar para verificar la situación. Posteriormente, personal de emergencias médicas asistió al hombre, quien sufrió traumatismo craneoencefálico y de tórax, lo que derivó en su traslado inmediato al Hospital de Pronta Atención Elpidio Torres.

El paciente fue internado bajo observación médica mientras se monitorea su evolución y se analizan posibles complicaciones derivadas de la caída.

Las autoridades informaron que todavía se investiga cómo ocurrió el accidente. Aún quedan por esclarecer los detalles sobre el motivo de la caída y si el trabajador contaba con medidas de protección adecuadas al momento del hecho.

Otro caso en la provincia de Santa Fe

Un accidente laboral costó la vida a un joven operario y alteró la rutina en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, días atrás. La víctima, de 33 años y vecina de Rosario, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en altura con cables, hecho que impactó profundamente a la comunidad y activó a varios equipos de emergencia.

La alerta llegó a la central 911 poco después de las 15, solicitando asistencia en la zona de Estrada, entre la avenida San Martín y Cittadini. Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo acudieron rápidamente luego de ser informados sobre un operario electrocutado.

De acuerdo con el reporte de La Capital, el trabajador realizaba tareas en un tendido de fibra óptica cuando una descarga eléctrica lo lanzó desde aproximadamente cinco metros de altura.

En la provincia de Santa
En la provincia de Santa Fe, un joven operario de 33 años murió tras recibir una descarga eléctrica y caer mientras realizaba tareas con cables en altura

La intervención inmediata de los servicios de emergencia resultó decisiva en los primeros minutos. Al arribar, los bomberos encontraron al hombre inconsciente y con lesiones de gravedad. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar e inmediatamente solicitaron refuerzos al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), además de coordinar el apoyo logístico con bomberos de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán para el traslado del herido.

El operativo avanzó con rapidez y coordinación, incluyendo el movimiento de ambulancias y la atención de profesionales médicos. Ya en el Hospital Granaderos a Caballo, el equipo de salud intentó estabilizar al paciente, pero pese a los esfuerzos tanto en el sitio del accidente como durante el traslado y en el hospital, el operario no logró sobrevivir a las severas consecuencias de la descarga y la caída.

El fallecimiento, ocurrido poco antes de las 16:30, provocó pesar entre compañeros y vecinos. La labor conjunta de las fuerzas de emergencia puso en evidencia la gravedad del evento y el compromiso por salvar la vida del trabajador, dejando una marca trágica en la comunidad de San Lorenzo.

