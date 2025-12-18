Sociedad

Un trabajador sufrió traumatismo de cráneo y tórax al caer desde un techo en Córdoba

El accidente laboral se registró en el parque Educativo, un polo de oficinas en la capital de la provincia. Qué tareas realizaba

El accidente laboral en el
El accidente laboral en el Parque Educativo de barrio Marqués Anexo dejó a la víctima con traumatismo de cráneo y tórax (Gobierno de Córdoba)

Un accidente generó preocupación este lunes en la capital de Córdoba, cuando un hombre mayor de edad sufrió heridas de consideración tras caer desde una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba tareas de refacción en el Parque Educativo de barrio Marqués Anexo, en la ciudad capital de la provincia.

El episodio tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde en la intersección de las calles Del Molino y De La Recova, un punto neurálgico del sector donde, según información oficial, la víctima se encontraba trabajando en el techo del edificio y en un tanque de agua cuando, por causas que todavía se están tratando de establecer, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Al recibir la alerta, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para constatar lo sucedido. A continuación, un servicio de emergencias médicas intervino para brindar atención al hombre, quien presentaba traumatismo de cráneo encefálico y también traumatismo de tórax, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital de Pronta Atención Elpidio Torres.

Las causas del accidente en
Las causas del accidente en Córdoba aún se investigan y no se confirmaron detalles sobre las medidas de seguridad en la empresa

Allí, el paciente quedó internado bajo estricta observación médica, en tanto se evalúa la evolución de su estado y se determinan las eventuales complicaciones asociadas al impacto.

Hasta el momento, las autoridades aseguraron que las circunstancias en las que se produjo el accidente permanecen bajo investigación.

Todavía resta esclarecer detalles sobre cómo se produjo la caída y si existían elementos que garantizaran la protección del trabajador durante el desempeño de sus funciones.

Un antecedente en Santa Fe

Un accidente laboral que terminó con la muerte de un joven operario interrumpió la vida cotidiana en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, días atrás. La víctima, un trabajador de 33 años domiciliado en Rosario, perdió la vida debido a una descarga eléctrica mientras cumplía tareas en altura con cables, acontecimiento que dejó una profunda conmoción en la ciudad y movilizó a varias unidades de emergencia.

El aviso ingresó a la central del 911 poco después de las 15, solicitando ayuda urgente en la zona de Estrada, situada entre la avenida San Martín y Cittadini. Respondieron rápidamente los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, quienes recibieron el mensaje inicial sobre un operario electrocutado.

Un antecedente en Santa Fe:
Un antecedente en Santa Fe: un operario murió tras recibir una descarga eléctrica y caer desde cinco metros en San Lorenzo

Según el informe de La Capital, el trabajador se encontraba efectuando maniobras sobre un tendido de fibra óptica cuando recibió una fuerte descarga que lo arrojó al vacío desde unos cinco metros de altura.

La intervención de los equipos de emergencia resultó esencial en los primeros minutos. Al llegar a la escena, los bomberos voluntarios hallaron al hombre inconsciente y con signos evidentes de lesiones graves. Sin demora, comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), intentando estabilizarlo en el sitio del accidente. Simultáneamente, solicitaron refuerzos al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y coordinaron el apoyo logístico con personal de bomberos tanto de San Lorenzo como de Fray Luis Beltrán para el posterior traslado del herido.

El operativo, que se desarrolló con celeridad y coordinación, contempló el rápido movimiento de ambulancias y la asistencia de profesionales médicos. Una vez en el Hospital Granaderos a Caballo, el equipo sanitario luchó por revertir el crítico estado del paciente. A pesar de los esfuerzos desplegados tanto en el lugar del accidente como durante el trayecto y en el establecimiento hospitalario, el trabajador no sobrevivió a las graves consecuencias causadas tanto por la descarga eléctrica como por el impacto de la caída.

El deceso del operario, producido poco antes de las 16:30, motivó muestras de dolor y desolación entre sus colegas y vecinos. El despliegue de las distintas fuerzas de emergencia subrayó la gravedad del episodio y el esfuerzo conjunto por intentar salvar su vida, marcando un episodio trágico para la comunidad de San Lorenzo.

