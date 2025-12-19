Parque de Navidad en CABA: dónde funciona, horarios y principales atracciones gratis para los chicos

La atracción estará disponible hasta el 21 de diciembre

Hasta este domingo 21 de septiembre, se podrá disfrutar del Paseo Navideño que organiza la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La atracción, de entrada gratuita, incluye shows musicales, un jardín de luces y un gran desfile de carrozas con más de 120 artistas.

Además, la celebración se extenderá a otros barrios, parques y centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, se espera un concierto de la Orquesta del Teatro Colón.

El Parque de Navidad, ya disponible para visitar con grandes y chicos, permanecerá abierto todos los días hasta este domingo, entre las 18 y las 23 horas. Está ubicado en la Plaza Sicilia de Palermo, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertador.

Hasta este domingo 21 de septiembre, se podrá disfrutar del evento.

Respecto al jardín lumínico, cuenta con esculturas y puestas de luces que cobran protagonismo por las noches y puede visitarse todos los días. En tanto, el “Desfile Mágico de Alparamis” se realizará en las inmediaciones del paseo este sábado a las 19 horas.

Desde el GCBA informaron que, en caso de lluvia, el evento se reprogramará para el domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe entre un 40 y un 70% de probabilidad de precipitaciones para el sábado por la mañana y la tarde, con tormentas durante las primeras horas del día.

La agenda se completa con un show del conjunto de cámara Camerata Bariloche, hoy a las 21.30; una presentación del Coro Polifónico Evangélico, también este viernes a las 19 horas; Cascanueces, a cargo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, el domingo a las 19; y la obra musical Misa Criolla, interpretada por Facundo Ramírez junto a Juan Iñaki, el sábado y domingo a las 21.

La celebración se extenderá a otros barrios, parques y centros comerciales.

Fuera de Plaza Sicilia, también se realizarán actividades en otros barrios. Las zonas incluidas son Villa Devoto, en la Plaza Arenales —ubicada en la intersección de las calles Nueva York y Bahía Blanca—, el domingo de 16 a 22 horas; y Parque Chacabuco, en el mismo horario, en la intersección de Emilio Mitre y avenida Asamblea.

Le sigue el Mercado de San Nicolás, ubicado en avenida Córdoba 1750, donde habrá actividades este viernes de 16 a 18 horas. En tanto, el Anfiteatro del Parque Centenario -ubicado en Marechal y Lillo, en Caballito- protagonizará una gala lírica para celebrar los 100 años del Coro y la Orquesta Estable del Teatro Colón. El evento será el sábado a las 20 horas, por orden de llegada, desde las 18 horas, y hasta agotar la capacidad.

El jardín lumínico cuenta con esculturas y puestas de luces.

Otros espacios incluidos en la celebración serán los centros comerciales a cielo abierto de la Ciudad:

Murguiondo, entre Aquino y Sayos, este viernes de 18 a 20 horas.

Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan, el sábado de 10 a 12 horas.

Av. Alberdi, entre Cafayate y Larrazábal, el sábado de 17 a 19 horas.

Av. Rivadavia, entre Acoyte y Parral, el sábado de 18 a 20 horas.

Av. Avellaneda entre Nazca y Campana, el próximo lunes de 10 a 12 horas.

Arenales entre Uruguay y Paraná, y Plaza Vicente López, el próximo lunes, de 17 a 20 horas.

Av. Asamblea entre Emilio Mitre y Del Barco Centenera, el próximo lunes, de 18 a 20 horas.

Av. Santa Fe entre Uriburu y Montevideo, el martes próximo de 17:30 a 20:30 horas.

Av. Caseros, entre Pepirí y Lavarden, el martes próximo de 18 a 20 horas.

Av. Cabildo entre Echeverría y Mendoza, este viernes de 18 a 20 horas.