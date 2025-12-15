Sociedad

La Ciudad de Buenos Aires reforzó su cuerpo de bomberos con 162 nuevos integrantes

El refuerzo de personal se suma a una estructura que en el último año realizó miles de intervenciones y rescates, según datos oficiales presentados durante la ceremonia de egreso de la IX Promoción de Aspirantes

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad realizó más de 22.000 intervenciones y rescató a casi dos mil personas en 2025

La Ciudad de Buenos Aires ha reforzado su capacidad de respuesta ante emergencias con la incorporación de 162 nuevos bomberos, quienes se suman a un cuerpo que, solo en 2025, realizó más de 22.000 intervenciones profesionales y rescató a casi dos mil personas, según datos oficiales difundidos durante la ceremonia de egreso de la IX Promoción de Aspirantes. Este acto, celebrado en el Instituto Superior de Educación Pública, contó con la presencia del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien subrayó el compromiso de la gestión con la protección y el reconocimiento de quienes integran el servicio.

Semanas atrás, durante la conmemoración del noveno aniversario del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, realizada en la Usina del Arte, se entregaron distinciones a efectivos destacados y se presentaron cifras que ilustran la magnitud de la labor desarrollada en el año: 6.031 incendios atendidos, 1.861 salvamentos de personas y 245 rescates de animales. En aquella oportunidad, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, valoró la consolidación del cuerpo y expresó: “Ustedes representan lo mejor del espíritu de esta Ciudad: solidaridad, valentía y compromiso porque ser Bombero no sólo es una profesión. Es ante todo una vocación de servicio a la comunidad”, según recogió la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la amplitud y el carácter colectivo de la institución, afirmando: “Cada uno de ustedes, no sólo los 27 reconocidos, son héroes y partes fundamentales de un equipo de seguridad que nos llena de orgullo y de responsabilidad”. Además, enfatizó la política de protección al personal: “El cuidar a quienes nos cuidan, el proteger, el defender a quienes nos defienden y protegen, es una cultura muy profunda en nuestro gobierno y la vamos a seguir protegiendo”.

Jorge Macri participó de la ceremonia de egreso de los 162 nuevos bomberos de la Ciudad de Buenos Aires

En materia de equipamiento, la Ciudad informó que este año sumó 340 trajes estructurales confeccionados con materiales ignífugos y resistentes al calor, la tracción y el desgarro, junto con 125 cascos y un simulador de emergencias de última generación, que permite entrenar en condiciones similares a las reales. “Cuidamos a los que nos cuidan”, remarcó el alcalde porteño Jorge Macri durante su intervención.

El acto de egreso de la IX Promoción de Aspirantes reunió a autoridades como el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi. En la ceremonia de aniversario, también participaron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y representantes de las Fuerzas Armadas y del ámbito diplomático.

Entre los reconocimientos entregados, se destacó el premio especial al Bombero Superior Santiago A. Debiassi, de la estación IX “Versailles”, por el rescate de un niño de un año y medio en un siniestro con víctimas fatales por intoxicación por CO2. Además, las jefaturas departamentales distinguieron a numerosos efectivos por méritos y servicios, entre ellos Fernando Soler, Edgardo Garro, Martín Nicolau, Pamela Gómez Atencio, Matías Dommel, Brian Maidana, Analía Carmona, Gonzalo Calderón, Carla Aguirre, Rafael Coronel, Gastón Romeo, José Esteban Ríos, Sasha Emmanuel Gambera, Ignacio Hesling, Matías Catriel Sanz, Martín Santiago Uva, Christian Gabriel Bello y Solange Espagnac.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad cuenta actualmente con más de 1.900 integrantes y, según informaron las autoridades en un comunicado de la actividad, hacia fin de año se sumarán 164 nuevos efectivos formados en el Instituto de Seguridad Pública (ISSP). La institución fue creada el 17 de noviembre de 2016, a partir de la Ley 5.688, que estableció el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad y sentó las bases para el resguardo de personas y bienes ante incendios y derrumbes.

