Las vacaciones de los habitantes del AMBA: la Costa Atlántica es el destino más elegido, pero más de la mitad no irá a ningún lado

La Costa Atlántica es el destino más elegido para vacacionar entre los habitantes del AMBA (Foto: Christian Heit)

En vísperas del inicio de la temporada estival, la perspectiva de descanso para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparece debilitada, con respecto al último verano. Así lo revela la última encuesta anual de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que muestra que más de la mitad de los residentes del AMBA no están planificando salir de vacaciones.

El sondeo, realizado sobre mil personas mayores de 16 años, arroja un dato contundente: el 57% de los encuestados no se tomará vacaciones, un porcentaje que refleja una tendencia que se agudiza desde el año pasado y alcanza los niveles más críticos tras la pandemia.

El informe, elaborado por el Departamento de Opinión Pública de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la UAI, detalla que el 65,5% de quienes no viajan lo atribuye a motivos económicos, dejando en evidencia cómo la restricción presupuestaria se impone sobre otros factores. Este clima de limitaciones macroeconómicas y poder adquisitivo en baja impacta directamente en el comportamiento vacacional de los porteños y bonaerenses, quienes adaptan sus expectativas a estancias más breves y desplazamientos más cercanos. En contraste, un 25,5% anticipó que sí se irá de vacaciones, mientras que el 17,5% permanece indeciso.

La comparación interanual grafica la magnitud del retroceso: la cantidad de quienes no saldrán creció 7 puntos porcentuales con respecto a 2025 y 2,2 puntos en relación a 2024. El pico histórico de negativas se había registrado en 2020, en plena pandemia, con un 69,6% que aseguraba que no viajaría.

Entre quienes, pese a todo, sí tomarán un descanso, las preferencias vuelven a inclinarse hacia los destinos nacionales, y la Costa Atlántica se consolida una vez más como el lugar más elegido: el 60,3% de quienes viajarán dentro del país optarán por sus playas. Le siguen opciones como el Sur patagónico (12,3%), el Centro (9,9%) y el Noroeste (8,6%). El interés por el turismo local aumentó 5,6% frente a la encuesta previa, mostrando un cierto efecto de “repliegue interno” ante el encarecimiento de las opciones internacionales.

Entre quienes eligieron salir del país —una decisión menos frecuente este año—, Brasil se mantiene a la cabeza con el 39,2% de las preferencias, pese a una caída marcada en relación a 2025. Europa y Uruguay empatan en el segundo lugar, con un 12,6% cada uno. De todos modos, solo el 32,7% de los viajeros considera cruzar fronteras, cinco puntos menos que doce meses atrás.

La encuesta documenta además que la duración de las vacaciones también se acorta: las escapadas de una semana lideran con el 30,1%, en tanto que la quincena tradicional retrocede al 27,4%. Este intercambio de posiciones respecto de años anteriores ilustra la tendencia a estancias más breves y ajustadas. Los modos de viaje también exhiben preferencias claras: el dato dominante es el uso del automóvil (45,1%), seguido a distancia por los desplazamientos en micro, tren o avión. En materia de alojamiento, el 33,1% se quedará en casas (propias, alquiladas o de familiares), mientras que el 23,2% se hospedará en hoteles u hostels.

El vacacionar en familia lidera, con el 53,3% de las menciones, y el 22,8% lo hará en pareja. A la hora de financiar el viaje, el 40,2% recurrirá a ahorros, y el 20,9% usará ingresos del mes.

El acceso a promociones es limitado: solo el 17,7% logró aprovechar alguna oferta relevante. El gasto anticipado inquieta a la mayoría: el 51,5% prevé desembolsar más que el verano pasado, en sintonía con la inflación y la devaluación real de los ingresos.

El mes preferido para salir sigue siendo enero (37,9%), aunque febrero crece en elecciones (29,4%), lo que puede reflejar tanto un corrimiento vacacional como la búsqueda de tarifas más accesibles. La preferencia por la playa (49,9%) se mantiene fuerte y el principal temor de los encuestados es el mal clima (35,9%), seguido a cierta distancia por la inseguridad o problemas de salud.

El informe concluye que la decisión de viajar o no, el recorte en la duración, la elección de destinos nacionales y la preocupación por los gastos no solo describen las tendencias turísticas del AMBA, sino que ofrecen una radiografía social de la coyuntura actual. Las vacaciones vuelven a ser un termómetro útil del humor colectivo, el acceso al disfrute y los límites de la economía cotidiana. Mientras tanto, las expectativas se ajustan al bolsillo y la imaginación, en un año donde descansar parece un lujo y el mar, un refugio buscado, pero cada vez más lejano para una mayoría.