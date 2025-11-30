Más de la mitad del país estará bajo alerta por fuertes tormentas y se espera un leve descenso en las temperaturas

Las tormentas persistirán hasta la madrugada del lunes (Télam)

La llegada de un frente de tormenta marcará el domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en gran parte del país, donde regirán alertas naranjas y amarillas por tormentas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se producirá un descenso en la temperatura tras varios días con registros superiores a los 30 grados.

Luego de una semana marcada por altas temperaturas, se prevé que el termómetro no supere los 20 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. No obstante, la protagonista de la jornada serán las lluvias, que variarán en intensidad con el paso de las horas.

En línea con esto, el SMN detalló que la caída de temperatura irá acompañada de fuertes ráfagas, lluvias intensas de corta duración y eventuales tormentas eléctricas. Por esto, recomendaron a la población extremar medidas preventivas, debido a la posibilidad de anegamientos urbanos.

No obstante, el mapa de alertas climáticas presentaría un escenario de mayor riesgo en el centro y norte del país, en donde estará vigente una alerta naranja por tormentas para las provincias de Río Negro, Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.

Gran parte del país estará bajo alerta por tormentas

Según los especialistas del organismo meteorológico, este nivel de alerta apuntaría al desarrollo de fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Por esta razón, pidieron que, en lo posible, se eviten las actividades al aire libre y en zonas que estén cercanas a ríos, playas, riberas y piscinas.

Para asegurar la protección personal durante tormentas eléctricas, las autoridades remarcaron que también se deberán adoptar medidas específicas para reducir riesgos de accidentes. Entre las recomendaciones principales figura la necesidad de mantener distancia de artefactos eléctricos y abstenerse de usar teléfonos con cable, ya que ambos pueden facilitar el paso de una descarga eléctrica hacia quienes los manipulan.

En situaciones en las que una persona se encuentre dentro de un automóvil durante una tormenta, permanecer en el interior del vehículo se considera una decisión segura. Los automóviles actúan como una jaula, debido a que su estructura suele ser lo suficientemente resistente para evitar golpes de baja intensidad como, por ejemplo, si se reportara la caída de granizo.

Por otro lado, insistieron en la importancia de no recorrer calles afectadas por inundaciones, ya que avanzar por zonas anegadas representa un riesgo tanto eléctrico como físico. Además, si existe la amenaza de que el agua entre en el domicilio, se debe desconectar inmediatamente el suministro eléctrico. Esta acción previene accidentes graves ocasionados por cortocircuitos o descargas.

Las autoridades pidieron reforzar los objetos de exterior para evitar voladuras por el viento zonda

En paralelo, también estará activa una alerta amarilla por tormentas que alcanzarán a extensas regiones. Además de comprender el resto del territorio de la provincia de Buenos Aires, la advertencia fue dirigida para la población de Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Formosa, Salta y Jujuy.

Hay que tener en cuenta que algunas zonas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes serán afectadas por esta alerta considerada de nivel bajo. En estas zonas, si bien se esperan tormentas fuertes, el grado de severidad será ligeramente menor, aunque pueden generarse complicaciones puntuales como anegamientos repentinos y caídas de árboles.

Por último, el SMN resaltó que la provincia de Mendoza será la única que estará bajo alerta amarilla por viento zonda. En específico, los departamentos afectados incluirán a Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Santa Rosa y Junín.

Entre las recomendaciones más relevantes, se destacó la importancia de asegurar todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento, ya que estos elementos representan un riesgo potencial en situaciones de tormenta.

Otra medida fundamental consistirá en evitar la proximidad a los árboles, dado que la intensidad del viento puede provocar la caída de ramas y generar accidentes. Por este motivo, también se aconseja no estacionar vehículos bajo árboles, con el fin de prevenir daños materiales.

Para reforzar la seguridad en el hogar, se recomienda mantener la vivienda cerrada de manera hermética, lo que contribuye a minimizar la entrada de ráfagas y protege el interior de la casa. Además, resulta esencial contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentos y teléfono, para estar listos ante cualquier eventualidad.