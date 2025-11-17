Fuerte incendio forestal en El Bolsón: los brigadistas intentan controlar el fuego y hay preocupación por los fuertes vientos

Operativos del SPLIF y brigadistas trabajan en el incendio activo en el norte de El Bolsón bajo condiciones de viento

Un incendio forestal se desató este lunes por la tarde en el sector norte de El Bolsón, en inmediaciones de Granja Larix, sobre la Ruta 40 Norte, y las autoridades mantienen un operativo para controlar las llamas en medio de ráfagas que complican las tareas. El aviso ingresó alrededor de las 14:30, y desde entonces trabajan en el lugar dotaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) junto a brigadistas y cuerpos de emergencia.

Según los partes oficiales, el foco principal se ubica en el barrio Luján, a la altura del kilómetro 1922 de la Ruta 40 Norte. El SPLIF informó que desplegó cinco móviles en la zona para operar sobre el frente activo, y se solicitó apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, colaboran Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Seguridad Vial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgos municipal.

Las condiciones meteorológicas, sin embargo, aumentan el riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por un temporal de viento que afecta la región y, en particular, la Patagonia. En su informe se consignó que el temporal tendrá alcance durante el lunes 17 y el martes 18 de noviembre de 2025 y que, en sectores del sur de Chubut, las ráfagas pueden superar los 140 km/h. Para Río Negro se estableció un alerta amarillo por viento, que contempla ráfagas de hasta 90 km/h en el territorio provincial.

Frente a este escenario, las autoridades solicitaron a la población mantener distancia y no entorpecer las tareas. Desde la Unidad de Protección Civil y Gestión del Riesgo confirmaron que “se registra un incendio en la zona del barrio Luján, sobre Ruta 40 Norte”, y precisaron que el personal especializado ya se encuentra operando en el terreno. En ese sentido, pidieron precaución para facilitar el trabajo de los equipos.

Autoridades solicitan mantener distancia del área del incendio en el barrio Luján para no dificultar las tareas (Fotos: Infochao)

En su comunicación oficial, Protección Civil reiteró: “Pedimos a vecinos y vecinas no acercarse al área y circular con precaución por la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”. Por su parte, el SPLIF hizo un llamado puntual sobre la información: "Estamos con un incendio activo en sector barrio Luján. Por favor la información solicitarla a los números oficiales y no a los particulares del personal que se encuentra trabajando en el incendio“.

Los reportes locales dan cuenta, además, de un segundo foco en los alrededores: se informó de otro incendio cercano al Puente Los Aplausos, por lo que las dotaciones trabajan en distintos puntos para contener el avance del fuego. Las fuentes consultadas señalaron que el operativo permanece activo y con monitoreo constante de la evolución de las llamas, mientras que las ráfagas aparecen como el principal factor de propagación.

En la zona, las autoridades de tránsito y seguridad vial implementaron medidas para garantizar la circulación en sectores aledaños y evitar siniestros. Recalcó Protección Civil que el pedido a la ciudadanía es no acercarse al área del incendio y circular con calma para no entorpecer las tareas de los equipos.

Según informó El Cordillerano, los equipos desplegados combinan recursos locales y nacionales: el SPLIF encabeza las maniobras con sus móviles, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego aporta brigadistas y logística, y los Bomberos Voluntarios atienden frentes y perímetros. Complementan la intervención Seguridad Vial, la Gendarmería Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgos de la municipalidad, que coordinan el apoyo y la evaluación permanente del escenario.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta sobre la situación climática que, según el informe meteorológico, presenta un alcance amplio en la Patagonia y zonas aledañas. Por eso se insistió en recomendaciones: evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados por los canales oficiales. En Río Negro, las autoridades recomendaron extremar los cuidados al conducir por la posibilidad de reducción de visibilidad y presencia de polvo en suspensión.